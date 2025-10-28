Venerdì 31 ottobre, alle ore 20:30, il Teatro “Vincenzo Scaramuzza” di Crotone ospiterà il Gran Galà Lirico con l’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal maestro Gianluigi Borrelli, insieme a tre interpreti d’eccezione: il soprano Elena Memoli, il tenore Fabio Serani e il baritono Luca Bruno. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Crotone.

Sarà un racconto inedito, di ricordi ed emozioni, un viaggio appassionante attraverso le pagine più amate della tradizione operistica italiana ed europea, con musiche di Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Donizetti, Massenet e Mozart.

Fondata nel 2022, la Brutia è l’unica orchestra calabrese riconosciuta dal Ministero della cultura come Istituzione concertistica orchestrale (Ico). È oggi una delle realtà musicali più dinamiche del Mezzogiorno; guidata artisticamente dal maestro Francesco Perri, direttore del Conservatorio di Musica di Cosenza, e dal direttore di produzione Annarita Callari, l’orchestra si distingue per una visione trasversale della musica, capace di attraversare generi, stili e linguaggi, abbattendo i confini tra classico, jazz, pop e contemporaneo.

A dirigere 50 elementi dell’Orchestra sarà il maestro Gianluigi Borrelli, direttore d’orchestra e compositore originario di Crotone. Formatosi con importanti Maestri in Italia e Bulgaria, ha collaborato con prestigiose orchestre europee e ha ricevuto l’importante riconoscimento “Vratza Awards”, per aver composto l’inno sinfonico della città di Vratza e per aver contribuito al progresso della cultura nazionale.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lirica e per tutti coloro che desiderano lasciarsi incantare dal fascino senza tempo della grande musica. I biglietti sono disponibili online sul sito dell’agenzia InPrimaFila (www.inprimafila.net) e la sera dello spettacolo presso il botteghino del teatro.