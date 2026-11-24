Dal primo all’8 dicembre presentazioni di libri, incontri e approfondimenti. All’Unical un seminario sulla conservazione degli archivi degli editori e la consegna del premio “Gustavo Valente”

Si sta delineando in questi giorni il programma definitivo della XV edizione della Settimana della cultura calabrese, organizzata dall’Universitas Vivariensis, quest’anno dedicata a “L’inchiostro della memoria per i 40 anni della casa editrice cosentina Editoriale Progetto 2000”.

Come nelle precedenti edizioni saranno tante le iniziative, con la presentazione di libri, incontri e visioni. La data, da martedì 1 a martedì 8 dicembre 2026, vuole ricordare che proprio nel giorno dell’Immacolata del 1986 a Cosenza, nel Ridotto del Teatro Rendano, veniva ufficialmente presentata da Demetrio Guzzardi e Albamaria Frontino una piccola realtà editoriale; in quell’occasione avvenne il lancio del primo libro del giornalista Rai Pino Nano, “Calabritudine”.

Tra le tante iniziative merita di essere segnalato in anteprima il seminario di studi che si terrà giovedì 3 dicembre 2026 alle ore 10 all’Università della Calabria su “Conservare gli archivi degli editori calabresi”.

Giovedì 3 dicembre 2026 - ore 10

Arcavacata di Rende - Università degli Studi della Calabria

University Club (nei pressi del Rettorato)

Seminario di studi: “Conservare gli archivi degli editori calabresi”.

Intervengono: Raffaele Traettino, soprintendente archivistico regionale; Rosaria Succurro, presidente Commissione Cultura Consiglio regionale della Calabria; Demetrio Guzzardi, direttore Editoriale Progetto 2000; Andrea Gualtieri, giornalista “La Repubblica”; Roberto Guarasci, docente Unical di Conservazione dei documenti digitali; Anna Rovella, docente Unical di Archivistica.

A seguire: ricordo dell’editore Walter Brenner, recentemente scomparso.

Ore 12:30: Premio “Gustavo Valente”, decima edizione per gli studi storici sulla Calabria. Consegnano il riconoscimento Giuseppe Valente e Gustavo jr Valente.