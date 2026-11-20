Una giornata di protesta che attraversa l'Italia, con lavoratori, pensionati, studenti e movimenti sociali in piazza contro la legge di Bilancio, il carovita, la precarietà e il riarmo. Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil ha coinvolto per 24 ore i settori pubblici e privati, dalla scuola alla sanità, dai trasporti ai porti, mentre la mobilitazione studentesca ha affiancato le manifestazioni sindacali con iniziative contro la guerra e per chiedere maggiori investimenti nell'istruzione e nel welfare.

Oltre cento piazze in tutta Italia, secondo il sindacato, che ha rivendicato una partecipazione ampia. A Roma, nel corteo conclusivo, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha parlato di una mobilitazione riuscita: «È uno spettacolo assoluto. Siamo ampiamente più di un milione nelle oltre cento piazze». E ancora: «Le piazze sono piene e tutte le generazioni sono in piazza, è una giornata non che divide ma che unisce. Cento piazze della speranza del cambiamento. Non ci fermeremo, perché siamo la maggioranza in questo Paese».

Landini ha invitato la politica ad ascoltare le richieste che arrivano dal Paese: «Le persone vogliono essere ascoltate, chiedono di partecipare, chiedono di avere risposte ai loro bisogni». La mobilitazione, ha annunciato, proseguirà anche nei prossimi giorni.

Salari, pensioni, sicurezza e servizi pubblici sono stati i temi ricorrenti nei cortei, insieme alla richiesta di una diversa distribuzione delle risorse e di politiche capaci di contrastare l'impoverimento. A Bari, dove secondo una prima stima degli organizzatori sono scese in piazza tra seimila e ottomila persone, la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, ha denunciato un Paese «in cui il lavoro è sempre più povero, in cui si muore sul lavoro e non viene garantita la sicurezza. I giovani emigrano, la sanità non è garantita». E ha sottolineato la presenza delle nuove generazioni: «C'è un grande movimento che sta venendo avanti che sono i giovani, che sono gli studenti che chiedono un futuro migliore».

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha contestato la legge di Bilancio definendola «assolutamente iniqua», perché non tiene conto «della capacità di acquisto degli attuali salari» e dei problemi che il Paese sta affrontando.

A Genova circa settemila persone hanno partecipato al corteo della Cgil, con lavoratori impegnati nelle vertenze industriali del territorio, tra cui Ilva ed Ericsson, e numerosi studenti. La protesta si è intrecciata con quella dei collettivi contro guerra, riarmo e carovita. Tra gli slogan anche l'appello «Non vogliamo solamente il pane, ma vogliamo le rose».

A Milano migliaia di manifestanti hanno sfilato nel centro, con lavoratori della pubblica amministrazione, della sanità, delle scuole e di diverse aziende. Parallelamente, il corteo studentesco ha rilanciato la richiesta di investimenti nell'istruzione e nel welfare, contestando le risorse destinate al riarmo. «Facciamo vedere al Governo italiano che i giovani non ci stanno e sono venuti qui per riprendersi il futuro», hanno affermato i manifestanti.

Mobilitazione anche a Torino, dove migliaia di persone hanno partecipato al corteo sindacale. La crisi industriale, la cassa integrazione e il lavoro povero sono stati al centro degli interventi. «Torino è l'epicentro della crisi industriale del nostro Paese, un territorio colpito da cassa integrazione, lavoro povero e precario», ha sottolineato il segretario generale della Cgil Torino, Federico Bellono. In piazza anche lavoratori e studenti, con iniziative distinte contro il riarmo e i tagli ai servizi.

A Bologna in prima fila i lavoratori della Kemet, azienda di Pontecchio di Sasso Marconi dove sono a rischio 223 posti di lavoro. «Scendiamo in piazza perché è l'unico modo che abbiamo di farci sentire: siamo carichi», hanno spiegato i lavoratori. La delegata Fiom-Cgil Monia Giovannardi ha chiesto che «il lavoro e le persone tornassero al centro delle priorità», ricordando la situazione dello stabilimento.

A Firenze la protesta ha coinvolto anche associazioni e comitati per il diritto alla casa, la pace e contro le discriminazioni. Il segretario generale della Cgil fiorentina, Bernardo Marasco, ha chiesto di destinare le risorse alla sanità, alla scuola e all'abitare anziché alle armi: «Sono dei bisogni sociali: se non hanno risposta, producono un collasso del nostro Paese».

Manifestazioni anche ad Aosta, Perugia e in numerose altre città. Nella capitale, oltre al corteo della Cgil guidato da Landini, si è svolta la mobilitazione studentesca contro il carovita, il riarmo e le guerre, con slogan come «Vogliamo vivere la vita senza carovita» e «Soldi alla scuola e non alla guerra».

La protesta degli studenti ha assunto un carattere internazionale, coinvolgendo le università e le scuole in diverse città. A Genova, al termine del corteo organizzato da Osa e Cambiare Rotta, gli studenti hanno occupato l'Università in via Balbi. La mobilitazione ha contestato le politiche di riarmo, la guerra, il caro vita e la militarizzazione, mentre a Milano i giovani hanno chiesto di «finanziare il futuro non i massacri».

In Calabria la mobilitazione ha coinvolto sei piazze, da Catanzaro a Reggio Calabria, passando per Cosenza, Vibo Valentia, Crotone e Lamezia Terme. Anche nella regione le ragioni dello sciopero hanno toccato le fragilità del mercato del lavoro, i bassi salari, la precarietà, la sicurezza e le difficoltà dei servizi pubblici, con le rivendicazioni della Cgil contro la manovra del governo Meloni.

Una giornata che ha riportato al centro del dibattito il rapporto tra politiche economiche, condizioni di vita e prospettive occupazionali. Il sindacato chiede una diversa direzione per la legge di Bilancio, con maggiori risorse per sanità, scuola, welfare e lavoro, una riforma fiscale più equa e investimenti per la pace. Dalle piazze, intanto, il messaggio è quello di una mobilitazione che punta a proseguire anche oltre lo sciopero di oggi.