Il ricercatore, fermato il 24 ottobre a Milano e rimesso in libertà quattro giorni dopo dal gip, pubblica un messaggio su Instagram: «La nostra lotta continua contro l'oppressione». Resta indagato a piede libero per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche

«Resistenza fino alla liberazione». Youssef Siher, il ricercatore fermato lo scorso 24 ottobre dalla Procura di Milano per essere stato l'amministratore dei canali del «Movimento 17 ottobre» e quattro giorni dopo rimesso in libertà dal gip, che ha negato anche la convalida del fermo, è tornato a parlare sui social.

La frase, infatti, è apparsa sul suo profilo Instagram assieme a un testo in cui il 30enne afferma: «Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l'oppressione. Non molliamo un millimetro».

La scarcerazione di Siher, ora indagato a piede libero per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche, ha sollevato molte polemiche, soprattutto politiche.