Siamo nel Vibonese, a Francavilla Angitola, in contrada Ziopà. Qui c'è una vigna che fino a pochi anni fa nessuno avrebbe immaginato di vedere sulle pagine del New York Times.

La vigna l'ha recuperata Giovanni Benvenuto. Un agronomo nato in Abruzzo da padre calabrese, che a diciotto anni si è trasferito nella terra di famiglia inseguendo un sapore d'infanzia: quello dello Zibibbo di Pizzo, un vitigno ormai ridotto a pochi ceppi. Ci sono voluti undici anni per farlo entrare nell'IGP Calabria, e molti di più per convincere chi non ci credeva.

Oggi attorno allo Zibibbo c'è un movimento di produttori e un progetto di Doc. Benvenuto, proprio in questi giorni ha ritirato sul palco della Nuvola, a Roma, i Tre Bicchieri e il Premio per la Vitivinicoltura Sostenibile del Gambero Rosso. Lo abbiamo intervistato

Cosa ha significato per lei ricevere il Premio per la Vitivinicoltura Sostenibile, e cosa ha pensato salendo sul palco della Nuvola con in mano anche i Tre Bicchieri?

Ricevere il Premio per la Vitivinicoltura Sostenibile ha rappresentato per me un traguardo straordinario, forse ancora più significativo perché arrivato insieme a un altro riconoscimento al quale ho sempre attribuito un valore enorme: i Tre Bicchieri del Gambero Rosso. I Tre Bicchieri sono sempre stati uno dei miei obiettivi più ambiti. Li ho conquistati per la prima volta nel 2024 con il nostro Zibibbo macerato e riceverli nuovamente quest'anno, questa volta con lo Zibibbo vinificato in bianco, ha avuto il sapore di una consacrazione. È stato come chiudere un cerchio. Ma il Premio per la Vitivinicoltura Sostenibile ha aggiunto qualcosa di ancora più profondo, perché non ha riconosciuto soltanto la qualità di un vino, ma il valore di un intero percorso umano e professionale. Un percorso iniziato molti anni fa, quando abbiamo deciso di recuperare una tradizione enologica che rischiava di scomparire. Per anni siamo stati gli unici a credere nello Zibibbo calabrese vinificato in purezza, lavorando per restituirgli dignità, riconoscimento e una prospettiva futura.

Oggi quello stesso vitigno è diventato protagonista di un movimento di produttori.

Si, ed è al centro del progetto di una nuova DOC e ha portato il nome di un piccolo paese calabrese di appena mille abitanti sulle pagine del New York Times. Non lo dico per presunzione, ma perché credo sia importante riconoscere il valore del lavoro compiuto. Come ha raccontato recentemente anche il Gambero Rosso, siamo passati da un vino di fatto proibito a un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Salendo sul palco della Nuvola ho provato una gioia immensa, un senso di gratitudine e soprattutto una profonda serenità. Quella sensazione rara che si prova quando, voltandosi indietro, ci si rende conto che anni di sacrifici, ostinazione e lavoro hanno finalmente trovato il loro significato. Non era soltanto un premio al vino. Era il riconoscimento di una storia, di una scelta di vita e, soprattutto, di una tradizione che siamo riusciti a restituire alla sua terra.



Lei dice che i piccoli viticoltori affrontano difficoltà ogni giorno. Quali sono oggi le più dure?

Le difficoltà sono tante e, a dire il vero, riguardano tanto i piccoli quanto i grandi produttori, anche se i primi hanno meno strumenti per affrontarle. Stiamo attraversando una fase di profonda trasformazione del mercato. I consumi di vino si stanno contraendo, cambiano le abitudini e cambia il rapporto delle nuove generazioni con questa bevanda. Si beve meno, ma fortunatamente cresce anche l'attenzione verso la qualità. Credo che il nostro compito sia innanzitutto quello di imparare a comunicare il vino in maniera diversa, con un linguaggio più semplice, diretto e immediato. Dobbiamo restituirgli quella dimensione di piacere, convivialità e condivisione che gli appartiene da millenni.

Oggi c’è una certa tendenza a demonizzare il vino.

La cosa mi preoccupa, perché avviene senza le necessarie distinzioni. Naturalmente nessuno vuole negare i rischi legati al consumo di alcol, ma ritengo che il dibattito debba essere equilibrato e coerente. Mi domando, ad esempio, perché il vino sia così spesso al centro di campagne di comunicazione negative, mentre il consumo di superalcolici, magari attraverso cocktail particolarmente di moda, venga talvolta rappresentato con maggiore leggerezza. Il vino ha un legame profondo con la nostra civiltà. Accompagna da secoli la religiosità, le celebrazioni, la tavola e la cultura mediterranea. È parte della nostra identità, e credo che questo patrimonio culturale meriti di essere raccontato e compreso, senza dimenticare l'importanza della moderazione.

Poi c'è il cambiamento climatico…

Si, e rappresenta una delle sfide più concrete e impegnative. Ci obbliga a ripensare continuamente il lavoro in vigneto, a osservare la natura con maggiore attenzione e ad adottare pratiche agronomiche capaci di adattarsi a condizioni sempre meno prevedibili. Per un piccolo produttore tutto questo significa maggiori costi, maggiori responsabilità e una necessità costante di innovare. La sfida, oggi, è riuscire a difendere contemporaneamente la sostenibilità economica delle aziende, quella ambientale dei territori e il valore culturale del vino. Perché senza imprese agricole capaci di sopravvivere, anche il paesaggio e le tradizioni che vogliamo proteggere rischiano di scomparire.



Cosa ricorda del vino dei contadini vibonesi che l'ha spinta a recuperare quei pochi ceppi di Zibibbo rimasti?

Credo che i profumi e i sapori abbiano una capacità straordinaria: riescono a custodire e risvegliare ricordi che, a volte, nemmeno le parole sono in grado di raccontare. Per me lo Zibibbo è sempre stato questo: una porta verso l'infanzia. Sono nato in Abruzzo, ma la Calabria ha sempre abitato dentro di me, molto prima che decidessi di trasferirmi qui. Mio padre aveva lasciato questa terra portandone con sé un amore profondissimo, e attraverso i suoi racconti me l'aveva trasmesso, quasi dipingendola ai miei occhi come un luogo magico. Quando da bambino venivo a Pizzo, ritrovavo quella Calabria che avevo imparato a immaginare: i parenti, le tavolate, il calore delle persone, quell'accoglienza spontanea e generosa che è una delle espressioni più autentiche di questa terra. E poi c'era lo Zibibbo. Era un'uva rara già allora, che riuscivo ad assaporare soltanto in un determinato periodo dell'anno e che, al di fuori di questo territorio, non ritrovavo da nessun'altra parte. Aveva profumi e sapori inconfondibili, capaci di riportarmi immediatamente a quei momenti. Anche crescendo, ogni volta che lo assaggiavo, era come tornare bambino. Ritrovavo le persone, i luoghi, gli affetti e quella sensazione di appartenenza che non mi aveva mai abbandonato. Quando ho scoperto che quella tradizione stava scomparendo e che di quel vitigno rimanevano ormai pochissimi ceppi, ho sentito il bisogno di fare qualcosa. Non si trattava semplicemente di recuperare un'uva o di produrre un vino. Volevo salvare un pezzo della mia memoria e, insieme, della memoria collettiva di questo territorio. Credo che sia proprio questo il significato più profondo del mio lavoro: aver trasformato un ricordo personale in un progetto capace di restituire valore e identità a un'intera comunità.



Undici anni per ottenere il riconoscimento dello Zibibbo nell'IGP Calabria: qual è stato l'ostacolo più grande, e c'è stato un momento in cui ha pensato di mollare?

Undici anni sono tanti. Sono una parte importante della vita di una persona, soprattutto quando vengono dedicati a un obiettivo che, almeno inizialmente, sembrava interessare soltanto a te. L'ostacolo più grande è stato certamente il lungo percorso burocratico, fatto di procedure, passaggi amministrativi e tempi che non sempre coincidono con quelli di chi lavora quotidianamente la terra. Ma non voglio trasformare questa storia in un elenco di rimproveri. Alcuni passaggi richiedono inevitabilmente tempo, e preferisco guardare al risultato raggiunto piuttosto che soffermarmi sulle difficoltà incontrate. Una cosa, però, posso dirla con assoluta sincerità: non ho mai pensato di mollare.

Nemmeno per un momento?

No. Ero profondamente convinto di fare la cosa giusta. Anzi, sentivo che era qualcosa che andava fatto, indipendentemente dal tempo e dai sacrifici necessari. Quello che mi sembrava davvero paradossale era che una tradizione enologica così importante, profondamente legata alla storia della Calabria, non avesse trovato fino a quel momento qualcuno disposto a intraprendere concretamente questo percorso di valorizzazione. Io, che in Calabria non ero nato, sentivo quasi il dovere morale di restituire dignità a quel vitigno e alla cultura contadina che lo aveva custodito per generazioni. Era una questione di giustizia nei confronti dello Zibibbo, ma soprattutto nei confronti di questa terra e delle persone che, prima di noi, avevano contribuito a costruirne l'identità. Per questo non ho mai considerato quegli undici anni come un'attesa inutile. Sono stati undici anni di lavoro, di convinzione e di responsabilità. Quando credi davvero nel valore di ciò che stai facendo, il tempo smette di essere un ostacolo e diventa parte del percorso.

Per anni è stato l'unico a vinificarlo in purezza. Cosa ha comportato fare da apripista, e cosa ha cambiato la segnalazione di Eric Asimov sul New York Times?

Fare da apripista ha significato, prima di tutto, conoscere la solitudine. Per anni ho portato avanti questo progetto praticamente da solo, senza una rete di produttori con cui condividere gli sforzi, le difficoltà e persino le soddisfazioni. Non si trattava soltanto di produrre un vino. Bisognava raccontarlo, farlo conoscere, spiegare perché fosse diverso dallo Zibibbo che il pubblico già conosceva e, soprattutto, convincere le persone che questa tradizione meritasse di tornare a vivere. Non sempre è stato facile. Ho incontrato scetticismo, diffidenza e, qualche volta, anche atteggiamenti che ho faticato a comprendere, persino da parte di colleghi del mondo vitivinicolo calabrese. Ho sempre pensato che il successo di un produttore, soprattutto in una regione che ha ancora enormi potenzialità da esprimere, dovrebbe essere considerato un'opportunità per tutti, non una minaccia. Purtroppo, talvolta, la mancanza di conoscenza e di una vera cultura della collaborazione porta a guardare con sospetto ciò che invece meriterebbe attenzione e sostegno. Ma non ho mai permesso che questo mi distogliesse dal mio obiettivo.

Poi è arrivato il New York Times.

Ricordo ancora perfettamente la sensazione che ho provato leggendo il mio nome e la storia del nostro Zibibbo sulle pagine di uno dei giornali più autorevoli al mondo. È un'emozione difficile da descrivere, una di quelle che rimangono impresse per sempre. Quella segnalazione di Eric Asimov ha rappresentato un autentico punto di svolta. Improvvisamente si sono accesi i riflettori su un vino che, fino a pochi anni prima, era praticamente sconosciuto al di fuori del suo territorio. Non soltanto in Italia, ma anche a livello internazionale. Da allora l'attenzione è cresciuta, sono arrivati altri importanti riconoscimenti e si sono aperte opportunità commerciali che ci hanno permesso di portare i nostri vini in numerosi mercati esteri, dagli Stati Uniti al Giappone, passando per l'Europa e altri Paesi asiatici. Naturalmente nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il lavoro costruito negli anni precedenti, ma il New York Times è stato senza dubbio un formidabile trampolino di lancio. E la soddisfazione più grande non è stata soltanto vedere riconosciuto il mio lavoro, ma sapere che, attraverso quel racconto, un piccolo territorio della Calabria era riuscito a conquistare l'attenzione del mondo.