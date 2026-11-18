Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 il Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano Ets apre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle “Giornate Fai per le scuole”, arrivate alla 15a edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal ai ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.

Nate su modello delle più famose Giornate Fai di Primavera e di Autunno, le “Giornate Fai per le scuole” sono esclusivamente riservate al mondo scolastico. Per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo agli studenti, di ogni ordine e grado, e agli Apprendisti Ciceroni che li guideranno, appositamente formati dai volontari del Fai in collaborazione con i loro docenti.

Una manifestazione che nel 2025 ha visto la partecipazione di 7.500 Apprendisti Ciceroni e di 36.000 studenti in totale e un'esperienza formativa eccezionale, basata sul concetto dell’educazione tra pari, che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

Anche per le “Giornate Fai per le scuole” del 2026, i beni aperti in tutta Italia, grazie alle Delegazioni e ai Gruppi Fai diffusi e attivi in tutte le regioni, sono di diverse tipologie e offrono alle scuole di ogni ordine e grado ricchi spunti didattici, dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza, grazie a visite in edifici storici e istituzionali, luoghi legati alla storia del nostro Paese, teatri, beni naturalistici.

“Giornate Fai per le scuole” sono un modo concreto di partecipare alla missione del Fai: la manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche Fai (quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al Fai potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.

Martedì 27 ottobre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il Fai ha presentato il programma nazionale “Fai per la Scuola” 2026-2027, di cui le “Giornate Fai per le scuole” sono uno dei quattro pilastri. Un altro progetto è proprio “Apprendisti Ciceroni” che dal 1996 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 600.000 studenti nelle Giornate Fai, di cui più di 68.000 solo nelle Giornate Fai per le Scuole; completano il programma nazionale le visite didattiche nei 75 Beni del Fai in tutta Italia e il concorso nazionale, quest’anno dal titolo “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che offre agli studenti l’occasione di ideare un progetto di “pace attiva”, ovvero di farsi attivi promotori di pace nella loro comunità.

La partecipazione alle “Giornate FAI per le scuole” e l’adesione al progetto “Apprendisti Ciceroni” sono alcune delle opportunità legate all’Iscrizione Classe Amica Fai che offre, ad esempio, anche l’accesso a una speciale piattaforma e-learning per approfondire le professioni dei Beni Culturali attraverso video e contenuti esclusivi.

Per la realizzazione dell’articolato programma di “Fai per la Scuola”, che ha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, il Fai opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’Ottobre 2023, che si fonda sui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella cura dell’ambiente che ci circonda.

Il Fai opera da oltre cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle recenti linee guida ministeriali.

La quindicesima edizione delle Giornate Fai per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania e Regione Lombardia per i contributi concessi e Fondazione Carical per il sostegno. Rai è Main Media Partner dell’iniziativa.

Agn Energia, operatore energetico nazionale, dal 1958 al servizio di famiglie e imprese e da undici edizioni main sponsor dell’evento, rinnova il proprio impegno a favore dell’educazione delle nuove generazioni e della conoscenza del territorio. Un impegno che prende forma attraverso La Città dell’Energia, il progetto di responsabilità sociale d’impresa con cui Agn Energia promuove la partecipazione dei dipendenti e il dialogo con le comunità locali, mettendo in relazione persone, scuole e realtà del territorio. Ne sono espressione il percorso didattico I Detective dell’Energia e il contest #latuaideagreen, che invitano gli studenti a comprendere il valore dell’energia e delle risorse e a tradurre questa consapevolezza in idee e comportamenti responsabili nella vita quotidiana. Agn Energia inoltre destinerà un contributo alla manutenzione annuale dell’Abbazia di Cerrate, Bene Fai nella provincia di Lecce, uno dei più importanti complessi monastici dell’Italia meridionale.

Sponsor dell’evento è Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, che rinnova la propria vicinanza al Fai nell’ambito di una più ampia collaborazione a sostegno dei principali progetti della Fondazione contribuendo a promuovere un turismo sostenibile e a favorire la scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio culturale italiano. La formazione e la crescita delle persone rappresentano da sempre un elemento centrale per Italo, che traduce questo impegno dentro e fuori l’azienda attraverso progetti dedicati alle nuove generazioni, iniziative didattiche e di orientamento nonché azioni concrete a supporto della comunità.

Il progetto Apprendisti Ciceroni è realizzato anche grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concesso per l’anno 2025 ai sensi dell’articolo 72, primo comma, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. nell’ambito del progetto A porte aperte.

Tra i beni aperti in Calabria

Catanzaro

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Sezione diagnostica di Catanzaro, è una struttura sanitaria pubblica che svolge un ruolo fondamentale nella tutela della salute animale e della salute pubblica, operando nell'ambito della prevenzione e del controllo delle malattie degli animali e della sicurezza degli alimenti. Attraverso le attività diagnostiche e di laboratorio, l'Istituto fornisce un supporto tecnico-scientifico ai servizi veterinari e alle autorità sanitarie, contribuendo alla sorveglianza epidemiologica e alla prevenzione dei rischi che possono interessare uomo e animale. Le analisi effettuate sui campioni consentono di individuare agenti patogeni e altri elementi rilevanti per la salute animale e la sicurezza alimentare, offrendo strumenti indispensabili per la prevenzione e la gestione delle emergenze sanitarie. L'importanza dell'IZSM risiede nell'approccio integrato alla salute, secondo il principio One Health, che riconosce lo stretto legame tra salute umana, salute animale e ambiente. Il lavoro dell'Istituto contribuisce infatti a garantire alimenti sicuri, a proteggere il patrimonio zootecnico e a sostenere il sistema di sanità pubblica veterinaria, con ricadute significative per la collettività e per le filiere agroalimentari del territorio.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.I.S. Enrico Fermi e del Polo Liceale Siciliani -De Nobili di Catanzaro

Lamezia Terme (Cz)

Per le vie di Nicastro

La passeggiata nel centro storico di Nicastro rappresenta un'interessante occasione per le scuole di riscoprire le bellezze storiche, artistiche e architettoniche di uno dei nuclei più antichi della città di Lamezia Terme. L'iniziativa intende accompagnare gli studenti alla scoperta delle vie del centro, attraverso un percorso che permetterà loro di osservare da vicino gli antichi palazzi, le facciate, i portali, i balconi e gli altri elementi architettonici che testimoniano la storia e le trasformazioni del territorio nel corso dei secoli. Passeggiando tra le strade di Nicastro sarà possibile soffermarsi sulle caratteristiche degli edifici storici, cogliendone i particolari e riflettendo sul loro valore non soltanto estetico, ma anche culturale e sociale. Gli antichi palazzi, infatti, non sono semplicemente testimonianze architettoniche del passato, ma rappresentano una parte importante della memoria collettiva: raccontano modi di vivere, tradizioni, relazioni sociali e vicende che hanno contribuito a definire l'identità della comunità locale.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Polo Liceale Campanella-Fiorentino - Lamezia Terme

San Mauro Marchesato (Kr)

Il centro storico di San Mauro Marchesato

San Mauro Marchesato è un piccolo paese immerso nelle campagne del marchesato crotonese. Della sua storia si conosce poco ma il piccolo centro storico ha pregevoli opere. La Chiesa dell'Immacolata Concezione sorge nella zona più antica del centro abitato e viene menzionata ufficialmente nel Catasto Onciario del 1745. Danneggiata dal terremoto del 1744, fu prontamente ripristinata e utilizzata come Chiesa Matrice provvisoria durante la ricostruzione della Cattedrale. L'edificio presenta una pianta rettangolare a due navate con un'attigua sagrestia ed è comunicante con l'adiacente Chiesa di Santa Caterina. Spicca all'esterno il monumentale campanile di circa trenta metri, caratterizzato da tre ripiani e da una cupola ottagonale rivestita di piastrelle policrome in stile orientale. L'interno custodisce un ricco patrimonio artistico.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC Scandale San Mauro Marchesato e del Liceo Classico" D. Borrelli" Santa Severina (KR)

Vibo Valentia

Cappella de Sirica-Crispo

A Vibo Valentia, l'antica Monteleone, in pieno centro cittadino sorge la preziosa cappella De Sirica-Crispo, notevole simbolo di arte medievale. La cappella, perfettamente conservata, si trova all'interno della chiesa del SS.mo Rosario, famosa in tutto il Vibonese, per le belle e suggestive cerimonie del periodo pasquale. La chiesa del Rosario risale al 1776 e fu sovrapposta alle fondamenta di un più antico edificio sacro in stile gotico, dedicato a san Francesco d'Assisi. Quando il grande terremoto del 1783 distrusse, tra l'altro, anche la chiesa dei Domenicani di Monteleone, la confraternita del SS.mo Rosario, ivi ospitata, fu trasferita nella nuova chiesa di San Francesco che da allora prese, appunto, questo titolo. La cappella De Sirica Crispo fu edificata in epoca medievale dal cavaliere Domenico De Sirica come luogo di sepoltura familiare; ne custodisce, infatti, il sepolcro marmoreo monumentale con la sua figura in altorilievo e un epitaffio in caratteri gallo-romani. Nel 1555 fu restaurata da Pandolfo Crispo, consorte di Camilla e ultima discendente della famiglia, unendo così i due nomi.

Grazie alle Giornate FAI per le scuole gli studenti avranno la possibilità di visitare un luogo unico e sconosciuto ai più, perché la cappella De Sirica-Crispo è in gran parte celata, e di apprendere anche tante curiosità sulla chiesa del Rosario e sulle pregevoli statue (le cosiddette Vare), tanto amate e venerate dai vibonesi durante il periodo pasquale.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale "V. Capialbi" di Vibo Valentia