Tra le civiche a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Domenico Battaglia figura anche “La Svolta”, una delle liste costruite nell’orbita dell’ex sindaco Giuseppe Falcomatà.

All’interno della lista trova spazio anche l’assessore Carmelo Romeo, tra i profili di maggiore peso politico presenti nella compagine.

Lista La Svolta:

Nicola Alati

Giovanni Bova

Claudia Brinzea

Tiziana Bumbaca

Filippo Burrone

Veronica Capone

Leandro Campicelli detto Cupido

Antonino Chirico detto Nino

Emilia Tiziana De Stefano

Giorgio Falcomatà

Angela Falcone

Paolo Foti

Francesco Paolo Gatto

Irene Michelle Gurnari

Rania Hanoun

Antonina Mafrici

Antonia Desiree Masuero

Giovanni Minniti

Claudia Montalto

Roberta Morabito

Rosanna Morabito

Martina Moschera

Monica Nucera

Carmosina Palumbo detta Carmen

Domenica Pirilli

Assunta Pustorino detta Susy

Maria Ranieri

Carmelo Romeo

Antonia Serra

Chiara Tomasello

Marco Vitale

Iolanda Votano