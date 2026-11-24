Dopo la tappa in Etiopia, il cuoco originario di Corigliano Calabro sarà protagonista di una lezione al Seven Star Culinary Institute in Uganda. Nel suo bagaglio le eccellenze agroalimentari calabresi e una cucina che racconta territori, memoria e tradizioni

Giovedì 26 novembre, a Kampala, in una cucina del Seven Star Culinary Institute ci sarà uno chef calabrese ai fornelli e davanti a lui studenti, cuochi e operatori dell'ospitalità ugandesi pronti a prendere appunti. Lo chef è Giorgio Trovato, originario di Corigliano Calabro. Sui banchi ci saranno anche alcuni prodotti della Piana di Sibari.

È la seconda tappa africana del suo viaggio. Nei giorni scorsi Trovato è stato ad Addis Abeba, in Etiopia, dove ha incontrato chef, studenti di cucina, appassionati e professionisti dell'ospitalità. Volevano capire come lavora la cucina italiana autentica: le tecniche, la creatività, i sapori. Ora tocca all'Uganda.

Il viaggio fa parte della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la rassegna con cui la Farnesina, attraverso ambasciate e istituti di cultura, porta all'estero la gastronomia italiana. Quella di quest'anno è l'undicesima edizione, la prima da quando l'UNESCO ha riconosciuto la cucina italiana patrimonio culturale immateriale. Il tema è «Cucina italiana Patrimonio Unesco: territori e filiere d'eccellenza». L'obiettivo dichiarato è mettere al centro i territori come «matrice originaria del sistema gastronomico italiano», con la cucina come leva per il turismo e per quella che gli organizzatori chiamano «diplomazia della crescita».

Su questo Trovato non ha bisogno di forzare la mano. Nel suo bagaglio porta le eccellenze della Piana di Sibari, una terra di agrumi, olio e campagne che da sempre vive di agricoltura e di imprese agroalimentari. A Kampala, sulla Dr. Asea Road, lungo l'asse Kiwatule-Ntinda, questi prodotti si potranno assaggiare e lavorare.

La sua storia professionale è cominciata lontano da casa. A diciotto anni ha lasciato la Calabria per Siena. In Toscana ha guidato la cucina del Convito di Curina, a Castelnuovo Berardenga, nel Chianti. Poi è sceso nel Salento, dove ha aperto il Giardino dei Tolomei a Racale. Ha fondato il Trovato Food Project, con cui affianca chi vuole aprire un ristorante, dall'idea iniziale fino al menu. Lavora in cucina da circa venticinque anni e da tempo studia l'uso della canapa industriale nell'alta cucina.

Per Trovato un piatto deve raccontare una storia, e chi lo mangia deve ritrovarci qualcosa della propria memoria. A Kampala la storia sarà quella della Sibaritide, raccontata a ragazzi che probabilmente non ne hanno mai sentito parlare.

Il riconoscimento dell'UNESCO ha dato alla cucina italiana un titolo prestigioso. Ora bisogna capire se servirà anche a far conoscere i luoghi da cui quei sapori arrivano o se resterà solo un'etichetta. Un cuoco di Corigliano in una scuola di Kampala dimostra almeno che si può tentare.