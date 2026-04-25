Sono 32 i candidati presenti nella lista “Battaglia sindaco” che è naturalmente la lista di diretta emanazione del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia, oggi sindaco facente funzioni. Tra gli altri in lista anche Nino Liotta, con un passato da candidato sindaco, e l’avvocato Francesco Nucara, non nuovo alle competizioni elettorali.

Lista “Battaglia sindaco”

Atepi Carmela

Barilla' Pietro

Caserta Valeria

Casile Claudio Salvatore

Chiriatti Lidia Deborah

Cotroneo Gabriella

Falcone Giuseppe

Geracitano Massimo

Lagana' Ludovica

Laurendi Gianfranco

Lazri Marlos

Liotta Antonino (Detto Nino)

Maisano Fortunato

Malara Carmelo

Maraffa Maria

Marra Giuseppe

Marra Pasquale Filippo

Nucara Francesco

Nucara Antonia

Palma Pietropaolo (Detto Pierpaolo)

Pelle Elena

Perpiglia Antonio

Pezzuto Giulia

Pulitano' Marianna Valentina

Quattrone Andrea

Scilla Francesca

Sembianza Giulia

Tiziano Francesca

Tomba Fabiana

Tornese Donatella

Tramontana Giovanni (Detto Gianni)

Violi Lidia