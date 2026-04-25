Presentata questa mattina a Palazzo San Giorgio la lista del candidato sindaco Domenico Battaglia
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Sono 32 i candidati presenti nella lista “Battaglia sindaco” che è naturalmente la lista di diretta emanazione del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia, oggi sindaco facente funzioni. Tra gli altri in lista anche Nino Liotta, con un passato da candidato sindaco, e l’avvocato Francesco Nucara, non nuovo alle competizioni elettorali.
Lista “Battaglia sindaco”
Atepi Carmela
Barilla' Pietro
Caserta Valeria
Casile Claudio Salvatore
Chiriatti Lidia Deborah
Cotroneo Gabriella
Falcone Giuseppe
Geracitano Massimo
Lagana' Ludovica
Laurendi Gianfranco
Lazri Marlos
Liotta Antonino (Detto Nino)
Maisano Fortunato
Malara Carmelo
Maraffa Maria
Marra Giuseppe
Marra Pasquale Filippo
Nucara Francesco
Nucara Antonia
Palma Pietropaolo (Detto Pierpaolo)
Pelle Elena
Perpiglia Antonio
Pezzuto Giulia
Pulitano' Marianna Valentina
Quattrone Andrea
Scilla Francesca
Sembianza Giulia
Tiziano Francesca
Tomba Fabiana
Tornese Donatella
Tramontana Giovanni (Detto Gianni)
Violi Lidia