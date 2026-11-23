Ventidue milioni di euro per entrare nel capitale delle imprese in difficoltà, con la possibilità di arrivare ad acquisirne il controllo. È il nuovo strumento finanziario varato dalla Regione Calabria attraverso il Fondo Ambiti Strategici (FAST), una misura che affida a Fincalabra un ruolo più incisivo nel sostegno alle aziende in crisi. Ma proprio sui rischi legati all'impiego di risorse pubbliche si concentra la contestazione di Filomena Greco, consigliera regionale e capogruppo di Casa Riformista-Italia Viva, che ha presentato un'interrogazione a risposta scritta e una richiesta di accesso agli atti.

«Salvare un'impresa in difficoltà e tutelare i posti di lavoro può essere necessario, soprattutto in Calabria. Ma con il FAST la Regione ha deciso di usare fondi regionali per entrare, attraverso Fincalabra, nel capitale di aziende già in crisi, fino ad acquisirle interamente. È un'operazione che comporta rischi economici rilevanti. Per questo la Giunta deve chiarire chi si assumerà la responsabilità se l'azienda, nonostante i soldi pubblici, dovesse fallire», dichiara Greco.

Il fondo FAST mette in campo oltre 22 milioni

Al Fondo Ambiti Strategici, previsto dalla legge regionale numero 33 del 2026 e costituito con la delibera di Giunta numero 763 del 16 novembre, sono stati destinati 22.247.597,63 euro. Le risorse provengono dalle restituzioni di precedenti fondi regionali. Le partecipazioni potranno durare al massimo cinque anni e dovranno essere accompagnate da un piano di risanamento e da modalità definite per l'uscita dal capitale.

La norma è stata inserita in una proposta di legge omnibus depositata il 3 ottobre e approvata il 5, senza il passaggio nelle Commissioni consiliari competenti. Un aspetto che Greco aveva già contestato durante la discussione in Aula: «In quella sede si sarebbero potuti approfondire limiti e garanzie sull'impiego di quel denaro».

La consigliera chiede criteri, controlli e valutazioni sulle aziende

Il cuore dell'interrogazione riguarda le modalità concrete con cui saranno selezionate le imprese destinatarie degli interventi e le garanzie previste per proteggere le risorse pubbliche. Greco chiede di sapere quali criteri guideranno le scelte, chi seguirà i piani di risanamento e se esistano già aziende individuate, comprese eventuali società a partecipazione pubblica.

Un altro punto riguarda la valutazione delle quote societarie, sia al momento dell'ingresso sia in quello dell'uscita dal capitale. Da questi valori dipenderà infatti la possibilità di recuperare gli investimenti effettuati. La consigliera domanda inoltre quali risultati abbiano prodotto le precedenti operazioni condotte da Fincalabra e come saranno rispettate le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

«Basterebbe porsi le domande che chiunque si farebbe prima di mettere in gioco i propri risparmi», osserva Greco, che ha chiesto di acquisire la delibera istitutiva del fondo e i relativi allegati, gli accordi, gli studi preparatori, i pareri giuridici e tutta la documentazione che ha preceduto il voto del Consiglio regionale.

Il ruolo di Fincalabra e il modello di intervento pubblico

Il FAST si inserisce nel più ampio rafforzamento delle funzioni di Fincalabra, già designata nel 2024 come organismo intermedio del Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027. La società deteneva già partecipazioni in imprese private: con il nuovo strumento potrà intervenire anche nel capitale di aziende in difficoltà, con l'obiettivo di sostenerne il risanamento e, nei casi previsti, acquisirne il controllo.

Per Greco, la questione va oltre gli aspetti tecnici e finanziari e investe direttamente le scelte di politica economica della Regione. «La Giunta, e in particolare l'Assessorato regionale al Bilancio e alle Società partecipate, dica quale modello di intervento pubblico nell'economia calabrese stia costruendo e quali obiettivi intenda perseguire attraverso Fincalabra».

La capogruppo di Casa Riformista-Italia Viva chiede che la strategia venga illustrata in Consiglio regionale e discussa pubblicamente. «La scelta di investire nel capitale di aziende in crisi è una questione politica che va discussa in Consiglio regionale, perché riguarda il rapporto tra pubblico e mercato e il modo in cui la Regione usa le proprie risorse per sostenere lo sviluppo. Chiedo che la strategia venga presentata in Aula. Chi amministra il denaro dei calabresi deve spiegare come lo usa e perché», conclude.