Il sindacato contesta la narrazione della ripresa e denuncia disoccupazione giovanile, fuga dei giovani e crisi dei servizi pubblici. Annunciate tre mobilitazioni: sciopero il 20 novembre, protesta per la sanità privata il 3 dicembre e manifestazione a Roma il 5

La Calabria dei video patinati, degli annunci social e delle slide trionfalistiche del presidente Roberto Occhiuto e della sua giunta regionale si schianta ancora una volta contro l'evidenza dei numeri. Il Rapporto Svimez 2026 certifica una regione in pieno arretramento economico e sociale: oltre il 45,3% dei residenti è a rischio povertà o esclusione sociale, quasi 59mila nuclei familiari dipendono dall'Assegno di Inclusione e negli ultimi vent'anni la Calabria ha perso 190mila giovani, con una proiezione demografica che al 2050 porterà a un calo della popolazione vicino al 15%.

Dietro la retorica di una presunta ripresa occupazionale, i dati strutturali fotografano un tasso di mancata partecipazione al lavoro al 26,1% e una disoccupazione giovanile al 28,1%. Un'emergenza occupazionale e salariale che costringe migliaia di ragazze e ragazzi, soprattutto i più qualificati, a emigrare verso il Centro-Nord e l'estero, mentre restano al palo persino gli investimenti per gli alloggi universitari finanziati con il Pnrr.

«I rilievi del Rapporto Svimez confermano le denunce che la FP Cgil Calabria porta avanti da mesi – dichiara Ferdinando Bruno Schipano, Segretario Generale della Fp Cgil Calabria –. La narrazione edulcorata di una regione in rinascita non trova alcun riscontro nella realtà materiale delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini. Non si frena l'emigrazione giovanile né si contrasta l'impoverimento collettivo con gli spot istituzionali, mentre si lasciano indebolire i presidi dello Stato sul territorio, si mortificano i lavoratori pubblici e si tagliano risorse ai servizi pubblici essenziali, a partire dal diritto costituzionale alla salute».

Per la Funzione Pubblica della CGIL, la crisi demografica e sociale della Calabria è il frutto diretto del progressivo smantellamento dei servizi pubblici e della svalorizzazione di chi vi lavora. A partire dal disastro della sanità pubblica su tutto il territorio regionale. Da nord a sud della regione tutte le aziende sanitarie e ospedaliere calabresi versano in una condizione di drammatica emergenza a causa di dotazioni organiche gravemente insufficienti tra medici, infermieri, oss, tecnici e personale amministrativo.

Una voragine di personale che costringe i lavoratori pubblici della sanità a turni massacranti e condizioni di lavoro al limite della tenuta fisica e psicologica, mentre i cittadini pagano il prezzo più alto: tempi biblici per una visita specialistica o un esame diagnostico, reparti al collasso e la totale paralisi della prevenzione. Come certifica anche la bocciatura ministeriale sui LEA (che relega la Calabria ultima in Italia con appena 52 punti nell'assistenza territoriale) in questa regione curarsi o prevenire una patologia in tempo è diventato un lusso per chi può permettersi il privato o i viaggi della speranza, mentre chi non ha mezzi economici è costretto a rinunciare alle cure. Questa non è sanità pubblica, è negazione di un diritto fondamentale.

Mentre oltre un giovane su quattro resta escluso dal mercato del lavoro, le Pubbliche Amministrazioni calabresi, dagli Enti Locali alle Funzioni Centrali, passando per i servizi socio-assistenziali, scontano vuoti d'organico strutturali e un ricorso cronico al precariato. Indebolire il lavoro pubblico significa paralizzare i servizi pubblici ai cittadini, rallentare la messa a terra dei fondi europei e del Pnrr e negare alle nuove generazioni qualificati sbocchi occupazionali nella propria terra.

Accanto alla crisi del pubblico si consuma la vertenza dei lavoratori della sanità privata accreditata e delle Rsa (AIOP/ARIS), che garantiscono servizi pubblici essenziali con un Contratto Collettivo Nazionale scaduto da otto anni. Una disparità salariale e normativa inaccettabile rispetto ai dipendenti del comparto pubblico, alla quale la Regione non può più restare indifferente dovendo vincolare l'accreditamento istituzionale al rispetto e all'applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

«Davanti a questo quadro drammatico e all'immobilismo delle istituzioni regionali e nazionali – afferma Schipano – la risposta del sindacato è la mobilitazione nei luoghi di lavoro e nelle piazze. Difendere i lavoratori pubblici e rilanciare i servizi pubblici significa difendere la dignità, la salute e i diritti di tutti i calabresi».

Per queste ragioni, la Fp Cgil Calabria chiama alla mobilitazione tutte le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici, i precari, i giovani e i disoccupati attraverso tre tappe fondamentali. Si inizia venerdì 20 novembre con lo Sciopero generale della Cgil per cambiare una legge di bilancio ingiusta che taglia i servizi pubblici.

Come Fp Cgil «scendiamo in piazza per rivendicare risorse adeguate per rinnovare i contratti e recuperare il potere d'acquisto eroso dall'inflazione; un fisco giusto e progressivo con la restituzione del fiscal drag; l'eliminazione di ogni vincolo al turn over nella Pubblica Amministrazione; un piano straordinario di assunzioni, lo scorrimento e la proroga delle graduatorie e la stabilizzazione di tutto il personale precario. Chiediamo inoltre l'eliminazione del tetto al Fondo Risorse Decentrate per valorizzare le professionalità pubbliche, l'aumento del buono pasto a 10 euro, una soluzione definitiva al vergognoso differimento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici, il blocco dell'aumento dell'età pensionabile, più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e una scelta netta di pace e investimenti sociali: meno armi e più servizi pubblici, diritto allo studio e accesso alla casa per i nostri giovani».

Giovedì 3 dicembre mobilitazione unitaria della Sanità Privata (cittadella Regionale, ore 11:00–13:00 per sbloccare il rinnovo del CCNL AIOP/ARIS e chiedere al presidente Occhiuto regole certe sull'accreditamento delle strutture che erogano servizi pubblici.

Sabato 5 dicembre, invece, manifestazione nazionale a Roma all'insegna dello slogan "Curarsi è un diritto, non un privilegio. Difendiamo uniti la sanità pubblica.”

«La stagione della propaganda è finita – conclude il Segretario Generale della FP CGIL Calabria –. È il tempo della responsabilità e delle risposte concrete: assunzioni nella Pubblica Amministrazione e nella Sanità, rinnovo dei contratti, investimenti sul welfare e sulla medicina territoriale. Noi saremo in piazza al fianco dei lavoratori pubblici e di chi chiede servizi efficienti e un futuro dignitoso in Calabria».