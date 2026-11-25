Ci sono storie che appartengono al passato e altre che attendono secoli per essere raccontate. Proprio dalla terra che accolse il grande maestro Pitagora e vide nascere una delle più celebri scuole di pensiero dell'umanità, prende forma "Ricordi Pitagora!?", ambizioso progetto cinematografico scritto e diretto da Marco Martire e prodotto da 22 Marzo Film con il sostegno della Calabria Film Commission. La produzione è attualmente impegnata nella definizione del cast e nella preparazione artistica, tecnica e scenografica — in vista dell'inizio delle riprese, previsto indicativamente per il nuovo anno — con l'obiettivo di riportare sul grande schermo l'eredità filosofica di Pitagora in un dialogo continuo tra l'antica Kroton e la Crotone contemporanea. In questo anno pitagorico, l'opera si propone di attualizzare un messaggio universale di conoscenza, armonia e consapevolezza. Tra i primi nomi del cast già confermati figurano Silvano Cavarretta, Paolo Napizia, Mario Pataro ed Emanuela Carisimo, affiancati da altri interpreti. Le selezioni sono tuttora in corso e nelle prossime settimane verranno svelati nuovi ingressi e ulteriori dettagli sulla lavorazione. Parallelamente alla preparazione del lungometraggio, prosegue il percorso internazionale dell'opera prima di Martire, "Esisto ma non vivo". Dopo il suo esordio a Cannes nel 2025, nella selezione ufficiale Entre Deux Cannes il cortometraggio — interpretato da Davide Carpino e dedicato al tema della sessualità vissuta attraverso la disabilità — nel 2026 l’opera è stata poi selezionata al Newport Beach Film Festival, in California.

Due opere, due percorsi e un'unica visione: fare del cinema uno strumento capace di oltrepassare i confini geografici e temporali, partendo dalla Calabria per parlare al mondo. Il viaggio di Pitagora verso il grande schermo è appena cominciato.