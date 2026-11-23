Il deputato del Pd eletto nella circoscrizione Estero assume il nuovo incarico internazionale e mantiene la guida dei socialisti e democratici: «Lavorerò per rafforzare la cooperazione tra gli Alleati e il ruolo dell'Italia»

Nicola Carè, deputato calabrese del Partito Democratico eletto nella circoscrizione Estero, è stato eletto vicepresidente dell’Assemblea parlamentare della Nato nel corso della 72ª Sessione annuale, svoltasi a Berlino. Un incarico di rilievo internazionale che si affianca al ruolo di capogruppo dei socialisti e democratici dell’Assemblea, che Carè mantiene.

L’Assemblea, composta da 281 parlamentari dei 32 Paesi membri dell’Alleanza, ha eletto alla presidenza il deputato democratico statunitense Brendan Boyle. La sessione ha rappresentato un’occasione di confronto sulle responsabilità dei Parlamenti nella sicurezza collettiva e sul futuro della cooperazione tra gli Alleati.

«Accolgo questa elezione con profonda gratitudine e con piena consapevolezza delle responsabilità che comporta. È un incarico che intendo svolgere con rigore, spirito di servizio e disponibilità al confronto, contribuendo al lavoro dell’Assemblea e valorizzando il ruolo dell’Italia nel dialogo tra i Parlamenti dei Paesi alleati», dichiara Carè.

«Desidero condividere questo riconoscimento con la Calabria e con le comunità calabresi nel mondo. Il legame con la mia terra rimane un riferimento essenziale del mio percorso umano e istituzionale. L’esperienza maturata all’estero mi ha insegnato quanto siano importanti il dialogo tra culture, la conoscenza reciproca e la capacità di costruire relazioni durature: valori che continueranno ad accompagnarmi anche in questa nuova responsabilità».

«La sicurezza comune richiede coesione tra gli Alleati, solidità delle istituzioni democratiche e rispetto del diritto internazionale. Lavorerò per rafforzare la diplomazia parlamentare e il contributo dell’Italia alla cooperazione transatlantica, sostenendo un confronto capace di affrontare le minacce alla stabilità e di promuovere la prevenzione delle crisi. La tutela della pace, della libertà e dei diritti deve restare al centro delle nostre decisioni».

«Anche nel ruolo di capogruppo dei socialisti e democratici proseguirò un lavoro fondato sull’ascolto e sulla ricerca di posizioni condivise. Ritengo essenziale che il confronto sulle politiche di sicurezza mantenga un saldo legame con le responsabilità dei Parlamenti e con le esigenze dei cittadini che rappresentiamo».