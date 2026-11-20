Il confronto tra il giornalista laico e il prelato mostra come ascolto, rispetto e disponibilità a confrontarsi anche su posizioni distanti possano superare le differenze ideologiche e culturali

Forse oggi, all'indomani del giorno in cui Corrado Augias ha lasciato questa Terra, la conversazione con il cardinale Matteo Zuppi acquista un significato ancora più alto. Rivedendola, si comprende che il vero argomento di quel dialogo non era soltanto il fine vita. Era, in fondo, la possibilità stessa di discutere delle grandi questioni dell’esistenza senza trasformare il pensiero in una trincea.

Augias e Zuppi partivano da approdi differenti, talvolta radicalmente divergenti. Da una parte l'intellettuale laico, razionalista, figlio di una tradizione illuministica che affida alla coscienza individuale una responsabilità suprema. Dall'altra parte un uomo della Chiesa, interprete di una concezione della vita fondata sulla sacralità dell'esistenza, sulla fraternità e sull'accompagnamento. Sul fine vita, le loro prospettive restavano distanti. Eppure proprio quella distanza rendeva il confronto magnificamente umano.

Augias interrogava. Zuppi rispondeva. Poi l'uno ascoltava l'altro. Sembra poco, nell'epoca delle opinioni urlate, delle identità irrigidite, delle discussioni ridotte a una gara per stabilire chi abbia ragione. In realtà rappresenta una forma altissima di civiltà. Augias portava nel dialogo la propria idea della dignità, fino a formulare una domanda che aveva il peso di una confessione personale: se la propria volontà restasse lucida, sarebbe riconosciuto il diritto di decidere il momento della propria morte? Zuppi, davanti a quella domanda, avrebbe potuto rifugiarsi nella formula dottrinale, nella risposta già scritta, nell'autorità del ruolo. Scelse invece una strada assai più difficile: quella della prossimità, dell'ascolto, della relazione umana. In quelle parole c'era forse il punto più alto dell'intera conversazione. Perché Zuppi non cancellava la domanda di Augias. La accoglieva. E Augias, dal canto suo, non trattava la posizione del cardinale come un reperto ideologico da demolire. La interrogava con fermezza, persino con radicalità, mantenendo però intatta la dignità dell'interlocutore. Questa è cultura.

La cultura autentica conosce il valore della propria posizione, ma conosce anche il limite della propria certezza. Sa che una convinzione profonda acquista grandezza quando accetta di misurarsi con una convinzione altrettanto profonda. Sa soprattutto che l'interlocutore non rappresenta un ostacolo da abbattere, bensì una coscienza da comprendere.

È una lezione che Augias ha impartito per decenni attraverso il giornalismo, la televisione, i libri, la divulgazione. La sua grandezza risiedeva anche nella capacità di considerare la cultura come una forma di educazione civile. Portare Dante, la storia, la musica, la letteratura, la filosofia e la religione davanti al grande pubblico significava restituire alla televisione una funzione che oggi appare quasi rivoluzionaria: quella di luogo nel quale una società pensa insieme. E quella sera, davanti a Matteo Zuppi, Augias sembrava consegnarci l'ennesima dimostrazione di questo principio. Il loro dialogo possedeva una maestosità ormai rara. Nessuna smania di prevalere, nessuna caricatura dell'avversario, nessuna semplificazione. Persino quando le posizioni divergevano, il linguaggio conservava una sua nobiltà. Il dissenso restava dissenso, ma cessava di essere ostilità. È proprio questo che colpisce oggi.

Viviamo in un tempo nel quale spesso si confonde la fermezza con l'aggressività, la convinzione con il dogmatismo, la libertà di pensiero con la licenza di umiliare il pensiero altrui. Augias e Zuppi mostravano l'esatto contrario: si può essere radicalmente differenti senza diventare nemici. E forse la parola più importante di quel confronto resta proprio «accompagnare». Zuppi la pronunciava dentro una prospettiva cristiana, ma la parola superava immediatamente i confini confessionali. Accompagnare significa riconoscere nell'altro una persona, anche quando la sua idea della vita diverge dalla nostra. Significa restare accanto alla domanda prima ancora di pretendere di possedere la risposta.

Persino sul terreno del fine vita, dove la distanza tra le rispettive concezioni appariva massima, il confronto riusciva così a tornare alla sua radice più antica: l'uomo davanti alla propria finitudine, la paura della sofferenza, la libertà, la dignità, il mistero della morte. Ecco perché quella conversazione merita di essere ricordata oggi. Perché Corrado Augias, forse senza saperlo, ci ha lasciato anche una piccola grammatica della civiltà. Una grammatica fatta di domande precise, ascolto, memoria, conoscenza e rispetto. Una grammatica nella quale l'intelligenza serve a illuminare il dissenso, anziché ad alimentarlo.

Proprio qui merita una parola particolare Matteo Zuppi. Un elogio laico, dunque libero da ogni adesione confessionale. Lo si può stimare anche senza condividere la sua visione del mondo. Anzi, forse la vera prova della sua statura sta proprio nella possibilità di riconoscerne il valore quando si parte da presupposti differenti. Zuppi possiede una qualità che appartiene alla migliore tradizione della cultura italiana: sa parlare alla persona prima ancora che al credente. Sa sostenere una posizione senza trasformarla in un'arma; sa abitare la propria fede senza utilizzarla come barriera; sa ascoltare il dubbio senza considerarlo una colpa. In una stagione pubblica spesso dominata dalla semplificazione, questa disposizione all'ascolto assume un valore eminentemente civile. La sua autorevolezza, in quella conversazione, non derivava soltanto dall'abito che indossava, ma dalla capacità di stare davanti a un uomo libero senza pretendere di ridurne la libertà. È una qualità che merita rispetto anche da parte di chi guarda alla religione da una prospettiva profondamente laica.

E poi resta Augias.

Resta il suo volto, la sua voce, quella dizione nitida, quasi aristocratica, quella maniera composta di entrare nelle cose senza mai aggredirle. Persino davanti alla morte, l'immagine che consegna di sé sembra coerente con l'uomo che abbiamo conosciuto per decenni. Augias se ne va dopo aver fatto della misura una forma di autorevolezza. Ha attraversato la cultura italiana senza indulgere alla volgarità dell'esibizione, lasciando che fossero le parole, i libri, le domande e la sterminata curiosità intellettuale a parlare per lui. Persino il suo ultimo tempo sembra appartenere a quella stessa grammatica: quella di un uomo che ha sempre guardato alla vita con la distanza necessaria per comprenderla e con la passione necessaria per amarla. Forse è questa la sua ultima eleganza. Andarsene come aveva vissuto: senza rumore, senza clamore, lasciando dietro di sé una domanda più che una sentenza, un pensiero più che una certezza. E allora quella conversazione con Zuppi assume quasi il valore di un congedo involontario. Un uomo laico interroga un uomo di fede sul mistero della morte. I due restano lontani nelle risposte, vicinissimi nella dignità del domandare.

E oggi che Augias ha attraversato definitivamente quella soglia di cui tanto aveva scritto, raccontato e discusso, resta la sensazione struggente che la sua ultima lezione fosse già lì, davanti a noi. E l'eleganza, quella vera, può persino accompagnare un uomo fino alla morte.

Corrado Augias ci lascia così: con la sua voce ancora dentro le nostre domande. E forse è il modo più bello che un intellettuale possa avere per continuare a vivere.