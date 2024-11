Anche quest’anno, la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ha concluso l’attività di sensibilizzazione svolta a favore degli studenti che frequentano gli istituti scolastici (medie inferiori e superiori) finalizzata alla presentazione della campagna “Mare Sicuro 2015”, promossa a livello regionale dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria e a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con l’obiettivo di sviluppare le attività di informazione e prevenzione sul corretto uso del mare

Anche quest’anno, la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ha concluso l’attività di sensibilizzazione svolta a favore degli studenti che frequentano gli istituti scolastici (medie inferiori e superiori) finalizzata alla presentazione della campagna “Mare Sicuro 2015”, promossa a livello regionale dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria e a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con l’obiettivo di sviluppare le attività di informazione e prevenzione sul corretto uso del mare.

Le conferenze sono state suddivise in due fasi:

- una prima fase preparatoria, durante la quale sono stati avviati preliminari contatti con i dirigenti degli istituti scolastici ricadenti nell’ambito di giurisdizione del Compartimento marittimo di Vibo Valentia

- una seconda fase dell’attività è stata dedicata al concreto svolgimento delle conferenze programmate presso le scuole, con l’impiego del personale destinato nei dodici Uffici della Guardia Costiera ricadenti nel Compartimento Marittimo mediante l’utilizzo dei supporti informatici in dotazione. Nello specifico i militari conferenzieri hanno provveduto ad introdurre i compiti e le principali funzioni del corpo delle Capitanerie di porto soffermandosi su quegli aspetti di immediato riscontro da parte degli studenti ed in particolare sulle attività e sulle relative precauzioni da adottare nel corso della stagione balneare.

In dettaglio, si riportano i numeri delle attività svolte:

- 19 conferenze presso gli istituti di cui sei negli istituti d’istruzione primaria e tredici negli istituti di istruzione secondaria;

- 1700 circa gli alunni partecipanti;

Le attività di istruzione sono state eseguite presso i Comuni con maggiore densità studentesca, con particolare riferimento agli istituti di formazione dei Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Tropea, per la Provincia di Vibo Valentia, Cosenza, Paola, Amantea, Belvedere Marittimo, Scalea, Lago, per la Provincia di Cosenza e Maratea per la province di Potenza.

Nell’attività di sensibilizzazione è stato posto un importante cenno alla salvaguardia della vita umana in mare e alla sicurezza della navigazione che costituiscono i principali obiettivi che da sempre il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera persegue con grande impegno e professionalità.

Infatti, quest’anno ricorre il 150° anniversario del Corpo. In quest’ottica, questa campagna di sensibilizzazione si è dimostrata un’efficace strumento per incontrare e parlare alle giovani generazioni, orientando gli studenti verso una più approfondita cultura del mare e una decisa coscienza del “dover sapere”, con riferimento alla prevenzione degli incidenti in mare e alle attività connesse alla balneazione.

In particolare la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ha sottoscritto due protocolli d’intesa con gli istituti superiori di Amantea e Gioia Tauro, per meglio definire e realizzare specifiche attività sul campo svolte dagli studenti, con visite guidate e attività pratiche della Guardia Costiera.

A tale attività va aggiunto il consolidato impegno finalizzato alla divulgazione delle opportunità di carriera in ambito di Forza Armata. Durante tali incontri i conferenzieri hanno anche illustrato le principali funzioni attribuite al Corpo delle Capitanerie di Porto, con particolare riferimento alla tutela e al rispetto dell’ambiente marino e costiero e ai consigli utili da fornire ai bagnanti.

Da evidenziare, infine, che al termine delle conferenze numerose sono state le richieste di approfondimento degli studenti inerenti l’attività operativa della Guardia Costiera e sui mezzi utilizzati. Si evidenzia, in ultimo, che i dirigenti scolastici e il corpo docenti hanno dimostrato una particolare attenzione e sensibilità nei confronti dell’iniziativa, evidenziando l’importanza di tali progetti che, in un periodo di profonda crisi, risultano essere impulsi importanti che spronano i ragazzi a guardare il futuro con prospettive ed ambizioni diverse.-