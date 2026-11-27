Il programma di Rai 3 ricostruisce la filiera del merchandising meloniano: t-shirt prodotte a Dacca, operai pagati 90 euro al mese e una società legata a ex militanti di Forza Nuova che ha ricevuto commesse da Palazzo Chigi per le divise istituzionali

«Prima gli italiani». Lo slogan campeggia sulle magliette ufficiali di Fratelli d'Italia, ma la loro provenienza racconta una storia che porta molto lontano dal Made in Italy. Per trovare chi le produce bisogna arrivare fino ad Ashulia, nella periferia industriale di Dacca, in Bangladesh. È qui che, secondo un’inchiesta di Report anticipata oggi dal Fatto Quotidiano (andrà in onda domenica), vengono realizzate le t-shirt del partito di Giorgia Meloni, in uno stabilimento della multinazionale canadese Gildan. E qui un operaio specializzato racconta di lavorare sei giorni alla settimana per uno stipendio base di circa 90 euro al mese.

È uno dei passaggi dell'inchiesta firmata da Luca Bertazzoni, che ricostruisce la rete di fornitori e gli affari legati al merchandising di Fratelli d'Italia. Un viaggio che parte dalle feste del partito e arriva fino alle commesse per le divise dei commessi di Palazzo Chigi, passando per società riconducibili a figure con un passato in Forza Nuova.

Gli ex militanti e le società che lavorano per i meloniani

Al centro della ricostruzione c'è Martin Avaro, ex militante di Forza Nuova e titolare di Italica Solution. Il suo nome compare nel documentario “Nazirock” di Claudio Lazzaro, del 2008, nel quale viene ripreso durante un raduno dell'estrema destra. Oggi la sua società si occupa dell'organizzazione di appuntamenti politici come Atreju e Fenix e della vendita del merchandising ufficiale di Fratelli d'Italia.

Nel 2022 Avaro fonda insieme ad Andrea Di Cosimo, anche lui con un passato in Forza Nuova, la società Mr Tailor. Il capitale sociale iniziale, secondo quanto ricostruito da Report, è di appena due euro, uno per ciascun socio. Negli anni successivi arrivano due affidamenti diretti dalla Presidenza del Consiglio, nel 2024 e nel 2025, per un importo complessivo vicino ai 180mila euro. L'incarico riguarda la realizzazione delle divise destinate ai commessi delle anticamere di Palazzo Chigi.

La società, riferisce l'inchiesta, ha due dipendenti. Nel negozio romano di Mr Tailor viene spiegato ai giornalisti che gli abiti sono confezionati a Napoli. Di Cosimo, interpellato sulle commesse pubbliche, liquida le domande con una risposta ripetuta più volte: «Sempre cavoli miei».

Donzelli difende il fornitore, Urso scopre l'etichetta

Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, difende il rapporto con Avaro: «È bravo, ci fa un ottimo prezzo, ci collaboriamo da anni». Quando Bertazzoni gli fa notare che il fornitore del partito è legato anche a una società che lavora per Palazzo Chigi, la reazione è polemica: «Vi dovreste vergognare di chiedere di vedere il pedigree politico di chi lavora». Donzelli ricorda inoltre che gli affidamenti rientrano nelle soglie previste per le procedure senza gara e attacca il metodo del giornalista: «A me questo modo di fare giornalismo fa schifo».

Il confronto si sposta poi sulle magliette. Il prezzo indicato per il merchandising ufficiale è di 12 euro, che sale a quasi 24 considerando Iva e spedizione. In un punto vendita romano della Gildan, Report trova t-shirt dello stesso marchio a circa 2 euro e mezzo, con prezzi ulteriormente ridotti per gli acquisti in grandi quantità. Donzelli afferma di non conoscere i ricavi generati dalla vendita dei gadget e sostiene che produrre magliette in Italia comporterebbe costi «spropositati».

La scena più significativa arriva con Adolfo Urso. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy legge lo slogan sulla maglietta: «Prima gli italiani». E aggiunge: «Prima i prodotti italiani». Ma quando il giornalista gli mostra l'etichetta con l'indicazione Bangladesh, Urso prende le distanze: «Io non mi occupo di quello che fa il partito». Sulle condizioni di lavoro raccontate dagli operai, replica: «Non mi fa nessun effetto perché so quello che abbiamo fatto».

A Dacca, tra salari bassi e lavoro minorile

La troupe di Report raggiunge quindi Ashulia, uno dei poli industriali del tessile bengalese. Gildan dichiara di avere in Bangladesh oltre 6mila dipendenti e due stabilimenti integrati per le attività di lavorazione e confezionamento dei capi. Davanti alle telecamere, un lavoratore rifiuta di parlare per paura di perdere il posto: «Se mi vedono mi licenziano». Altri due accettano di raccontare la propria esperienza lontano dalla fabbrica.

Uno lavora nel reparto tintoria, otto ore al giorno a cui si aggiungono gli straordinari. Un altro spiega che il salario non basta a mantenere la famiglia e che per questo è costretto a svolgere una seconda attività. La cifra di 90 euro mensili riferita nell'inchiesta coincide con il minimo salariale previsto per il livello più basso del settore tessile in Bangladesh, ma il racconto dei lavoratori mette al centro anche il problema del costo della vita e della distanza tra retribuzione e necessità familiari.

Il reportage allarga poi lo sguardo ad altre realtà produttive: concerie nelle quali, secondo le testimonianze raccolte, gli operai maneggiano sostanze pericolose senza adeguate protezioni e insediamenti informali ai margini delle aree industriali. Qui un ragazzo racconta di aver lasciato la scuola a undici anni e mezzo per lavorare prima nella cucitura dei bottoni e poi in una fabbrica di scarpe, con una paga di circa 30 euro al mese. Tra i suoi colleghi, riferisce, c'era anche una bambina di otto anni.

Nel racconto di Report compaiono anche i gazebo utilizzati da Fratelli d'Italia, che secondo l'inchiesta arriverebbero dalla Cina e sarebbero venduti a circa 500 euro.