L’abbraccio è durato pochi secondi, abbastanza per fare il giro dei telegiornali. Xi Jinping accoglie Donald Trump appena sceso dall’aereo. Poco dopo, al vertice, arriva Vladimir Putin. Si stringono la mano, si scambiano sorrisi, si mettono in posa. Qualcuno ha subito scomodato Yalta. Ma a Yalta sedevano uomini che stavano vincendo una guerra e si preparavano a ridisegnare il mondo. A Shenzhen si ritrovano tre leader che hanno bisogno di mostrarsi più forti di quanto siano. Perché in effetti sono ormai avviati al declino.

Trump arriva in Cina dopo una sconfitta elettorale pesantissima. Il 3 novembre gli americani hanno consegnato ai Democratici il controllo di Camera e Senato. Una bocciatura senza precedenti per un presidente che aveva trasformato ogni scelta politica in una prova di fedeltà personale. Perfino il Texas, roccaforte repubblicana, ha eletto un senatore democratico. La nuova maggioranza entrerà in carica a gennaio, ma la sentenza degli elettori è già arrivata. Trump perde il controllo del Congresso e si prepara a due anni difficili, con i democratici pronti a indagare sui tanti scandali, a contestare e mettere sotto pressione la Casa Bianca.

Per uno come lui è una ferita enorme. Non distingue più tra sé e l’America, tra il proprio consenso e la forza degli Stati Uniti. Quando perde in casa, cerca fuori un palcoscenico. La politica estera diventa il luogo dove esibire ancora potere, dove costruire immagini, annunciare accordi, promettere soluzioni. Ma non basta stringere la mano a Xi per cancellare una sconfitta elettorale. E non basta proclamarsi uomo di pace se le guerre continuano peggio di prima.

Putin, a Shenzhen, ha ancora più bisogno di una fotografia. La sua doveva essere una guerra di pochi giorni. A febbraio saranno cinque anni dall’invasione dell’Ucraina. Kiev non è caduta, l’Ucraina non si è piegata e la Russia continua a pagare un prezzo enorme. La guerra consuma uomini, risorse, economia. E ora colpisce anche il cuore energetico del Paese.

I droni ucraini hanno messo sotto pressione le raffinerie russe. Secondo fonti industriali citate da Reuters, nella seconda metà di novembre la lavorazione del petrolio è scesa del 45% rispetto ai livelli di fine ottobre. Quindici dei 35 maggiori impianti risultano colpiti, con attività interrotte o compromesse. È un colpo pesante per un Paese che vive anche delle proprie esportazioni energetiche e che deve fare i conti con una guerra diventata un logoramento senza fine.

Putin conserva il controllo del potere interno, ma non può nascondere il fallimento degli obiettivi iniziali. Ha bisogno di far vedere ai russi che la Russia non è isolata, che il mondo continua a cercarla, che lui è ancora un interlocutore decisivo. La stretta di mano con Trump serve anche a questo. Non è una vittoria sul campo. È un’immagine da portare a casa.

Poi c’è Xi Jinping. Il padrone di casa ha scelto Shenzhen, città simbolo della trasformazione cinese, per costruire una scenografia di potenza. Ma dietro le luci c’è un’economia che mostra difficoltà crescenti. La disoccupazione giovanile, tra i ragazzi che non studiano, è arrivata al 17,2%. Il settore immobiliare continua a perdere terreno: gli investimenti sono crollati di oltre il 20% nei primi nove mesi dell’anno. A settembre le vendite al dettaglio sono cresciute appena dell’1,1%.

Le fabbriche cinesi continuano a produrre, ma il mercato interno non assorbe abbastanza. Le esportazioni diventano sempre più importanti per tenere in piedi il modello. E la crisi energetica provocata dalla guerra americana contro l’Iran ha complicato anche i rifornimenti di petrolio iraniano, uno dei canali privilegiati di Pechino. La Cina ha dovuto cercare alternative, attingere alle riserve e aumentare gli acquisti da altri fornitori, Russia compresa.

Xi non è politicamente in difficoltà come Trump e non è militarmente impantanato come Putin. Ma deve difendere un modello economico che non garantisce più la stessa crescita e lo stesso benessere di un tempo. Il patto non scritto tra il Partito e il popolo è semplice: voi garantite stabilità e noi accettiamo il vostro potere. Ma quel patto regge finché arriva il benessere. E oggi non arriva per tutti.

Ecco perché quell’abbraccio, così poco cinese nella sua spontaneità, aveva anche un destinatario interno. Xi voleva mostrare ai suoi cittadini che la Cina è una potenza rispettata, che l’America la cerca, che Pechino tratta da pari a pari con Washington. Anche quando, dietro la facciata, i problemi restano.

Shenzhen non è Yalta. Nessuno dei tre ha la forza e l’autorità per spartire il mondo. Ognuno cerca una vittoria da raccontare a casa propria. Trump vuole far dimenticare la sconfitta elettorale. Putin vuole dimostrare che la Russia non è isolata. Xi vuole convincere i cinesi che il miracolo economico non si è fermato. Ma il conto di queste ambizioni lo pagano altri. Gli ucraini sotto le bombe, i giovani cinesi senza lavoro, gli americani che hanno appena detto al loro presidente di cambiare strada.

Si abbracciano per mostrarsi forti. Ma quanto può durare un mondo affidato a tre uomini anziani che hanno sempre più bisogno l’uno dell’altro proprio mentre diventano più deboli?