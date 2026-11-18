Un viaggio tra memoria, biodiversità e produzioni identitarie del territorio. È questo il filo conduttore di "Custodi di biodiversità, dal mare alla terra", l'iniziativa promossa da Slow Food Vibo Valentia Aps e Slow Food Calabria che si terrà sabato 21 novembre 2026, a partire dalle ore 15.00, alla Tonnara di Bivona.

L'evento nasce con l'obiettivo di accendere i riflettori su luoghi, tradizioni e produzioni che rappresentano un patrimonio culturale e ambientale da custodire e tramandare. Protagonista della giornata sarà anche il "pani cu cuccu" (pane aromatizzato con il fiore di sambuco), recentemente inserito nell'Atlante dell'Arca del Gusto di Slow Food, il catalogo internazionale che raccoglie e tutela prodotti tradizionali a rischio di scomparsa.

La scelta della Tonnara di Bivona non è casuale. Simbolo della storia marinara della costa vibonese e oggi museo del mare e della pesca, rappresenta uno dei luoghi più significativi della memoria collettiva del territorio, custode di una tradizione che per secoli ha segnato la vita economica e sociale della comunità.

Il programma prenderà il via alle ore 15 con l'accoglienza dei partecipanti e la visita guidata al Museo della Tonnara, accompagnati dal direttore Antonio Montesanti. Seguiranno i saluti istituzionali di Giuseppina Anastasi, presidente di Slow Food Vibo Valentia Aps.

A partire dalle 16.15, nella sede dell’Ente Parchi Marini della Calabria, spazio agli approfondimenti dedicati alla tutela della biodiversità e delle produzioni locali. Raffaele Greco, direttore generale dell'Ente Parchi Marini della Calabria, illustrerà il ruolo dei parchi nella salvaguardia degli ecosistemi costieri e della biodiversità del mare calabrese. Luisa Caronte, presidente del Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, si soffermerà sulle strategie messe in campo per valorizzare le produzioni del territorio e rafforzarne la presenza sul mercato. Il giornalista Stefano Mandarano, promotore della candidatura del “pani cu cuccu” nell’Atlante dell'Arca del Gusto di Slow Food, oltre a moderare i lavori, illustrerà il percorso che ha condotto al riconoscimento che premia il lavoro di recupero e valorizzazione di una tradizione gastronomica che rischiava di essere dimenticata.

«Custodi di biodiversità, dal mare alla terra - spiega Giuseppina Anastasi, presidente di Slow Food Vibo Valentia Aps - vuole essere un momento di riflessione e confronto sul valore della tutela della memoria, degli ecosistemi e delle produzioni identitarie. Perché proteggere la biodiversità significa anche salvaguardare la storia, la cultura e il lavoro delle comunità che abitano i luoghi».

La manifestazione si concluderà con una degustazione del "pani cu cuccu" a cura del Panificio D'Amico di Vincenzo D’Amico, accompagnato dal vino Esetra Igt Rosato delle Cantine Artese, per celebrare attraverso il gusto il patrimonio agroalimentare del territorio.

L'iniziativa è promossa da Slow Food Vibo Valentia Aps e Slow Food Calabria, con la partecipazione del Museo della Tonnara di Bivona, dell'Ente Parchi Marini della Calabria, del Panificio D'Amico e delle Cantine Artese.