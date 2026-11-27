Trump torna all’attacco. Neanche il tempo di lasciarsi alle spalle il “proficuo” e “costruttivo” il trilaterale di Shenzen, con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, che Washington annuncia nuovi dazi. I più pesanti proprio contro Pechino.

Nel mirino ci sono la Cina, l'Unione europea e ad altri 12 Paesi.

Washington motiva l'iniziativa accusando i governi delle economie coinvolte di promuovere una sovrapproduzione industriale in determinati settori a discapito della competitività delle imprese americane.

Le aliquote proposte per i singoli Paesi

Nello specifico delle aliquote ipotizzate dall'amministrazione statunitense, la Cina e il Vietnam figurano al vertice della scala tariffaria con un dazio del 20%. Per la Thailandia la tariffa proposta è del 18%, mentre per l'India è fissata al 17%.

L'Unione europea, la Svizzera, la Corea del Sud e il Giappone sono invece destinatarie di un'aliquota base del 15%. Per il Brasile è stata formulata una proposta mirata che prevede un dazio del 10% limitatamente al settore degli aerei. Il calcolo delle singole aliquote, spiega l’Ufficio del commercio Usa, tiene conto degli accordi commerciali già sottoscritti dagli Stati Uniti con i propri partner internazionali.

La politica commerciale Usa

Più che dell'apertura di un nuovo fronte negoziale, la manovra rappresenta il tentativo di ricostruire l'architettura delle tariffe introdotte nel 2025 e successivamente annullate dalla Corte Suprema il 20 febbraio 2026. La precedente struttura sanzionatoria poggiava sull'International Emergency Economic Powers Act, utilizzato da Donald Trump per imporre dazi reciproci prima di essere bocciato dal supremo organo giudiziario.

Per aggirare l'ostacolo legale, la nuova proposta si fonda sulla Section 301, la norma che autorizza indagini formali sulle politiche commerciali estere ritenute lesive degli accordi internazionali. Il provvedimento attuale è l'esito di un'indagine avviata l'11 marzo dall'Ufficio del rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti guidato da Jamieson Greer, e durata circa otto mesi.

Al termine dell'istruttoria, l’Ufficio ha sostenuto che le politiche industriali esterne alimentino una capacità produttiva slegata dalla domanda reale e dai principi di mercato, favorendo l'esportazione di merci a basso costo. Per l'Europa, la proposta prevede l'applicazione del 15% al netto dei dazi ordinari e di quelli già previsti dalla Section 301. Tuttavia, la diplomazia statunitense ha avvertito che l'aliquota per il Vecchio Continente potrebbe salire fino al 20% qualora i negoziati e gli impegni europei fossero giudicati insufficienti da Washington. A luglio scorso Washington aveva già annunciato tariffe tra il 10% e il 12,5% su 60 economie per contrastare il lavoro forzato.

Le reazioni internazionali: la «linea rossa» di Bruxelles e l'attacco di Pechino

La risposta delle cancellerie straniere alla proposta dell'Ufficio per il Commercio è stata immediata. Il governo di Pechino ha rigettato fermamente le accuse, definendo il tentativo di Washington di imporre nuovi dazi come una "manipolazione politica".

Da parte sua, la Commissione europea ha respinto le contestazioni affermando che l’economia dei Paesi membri non rappresenta una fonte di sovraccapacità strutturale, bensì uno dei soggetti più esposti a questo fenomeno globale. Bruxelles ha ricordato che, ai sensi della dichiarazione congiunta tra le parti, si applica un massimale del 15% che l'Ue si aspetta venga pienamente rispettato anche se combinato con i dazi esistenti. Questo limite del 15% costituisce la "linea rossa" inamovibile tracciata dall'Unione europea nel confronto con gli Stati Uniti.

La mappa delle esenzioni e la disparità sulle bollicine

Il piano Usa comprende una serie di deroghe ed esclusioni settoriali. Restano esenti dai nuovi dazi i prodotti già tassati per motivi di sicurezza nazionale, quali acciaio, alluminio, rame, automobili e componenti, oltre a legno, farmaci brevettati e semiconduttori.

Tra i beni di consumo figurano esenzioni mirate: la proposta esenta espressamente lo champagne francese, il whisky irlandese e il sughero. Tuttavia, la deroga concessa allo champagne non viene estesa al Prosecco, alla Franciacorta e agli altri spumanti italiani, configurando un trattamento disomogeneo all'interno del comparto vitivinicolo europeo.

Risultano protette dai dazi anche una parte essenziale del settore della moda, alcune categorie di filati, tessuti di seta, perle naturali, diamanti e pietre preziose grezze non montate (inclusi rubini, zaffiri e smeraldi). Restano invece esclusi dalle esenzioni i prodotti finiti come gioielli e abbigliamento confezionato.

Voce agli operatori economici e i timori dei mercati finanziari

Le misure annunciate da Washington non entreranno immediatamente in vigore. L'Ufficio per il Commercio raccoglierà osservazioni scritte da parte degli operatori economici fino al 5 gennaio 2027 e terrà audizioni pubbliche a partire dal 25 gennaio 2027. Nonostante i tempi del processo consultivo, l'annuncio ha generato immediate incertezze sui listini finanziari.

Piazza Affari ha registrato una seduta negativa appesantita dai comparti tecnologici e dai titoli legati ai data center per l'intelligenza artificiale, in scia al calo del Nasdaq. Sul listino milanese si sono registrate flessioni significative per Prysmian (-5,4%), Stmicroelectronics (-4,81%) e Technoprobe (-4,67%).