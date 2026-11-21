L'incontro tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin riaccende i riflettori sull'irrilevanza politica europea. Il nodo dell'autonomia strategica, tra dipendenza dagli Stati Uniti, competizione con la Cina e necessità di parlare con una sola voce

L'incontro a tre di Shenzhen dice una sola cosa certa: l'Europa non c'era.

Non è stata certamente una nuova Yalta, anche perché Putin non può dirsi un vincitore e nemmeno Trump, che deve ancora chiudere la partita con l'Iran.

È stato piuttosto un tentativo di Cina e Stati Uniti di trovare una via per non logorarsi in competizioni commerciali, innovazioni digitali e di influenza politica, nei Paesi afroasiatici, detentori di risorse energetiche e minerarie.

Putin stava lì perché Xi ha voluto dimostrare la sua influenza su questo alleato-dipendente, che rafforza il suo potere negoziale nei confronti degli Stati Uniti e Trump lo ha accettato perché è un «amico» con gas e petrolio infiniti, che vorrebbe sottrarre alla dipendenza tecnologica cinese.

L'Europa, che pure è la terza economia del mondo e in sostanziale guerra con Putin, non c'era, perché non ha chi possa rappresentarla politicamente, né ha autonomia strategica dagli Stati Uniti.

L’Europa a Shenzhen era «rappresentata» da Trump perché fin dal '47 ha preso l'inevitabile decisione di ricostruirsi sotto la protezione e l'indirizzo politico americano. Ora che la Guerra fredda è finita da tempo e l'America si trova a dover competere, non tanto con le 3000 bombe atomiche russe, ma con un'economia cinese che ha raggiunto un Pil, a parità di potere d'acquisto (Ppa), quasi uguale al suo, e con tecnologia che la sfida anche sulla AI, considera l’Europa non più una «Provincia» esterna da giocare sullo scacchiere dei suoi interessi essenziali.

L'Europa si sente tradita; ma solo chi pensa che la storia sia governata da valori morali e non dagli interessi di Comunità che hanno come necessario obiettivo la continuità o il raggiungimento del loro benessere, può così consolarsi del suo disastro.

Più che pensare alle colpe di Trump, dovrebbe pensare a come utilizzare la sua economia (6 volte quella russa) per costruire la sua autonomia strategica. La prima e essenziale condizione è quella di poter parlare con una voce sola.

A Berlino i «volenterosi» hanno deciso di nominare 5 rappresentanti a improbabili futuri colloqui di pace con Putin, assistiti dalla Presidente della Commissione, dal Presidente del Consiglio d'Europa e... dall'Alta Rappresentante degli affari esteri della cosiddetta «Unione europea».

C'è solo da sperare che gli interessi americani includano ancora la difesa della democrazia in Europa e... in Ucraina.