I coniugi Catia Corbelli e Francesco Armentano gestiscono una trattoria che quest’anno si è classificata tra le cinquanta migliori d’Italia: «Ci ispiriamo a un modello di economia circolare, e ai clienti offriamo un’esperienza immersiva che fonde la conoscenza del territorio alla degustazione dei nostri piatti»

1968. “Osteria e Vini”: in un vicoletto, a quindici metri di distanza dalla piazza principale, nella quale domina l’antica cattedrale, la signora Pina e sua sorella sistemano la prima insegna di una trattoria, nata per offrire un pasto caldo agli operai impegnati nella costruzione dell’autostrada, e ai dipendenti delle numerose industrie artigianali presenti sul territorio.

«In quegli anni c’era un grande fermento, e la trattoria fu pensata per somministrare cibo e bevande ai tanti lavoratori che transitavano per Mormanno. Mio padre e mio zio si occupavano di altro, e davano una mano in osteria soltanto quando c’era molta gente».

Francesco Armentano è figlio della signora Pina, e dal 1990 gestisce quella che, nel frattempo, è diventata l’Osteria del Vicolo, che la Guida 50 Top Italy (curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere), ha proclamato tra le cinquanta migliori trattorie d’Italia, dove gli autori della classifica si sono recati in anonimato.

Francescano Armentano ammette: «Non ci siamo accorti di nulla. Per noi i clienti sono tutti uguali, magari si sono presentati in una giornata di grande lavoro e, dopo aver mangiato, sono andati via senza palesare il vero motivo della loro presenza presso la nostra trattoria».

A Mormanno, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, Catia Corbelli e Francesco Armentano gestiscono un'antica trattoria risultata tra le cinquanta migliori d'Italia

Conosciuta con l’appellativo di “Mormanno Caput Mundi” - per la passione con la quale promuove questo incantevole paese arroccato a ottocento metri d’altezza, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata – Catia Corbelli condivide con Francesco Armentano la gestione dell’Osteria del Vicolo (e, come vedremo, non soltanto quello): «La prima volta che misi piedi in osteria, avevo soltanto dodici anni. Francesco era appena diventato titolare, e per mangiare una pizza dovevamo “appollaiarci” sui gradini all’esterno, per ore e ore. All’inizio, lui mi stava particolarmente antipatico».

Nel tempo Catia deve aver cambiato idea, visto che di Francesco è diventata moglie, e con lui ha creato una famiglia: «Dopo gli studi universitari in Calabria, ho lavorato come responsabile marketing in tre grandi alberghi di Rimini. Terminata questa esperienza professionale, decisi di tornare in Calabria. Fui folgorata da una frase di Francesco, che immaginava il proprio futuro a Mormanno, nonostante il forte spopolamento in atto. Un giorno mi disse “proprio lì dove non c’è niente, si può costruire tutto”. Mollai il mio fidanzato dell’epoca, e insieme investimmo tutte le nostre energie per realizzare un modello di osteria, inserita in un contesto di economia circolare».

Nel 2000, Francesco Armentano aderisce al progetto dell’Arsac, che si prefigge l’obiettivo di recuperare la famosa lenticchia di Mormanno: «Ero il più giovane dei dodici produttori che reimpiantarono i semi custoditi dai piccoli agricoltori locali per l’autoconsumo. Una sfida vinta, che ha permesso alla lenticchia di Mormanno di essere inserita nell’Arca del Gusto della Fondazione Slow Food».

Come per la lenticchia di Mormanno, dietro tutte le pietanze preparate nella cucina dell’Osteria del Vicolo, ci sono un racconto e una storia, che affondano le proprie radici nella cultura e nelle tradizioni di Mormanno. Francescano Armentano e Catia Corbelli - che chiede espressamente di essere chiamata ostessa - citano soltanto qualche esempio: «Tra i primi, proponiamo i “raschiatelli”, maccheroni al ferretto, conditi con ragù di maiale nero. È il tipico piatto che, dalle nostre parti, si prepara la domenica e nei giorni di festa. Che sia Natale o Ferragosto, disponiamo sulla spianatoia acqua, farina e uova, impastiamo, rotoliamo sul ferretto, sfiliamo, e condiamo con i nostri sughi cotti al mattino».

Un’altra (gustosa) citazione è rappresentata dal “bocconotto” che, oltre alla classica marmellata, viene preparato con una frolla al cacao amaro e noci, una confettura di fichi, e infine servito su riduzione di moscato passito di saracena: «Lo scopo è sempre quello di valorizzare i prodotti della nostra terra, che ci sforziamo di far conoscere e apprezzare ai clienti che decidono di mangiare all’Osteria del Vicolo». Insomma, un’esperienza immersiva a trecentosessanta gradi, che delizia il palato e preserva un patrimonio altrimenti destinato a logorarsi sotto i colpi del tempo che trascorre inesorabile.