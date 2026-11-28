Gli anziani raggiunti a luglio dalla Prestazione universale erano poco più di quattromila. Ne erano attesi circa 25.000. La legge 33 del 2023 doveva cambiare l’assistenza agli anziani non autosufficienti. Ma è stata approvata senza un finanziamento aggiuntivo strutturale.

Settemila domande, accolte nel 61 per cento dei casi. La relazione tecnica alla manovra fotografa così, a luglio 2026, la Prestazione universale: poco più di quattromila anziani raggiunti. Le stime iniziali indicavano una platea di circa 25.000 beneficiari.

I requisiti spiegano la ristrettezza della platea: almeno 80 anni, bisogno assistenziale gravissimo, indennità di accompagnamento, ISEE sociosanitario entro 6.000 euro. Per chi riesce ad accedervi, 850 euro al mese in più sono un aiuto vero. Ma restano un aiuto per pochi.

La legge di bilancio all’esame della Camera propone di prorogare la misura al 2027 e di portare la soglia ISEE a 12.000 euro, con 136 milioni di euro di spesa. Il governo stima di poter raggiungere 20.000 beneficiari. È un passo avanti, ma non è una riforma strutturale dell’assistenza.

Una misura che lascia senza una risposta organica la grande maggioranza delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie non può essere confusa con la riforma dell’assistenza agli anziani.

Per l’assistenza a domicilio vale lo stesso. Centrare i numeri del PNRR non significa garantire un’assistenza adeguata. Spesso tutto si riduce a prestazioni sanitarie limitate e discontinue. Chi non è più autosufficiente non ha bisogno di qualche intervento ogni tanto. Ha bisogno di qualcuno che ci sia ogni giorno, di servizi adeguati e di un sostegno concreto per chi lo assiste.

Dove questo manca, paga la famiglia. Paga la badante, consuma i risparmi, rinuncia al lavoro. Organizza la propria vita intorno alla fragilità di un padre o di una madre. Senza averlo scelto, le famiglie sono diventate il welfare che lo Stato non riesce a garantire.

E qui la questione diventa politica. La legge 33 del 2023 è stata presentata come la prima riforma organica dell’assistenza agli anziani non autosufficienti. Ma è stata approvata con una clausola di neutralità finanziaria, senza un finanziamento aggiuntivo strutturale capace di sostenere la trasformazione del sistema.

Le sessanta organizzazioni del Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza avevano calcolato quanto serviva per cominciare: un miliardo e 306 milioni di euro, nel 2024, per avviare progressivamente gli interventi. Nella legge di bilancio di quell’anno non furono stanziate le risorse aggiuntive richieste per dare avvio a quel piano.

Una riforma senza risorse adeguate rischia di restare una promessa. E il decreto attuativo ha ridimensionato parte dell’impianto originario. La delega non fissava limiti di età né soglie ISEE per la Prestazione universale e prevedeva un sostegno graduato in base al bisogno assistenziale. La sperimentazione è stata invece circoscritta a una platea molto ristretta, con requisiti rigidi, e ora si propone di prorogarla ancora.

Quattromila anziani raggiunti. Ventimila quelli ipotizzati per il prossimo anno, se la manovra sarà approvata così. La riforma che doveva cambiare l’assistenza a milioni di anziani è ancora lontana dal diventare realtà.

Chi governa deve dire quando intende finanziarla davvero. Perché la non autosufficienza non è una promessa da rinviare alla prossima legge di bilancio. È una condizione che riguarda persone, famiglie e dignità. E non può essere lasciata sulle spalle di chi, ogni giorno, si prende cura di un anziano senza sapere quanto ancora riuscirà a farlo.