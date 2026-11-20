Nonostante l’occupazione sia aumentata le famiglie a rischio povertà nella nostra regione sono più che altrove. Colpa della dinamica dei salari che non cresce come nel resto d’Italia. Lo scorso anno circa 6000 giovani hanno lasciato la regione e secondo il Cnel l’emigrazione giovaniel ci costa circa 610 milioni di euro

Si sciopera in 100 piazze italiane per otto ore per chiedere salari più alti, diritti, sicurezza sul lavoro, contrasto al carovita e un futuro diverso per le nuove generazioni. La manifestazione di Roma, con concentramento previsto alle 9:30 a Piazza Vittorio, sarà conclusa a via dei Fori Imperiali da Maurizio Landini, segretario generale della Cgil.

In Calabria sono previsti cortei e manifestazioni in tutti e cinque i capoluoghi di provincia nonché a Lamezia Terme. La piazza “principale” però resta Cosenza dove è prevista la partecipazione al comizio conclusivo del Segretario Generale nazionale della Fillea, Antonio Di Franco. L’appuntamento per il concentramento è fissato per le 9 in Piazza Zumbini, da dove partirà il corteo diretto a Piazza Kennedy.

È prevista un’ampia partecipazione a questa giornata di sciopero nazionale indetta appunto dalla Cgil che vede al centro soprattutto la difficile situazione economica che sta vivendo il Paese e in particolare una regione come la Calabria.

L’ultimo rapporto Svimez ha evidenziato in Calabria una crescita dell'occupazione e del PIL legata soprattutto ai fondi pubblici e al Pnrr, ma segnala forti fragilità strutturali su redditi, sanità e spopolamento giovanile. Questo perché l’aumento dell’occupazione non è stato accompagnato da un miglioramento dei salari: il divario con il Centro-Nord resta ampio (25.100 euro di retribuzione lorda mediana dei lavoratori standard contro 29.400). Quindi anche se si registra un aumento dell’occupazione anche giovanile, la quota di persone a rischio povertà o esclusione sociale, in Calabria, è passata dal 40% del 2021 al 45,3% del 2025 (il dato più alto tra le regioni, superiore alla media meridionale, pari al 38,4%, e a quella nazionale ferma al 22,6%).

Ma il punto centrale resta l’andamento demografico. Nonostante il calo della disoccupazione regionale segnalato anche dalla Banca d'Italia, il deflusso migratorio verso il Centro-Nord e l'estero continua a ridurre il potenziale di crescita del territorio. Secondo il Rapporto Svimez 2026, tra il 2006 e il 2026 la popolazione calabrese nella fascia d'età 15-34 anni è diminuita del 27,9%, pari a circa 190.000 giovani in meno. Il calo è nettamente più marcato rispetto alla media del Mezzogiorno (-21,6%). Nel solo 2025 oltre 6.000 giovani tra i 25 e i 34 anni hanno lasciato la regione. La mobilità coinvolge in misura crescente i profili più istruiti e i laureati. Un rapporto del Cnel stima che la perdita annuale legata all'emigrazione giovanile costi alla Calabria circa 610 milioni di euro, l'equivalente dell'1,6% del PIL regionale. Questo nonostante timidi tentativi di frenare la fuga con misure come il reddito di merito o incentivi per l’imprenditoria giovanile. Ma quel che sembra mancare è il contesto più generale, anche in termini di servizi.

Il grande problema, poi, è l’inflazione che ha eroso il potere d’acquisto delle famiglie. Avere un lavoro a queste latitudini, di per sè non basta per tenere in piedi una famiglia. Colpa della congiuntura internazionale che ha portato ad una crisi energetica senza precedenti ma di fronte alla quale il Governo non sembra aver trovato giuste risposte. Nemmeno in Calabria dove un tempo si era parlato di rigassificatore poi svanito nel nulla e dove le tante fonti di energia rinnovabile non creano benefici per i calabresi. Su questo manca completamente un dibattito politico che negli ultimi mesi sembra essersi completamente assopito.

Per queste ragioni si scenderà in piazza anche per chiedere di cambiare la manovra che come ha detto il segretario generale Maurizio Landini «fa così schifo che la stessa maggioranza ha presentato 2000 emendamenti per cambiarla».