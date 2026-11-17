Dal 19 al 21 novembre tre giorni tra proiezioni, incontri e workshop. L’obiettivo è promuovere la cultura cinematografica e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed enogastronomico locale

Il grande cinema incontra le eccellenze e le tradizioni del territorio. Nasce la prima edizione del Cirò Film Festival, un appuntamento dedicato al mondo della cinematografia e dell'audiovisivo, con l'obiettivo di promuovere la cultura cinematografica e valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico della Calabria. Tre giornate di appuntamenti, proiezioni, approfondimenti e momenti di convivialità, pensate per favorire il dialogo tra cinema, territorio e nuove forme di promozione culturale.

Il cartellone della manifestazione

Il programma prenderà il via giovedì 19 novembre, al Teatro Alikia, con la conferenza stampa ufficiale, in programma alle ore 10. A seguire, sarà proiettato Freaks Out di Gabriele Mainetti, opera girata proprio in Calabria. Nel pomeriggio, alle 16,30, spazio alla pellicola Una fottuta bugia di Gianluca Ansanelli. La seconda giornata, quella di venerdì 20 novembre, si aprirà alle 9 sempre al Teatro Alikia, con il workshop Make-Up Cinematografico, a cura di Lucia Pittalis. Nel pomeriggio, alle 16,30, è in programma la proiezione del film Regina di Alessandro Grande.

L’incrocio con il territorio

La giornata di sabato 21 novembre sarà dedicata al rapporto tra cinema, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni locali. Alle ore 11 nel Borgo Saverona, si terrà il workshop Calabria Green – L'enogastronomia calabrese attraverso il cinema e l'audiovisivo. Si tratta di un momento di confronto sulle opportunità offerte dal linguaggio cinematografico e audiovisivo per raccontare e promuovere le eccellenze agroalimentari, le tradizioni e l'identità della Calabria. Al centro dell'incontro, anche le potenzialità del cinema come strumento per ampliare la visibilità delle produzioni locali e sostenere la promozione dei prodotti calabresi. La giornata culminerà alle ore 19,30 con la cerimonia di premiazione e la cena di gala, momento clou della prima edizione del Cirò Film Festival. Una serata di prestigio e spettacolo che vedrà la partecipazione di importanti protagonisti del panorama cinematografico italiano: Francesco Montanari, Giampaolo Morelli, Max Mazzotta, Francesca Valtorta e Marco Leonardi. Un'occasione speciale per celebrare il cinema, incontrare i suoi protagonisti e rendere questa prima edizione un appuntamento destinato a lasciare il segno.

Linguaggio universale

Il Cirò Film Festival nasce con l'ambizione di diventare un nuovo punto di riferimento per la promozione culturale del territorio, dimostrando come il cinema possa rappresentare uno straordinario strumento di racconto, valorizzazione e sviluppo turistico. Un progetto che mette al centro Cirò Marina e le sue potenzialità, attraverso un linguaggio universale capace di unire cultura, tradizione, innovazione e promozione territoriale. Il cinema racconta storie. Cirò ha una storia da raccontare. Il progetto è finanziato nell’ambito dell'avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria nel 2026.