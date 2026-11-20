La fragilità geologica della Calabria, il rischio idrogeologico e le responsabilità nella mancata prevenzione saranno al centro del quinto appuntamento di Immagina Cosenza – Conversazioni per costruire il domani, il ciclo di incontri promosso dal candidato sindaco della città dei bruzi Giacomo Mancini. In occasione della prossima tappa, lunedì 23 novembre alle ore 18,30, nel Salone Miceli della Parrocchia Sant’Aniello, in via Panebianco 514, sarà ospite Carlo Tansi, geologo e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, già dirigente della Protezione civile regionale dal 2015 al 2018. Laureato in scienze geologiche all’Università della Calabria, Tansi ha dedicato la sua attività scientifica allo studio di terremoti, frane e dissesto idrogeologico, affiancando alla ricerca l’esperienza nella gestione delle emergenze. «La Calabria presenta una storia geologica molto complessa e un quadro di elevato rischio naturale che coinvolge quasi tutto il territorio regionale - ha spiegato Tansi nel presentare la sua partecipazione all’iniziativa – ripercorrendo la storia geologica complessa della Calabria. Approfondiremo i temi della mancata manutenzione dei fiumi e dei movimenti franosi non consolidati soprattutto per quanto riguarda l’area urbana di Cosenza».