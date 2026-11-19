In una settimana importantissima per la pace mondiale un confronto pubblico di alto profilo politico si è tenuto a Caraffa di Catanzaro. Alle porte del capoluogo regionale, nella sede del polo tecnico-innovativo Entopan, l’ex presidente della Commissario europeo per gli affari economici e monetari, ministro e premier Claudio Gentiloni, ha discusso i contenuti del suo libro “Diventare una potenza. Istruzioni per una rivoluzione europea”.

In questa Europa sotto assedio quali sono le “istruzioni per farla diventare una potenza”?

«Innanzitutto – risponde Gentiloni al nostro Network LaC – c’è un obbligo di riconoscere i rischi che questo meraviglioso edificio costruito in decenni sta correndo, perché c'è una minaccia russa, perché c'è un disimpegno americano, perché ci sono nazionalismi all'interno dei vari Paesi. Bisogna partire dalla consapevolezza del rischio e decidere di difenderla, ma la si difende rafforzandola, facendo un passo in avanti verso una federazione europea».

Il diritto di veto sembrava un baluardo di democrazia, invece rischia di bloccare un po' tutti, basteranno i volenterosi?

«Con un diritto di veto all'unanimità non si gestisce neanche un condominio, figuriamoci una comunità di quasi mezzo miliardo di persone. Quindi bisogna trovare una forma, direttamente o indirettamente, per superare questa che altrimenti rischia di essere una paralisi».

E poi c'è il nodo difesa, come convincere i “Paesi frugali”?

«Penso che se partiamo dall'idea che dobbiamo farci carico dalla nostra difesa perché gli americani non sono più qui, la difesa europea è molto meglio che una corsa alla difesa di ciascun singolo paese europeo e questo messaggio penso che possa essere capito dall'opinione pubblica. Bisogna lavorarci perché dire che dobbiamo spendere per la nostra difesa, sinceramente noi europei non siamo abituati, per 80 anni qualcun altro se ne è occupato il posto nostro».

Si parla di spesa per la difesa e si pensa ancora solo a bombe e missili, dimenticando che oggi forse il peggior attacco viene dai files attraverso la rete.

«Sì, abbiamo visto la cosiddetta guerra ibrida che minaccia non solo in senso tradizionale i carri armati che entrano nel nostro paese, questa non mi sembra una minaccia realistica nei prossimi mesi, ma è una minaccia alla nostra autonomia, alla nostra democrazia perché anche mistificazione e manovra sulle opinioni pubbliche, sugli appuntamenti elettorali. E la difesa è un concetto molto più largo di prima, i confini tra guerra e pace si sono molto assottigliati».

In uno scenario di sovranità tecno che ruolo potrebbero avere posti come quelli che la ospitano oggi o anche gli Atenei del Sud?

«Nel luogo in cui ci troviamo, Entopan, si parla di innovazione armonica e in fondo si potrebbe dire, un po' tirata per i capelli, che l'Europa è un modello di innovazione armonica, nel senso che è riuscita in questi 60-70 anni a mettere insieme delle differenze enormi culturali e linguistiche e a farne un progetto di pace e di sviluppo, molto diverso dalla tecnodestra americana o dallo statalismo autocratico cinese. Quindi l'Europa è una terza via che ha un qualcosa di armonico e deve forse accelerare perché altrimenti, se l'armonia diventa lentezza, questo è un problema per tutti».

Per concludere, ad un'Europa in divenire, le regioni estreme del continente devono chiedere o pretendere?

«Devono essere protagoniste perché non c'è dubbio che noi abbiamo in quanto italiani una responsabilità fondamentale che è quella di affermare il ruolo dell'Europa nel Mediterraneo e questo è il messaggio che deve venire dal Mezzogiorno d'Italia che in questi ultimi anni, grazie anche ai fondi europei, ha avuto dei livelli di modernizzazione e di sviluppo che non possiamo perdere».