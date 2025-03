Giovedì 13 marzo con inizio alle ore 16:30 nei locali del circolo Auser di Rende ci sarà l'inaugurazione della biblioteca di comunità intitolata ad Ugo Piscitelli, noto intellettuale, sindaco di Mendicino per diverse consiliature, docente di Economia e Diritto.

La biblioteca

«La biblioteca – spiegano i membri del Circolo - nasce dalla donazione del patrimonio librario di Ugo Piscitelli da parte della dottoressa Ida Vece e di suo figlio Marco che hanno inteso onorare in questo modo la memoria del marito e del padre mettendo a disposizione della comunità una pregevole raccolta». La biblioteca «è denominata di comunità perché è pensata ed organizzata per favorire la condivisione del sapere, sollecitare curiosità, espandere il desiderio di socialità, aperta non solo ai soci del circolo ma al quartiere, a chiunque ami i libri e la lettura. Consapevoli che – scandiscono - le biblioteche abbiano un ruolo sociale ed inclusivo, siano un presidio culturale di aggregazione, pensiamo di farne un vero e proprio Hub di comunità, punto di riferimento, spazio di incontro, novità, cultura, un incubatore socio-culturale, luogo in cui sperimentare forme nuove ed inedite di trasmissione del sapere».

L’appuntamento sarà una buona occasione per riflettere sul ruolo e significato dei libri e della lettura. Se ne parlerà con il professor Daniele Garritano, sociologo Unical, autore del libro “Una affollata solitudine” editore Carocci 2023, nel quale si dimostra che la lettura è una vera e propria azione sociale, un atto che serve ad orientarci nel mondo, un esercizio del senso del possibile, capace di ampliare gli orizzonti della speranza. Porteranno la loro esperienza di docenti e lettrici appassionate Elena Hoo, Erminia Anselmo, Gilda De Caro, Anna De Vincenti, Giovanna Infusino ed Ida Vece.