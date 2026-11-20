Dalle tragedie greche all'opera lirica, passando per Dostoevskij, Verdi e Primo Levi: una riflessione sul valore della conoscenza, della coscienza e dell'arte in un presente attraversato da conflitti, proteste e paura

Viviamo dentro un tempo che sembra avere smarrito il senso della misura.

Mentre gli agricoltori tornano nelle piazze e sulle strade per denunciare il peso sempre più gravoso dei costi, il caro vita e l'assenza di risposte strutturali, il Paese scopre, ancora una volta, quanto fragile possa diventare la quotidianità.

E quasi nello stesso momento arrivano le minacce alle scuole.

Mail anonime annunciano bombe, gli istituti vengono evacuati, le famiglie precipitano nell'angoscia, le forze dell'ordine intervengono. Il luogo simbolicamente più lontano dalla guerra — una scuola — viene improvvisamente investito dal linguaggio della paura.

Intanto il mondo continua a sanguinare.

Le guerre divorano città e generazioni. Le immagini della distruzione entrano nelle nostre case con la rapidità di una notifica. I potenti discutono, negoziano, minacciano, convocano vertici. I popoli aspettano. E spesso aspettano risposte che tardano ad arrivare.

È dentro questo paesaggio inquieto che una domanda antica torna a bussare alla coscienza dell'uomo contemporaneo: che cosa resta all'uomo quando la politica non riesce più a proteggere l'uomo? Forse resta la cultura. Forse resta l'arte. Resta quella misteriosa facoltà attraverso la quale l'essere umano, persino nel cuore della catastrofe, continua a interrogarsi sul significato della propria esistenza. Dostoevskij la chiamò bellezza: «La bellezza salverà il mondo». Una frase divenuta proverbiale, talvolta, consumata dall'uso fino a perdere la sua vertiginosa profondità. Eppure quella frase nasce dentro un romanzo attraversato dalla sofferenza, dalla colpa, dalla malattia, dalla violenza e dalla degradazione umana. Non dovrebbe essere letta come una rassicurazione. Dovrebbe essere letta come una domanda. Quale bellezza può salvare un mondo che sembra aver dimenticato persino il significato della salvezza? La risposta arriva da molto più lontano di Dostoevskij. Arriva dalla Grecia. Prima ancora che l'Occidente imparasse a chiamarsi Europa, gli ateniesi avevano già portato sulla scena la guerra, la paura, il potere, la rivolta, la responsabilità politica e il dolore dei vinti.

La tragedia greca nasce per imporre all'uomo di guardare la realtà. Ed è questa la sua modernità più sconvolgente.

Nell'opera: "I sette contro Tebe", Eschilo mette in scena una città assediata. Tebe è minacciata dall'esercito argivo; Eteocle deve difendere le mura mentre il terrore dell'invasione attraversa la comunità. Il dramma non racconta soltanto una guerra, bensì la paura di una città quando la guerra arriva alle sue porte. Quanto somiglia, questa immagine antichissima, alla nostra contemporaneità. Una città che attende. Una popolazione che ascolta il rumore della minaccia. Il potere chiamato a decidere. La comunità che pretende protezione.

E sopra ogni cosa, la domanda che ritorna attraverso i secoli: quanto può sopportare una città prima di smarrire se stessa? Eschilo non offre una risposta semplice. La tragedia non nasce per distribuire buoni e cattivi. Nasce per mostrare l'intreccio delle responsabilità, la fragilità delle decisioni, il prezzo che le comunità pagano quando la violenza prende il posto della ragione.

Ancora più radicale è Antigone di Sofocle. Tebe è appena uscita dalla guerra fratricida. Eteocle e Polinice si sono uccisi reciprocamente; Creonte assume il potere e stabilisce che il cadavere di Polinice, considerato nemico della città, rimanga insepolto. Antigone disobbedisce. È uno dei conflitti più grandi mai consegnati alla letteratura: la legge dello Stato contro la legge della coscienza. Antigone non possiede un esercito. Non possiede il potere. Non possiede una maggioranza. Possiede soltanto la convinzione che esista qualcosa di più alto dell'ordine imposto dal sovrano. Ed è qui che la tragedia greca entra violentemente nel nostro presente.

Quando un popolo protesta, la prima domanda di una democrazia non dovrebbe essere soltanto: come fermiamo la protesta? Dovrebbe essere: che cosa sta dicendo questa protesta? La protesta pacifica, quando nasce da un disagio reale, rappresenta una delle forme più antiche della cittadinanza. Gli agricoltori che chiedono di poter continuare a coltivare. I lavoratori che domandano salari dignitosi. Gli studenti che chiedono una scuola capace di prepararli al futuro. Le famiglie che reclamano una sanità accessibile. I cittadini che domandano sicurezza. Non ogni protesta possiede ragione per il solo fatto di essere protesta. La democrazia impone il rispetto delle regole e condanna la violenza. Ma una democrazia adulta dovrebbe possedere anche la capacità di distinguere il dissenso dalla barbarie. Perché il dissenso appartiene alla civiltà.

E forse proprio questo la tragedia greca continua a insegnarci: la città non si salva eliminando il conflitto. Si salva trasformandolo in parola, confronto, legge, responsabilità.

Ogni guerra costruisce inevitabilmente una narrazione nella quale qualcuno possiede ragioni, qualcuno possiede torti, qualcuno possiede la storia. La tragedia greca introduce una crepa in quella sicurezza: obbliga il vincitore a guardare negli occhi il dolore dello sconfitto. Ed è precisamente una delle funzioni più alte dell'arte. Dare un volto a chi rischia di diventare soltanto una cifra. Trasformare il numero in persona. Restituire una voce a chi non possiede più la forza per farsi ascoltare.

Poi arrivò l'opera lirica:

Secoli dopo, la stessa domanda attraverserà un'altra grande invenzione europea: l'opera lirica. Chi considera il melodramma un genere puramente ornamentale non ha compreso la sua natura. L'opera è teatro, poesia, musica, filosofia del sentimento, storia politica, conflitto umano.

Nabucco di Verdi è una delle dimostrazioni più evidenti di questa potenza. Un popolo deportato, una patria perduta, la nostalgia, la schiavitù.

Il celeberrimo «Va, pensiero» non rappresenta soltanto una pagina musicalmente memorabile, porta sulla scena il dolore di una comunità privata della propria terra e della propria libertà. E Verdi tornerà incessantemente a interrogare il potere. In Macbeth, la politica si trasforma in delirio di dominio. In Don Carlo, il rapporto fra autorità, coscienza e libertà assume una dimensione quasi metafisica. In Aida, la guerra divora anche gli individui che credono di poterla governare. Ecco perché l'opera lirica continua a parlarci.

Lo stesso accade nella grande letteratura.

Giovanni Verga ci insegna che la storia degli umili non è una storia minore. Leopardi ci mostra l'immensa sproporzione fra la fragilità dell'uomo e l'indifferenza della natura. Dostoevskij scava nell'abisso della coscienza. Tolstoj racconta la guerra e l'illusione della gloria. Primo Levi restituisce alla memoria ciò che l'orrore avrebbe voluto cancellare. Camus ci mette davanti all'assurdità e alla responsabilità. Sciascia ci insegna quanto sia difficile cercare la verità quando la verità diventa scomoda per il potere. Ogni volta la letteratura compie lo stesso miracolo: ci permette di vivere, almeno per un istante, dentro l'esperienza di qualcun altro. È questa la facoltà che una società contemporanea rischia maggiormente di perdere. La capacità di immedesimarsi. Vediamo tutto e comprendiamo sempre meno. Riceviamo migliaia di immagini e rischiamo di non vedere più nulla. Conosciamo le tragedie del mondo nel momento stesso in cui accadono e, proprio per questo, rischiamo di consumarle rapidamente. La sofferenza arriva sullo schermo, scorre, scompare. L'arte fa l'opposto. Fissa. Trattiene. Costringe a guardare. La scuola minacciata e la scuola che deve resistere. E allora assume un significato ancora più inquietante ciò che sta accadendo in queste ore alle scuole italiane.

Una scuola minacciata è molto più di un edificio minacciato. È minacciato il luogo nel quale una società consegna alle nuove generazioni la propria memoria. È minacciata l'idea stessa di futuro. La risposta più forte alla paura non consiste soltanto nel controllo, nella sicurezza, nelle evacuazioni necessarie. La risposta più profonda consiste nel continuare a fare scuola. Continuare a leggere. Continuare a studiare. Continuare a insegnare.

Perché la barbarie teme una cosa più delle armi: una coscienza capace di pensare.

Un uomo ignorante può essere manipolato più facilmente.

Un uomo che conosce la storia domanda. Un uomo che legge confronta. Un uomo che studia dubita. Un uomo che dubita non obbedisce ciecamente. Ecco perché la cultura non è un lusso. La bellezza non è decorazione. Forse abbiamo commesso un errore fondamentale: abbiamo ridotto la bellezza all'estetica. Una bella piazza. Un bel quadro. Un bel tramonto. Ma la bellezza di cui parla Dostoevskij è molto più esigente. È la capacità di riconoscere nell'altro qualcosa che merita di essere salvato. È il sentimento della dignità. È il rifiuto della disumanizzazione. È il momento nel quale smettiamo di considerare l'altro un numero, un nemico, un avversario, un elettore, un consumatore, una statistica. E lo riconosciamo nuovamente come uomo.

Per questo Solženicyn, nel suo discorso per il Nobel, torna proprio a Dostoevskij. Dopo aver dubitato a lungo che la bellezza potesse davvero salvare qualcuno, arriva a sostenere che l'opera d'arte autentica contiene in se stessa una forma di verifica della verità. È una considerazione straordinariamente attuale. Perché la propaganda può dirci cosa pensare. La politica può dirci chi votare. La pubblicità può dirci cosa comprare. L'algoritmo può dirci cosa guardare. L'arte, quando è autentica, ci costringe invece a pensare con la nostra coscienza. E questo è il suo potere.

Salvare il mondo significa salvarne l'umano:

Forse allora Dostoevskij non voleva affermare che un quadro avrebbe fermato una guerra. Non pensava che una sinfonia avrebbe disarmato un esercito. Non immaginava che una poesia avrebbe fatto cadere un tiranno. La sua intuizione è più profonda. La bellezza può salvare il mondo salvando nell'uomo ciò che la barbarie tenta continuamente di distruggere.

Una civiltà non si misura soltanto dalla quantità delle proprie infrastrutture, dalla potenza delle proprie armi o dalla ricchezza del proprio prodotto interno lordo. Una civiltà si misura anche da ciò che decide di proteggere quando tutto sembra andare in rovina.

E se continueremo a proteggere i libri, la scuola, il teatro, la musica, la memoria, la ricerca, la poesia, allora forse non avremo ancora perduto tutto.

Perché il giorno nel quale una società smetterà di interrogarsi sulla bellezza sarà probabilmente il giorno nel quale avrà smesso di interrogarsi sull'uomo. E quello sarà il vero trionfo della barbarie.

Solženicyn, nel suo discorso del Nobel, pone alla fine una domanda che sembra scritta per il nostro tempo: l'arte e la letteratura possono davvero offrire soccorso al mondo moderno? La sua risposta è sì, perché arte e letteratura possiedono la capacità di oltrepassare l'esperienza individuale e farci partecipare al dolore e alla gioia degli altri.

Forse, dunque, la bellezza non salverà il mondo da sola.

Ma senza bellezza, senza cultura, senza conoscenza, chi insegnerà al mondo perché vale ancora la pena salvarlo?