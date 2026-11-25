Nel 2022 fu il Parlamento a restringere il decreto sui raduni. Oggi Fratelli d’Italia propone di sospendere le borse di studio agli studenti indagati per reati di piazza e la Lega vuole fermare le nuove moschee in attesa di un’intesa con lo Stato. A Torino un vescovo firma per il diritto dei musulmani a pregare. Dal Sessantotto a oggi, quanto è cambiato il modo in cui il potere risponde a chi lo mette in discussione?

A Torino, nei medesimi giorni, un presidente di Regione e un vescovo hanno preso posizione sul luogo in cui andranno a pregare persone di un'altra fede. «La terza moschea d'Europa a Torino non la facciamo», ha detto Alberto Cirio al congresso piemontese di Forza Italia. In sala sedeva il vicepremier Antonio Tajani. Un lungo applauso ha accolto le parole del governatore. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, ha messo invece la propria firma, insieme a don Luigi Ciotti e a esponenti delle Chiese evangeliche, sotto un appello in favore della moschea. Colpisce, nelle parole di Cirio, quel verbo alla prima persona plurale. Chi sarebbe il «noi» che decide? Gli iscritti a Forza Italia, i cittadini del Piemonte, anche i torinesi musulmani che chiedono di pregare in un edificio aperto e riconoscibile? La distanza politica fra il governatore e il vescovo sta tutta nella risposta. Il primo ha parlato a una platea della quale conosceva gli orientamenti. Il secondo si è assunto una responsabilità verso persone che non appartengono alla sua.

Per sostenere che il governo Meloni sia il più antidemocratico della storia repubblicana bisognerebbe anzitutto andare ad Avola e fare i conti con il 2 dicembre 1968, quando la polizia sparò sui braccianti in sciopero e due lavoratori persero la vita. La storia italiana impone qualche cautela con i superlativi, soprattutto a chi prende sul serio il significato delle parole. La domanda del titolo, però, resta. Riguarda l'idea che questa maggioranza si è fatta dei poteri che la vittoria elettorale le ha consegnato. Chi governa ha il dovere di proteggere l'incolumità di chi partecipa a un raduno, di chi manifesta e degli agenti chiamati a presidiare una piazza. Ma quando un partito propone di intervenire sulla borsa che consente a un indagato di studiare, o sulla possibilità di pregare di un'intera comunità in attesa di un accordo nazionale, la sicurezza spiega soltanto una parte della scelta. Il resto appartiene alla politica. E di quel resto la presidente del Consiglio è chiamata a rispondere.

La vicenda comincia nell'ottobre 2022, con un capannone di Modena e con ragazzi ai quali sarebbe arbitrario attribuire un programma politico. Si erano dati appuntamento per un rave. Il governo appena insediato intervenne con il suo primo decreto, motivando l'urgenza con i rischi dei raduni clandestini e con i costi sostenuti dalla collettività. Conviene rileggere il testo che uscì dal Consiglio dei ministri. Vi si parlava di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui da parte di più di cinquanta persone e del pericolo che dal raduno poteva derivare per l'ordine pubblico, l'incolumità o la salute. Nella disposizione penale che avrebbe dovuto colpire i rave mancava proprio la musica. A leggere quelle righe, chi avesse dovuto applicarle a un edificio occupato non avrebbe trovato, nella finalità politica o sindacale di una riunione, una ragione esplicita per escluderla. Era un margine considerevole da affidare all'interpretazione, tanto più in una materia nella quale un cittadino dovrebbe poter sapere in anticipo dove comincia la sua responsabilità penale.

Il Parlamento corresse la disposizione. Nel testo convertito la condotta riguarda chi organizza o promuove l'invasione per un raduno musicale o di intrattenimento e occorre che determinate violazioni producano un pericolo concreto per la salute o l'incolumità pubblica. Scomparve il generico riferimento all'ordine pubblico. È un precedente che merita di essere ricordato anche a chi considera ogni obiezione a un decreto una perdita di tempo imposta dalle opposizioni. In quel caso il tempo della discussione servì a scrivere una legge più precisa, a tutela di chi avrebbe dovuto rispettarla e di chi avrebbe dovuto farla rispettare. Quattro anni dopo, negli emendamenti di Fratelli d'Italia al decreto sui cortei, riemerge la stessa impazienza di anticipare l'intervento dello Stato. Questa volta, però, a sopportarne le conseguenze sarebbe uno studente. E il prezzo dipenderebbe in buona parte da quanto guadagnano suo padre e sua madre.

Quanto costa un'indagine a chi studia fuori sede

L'emendamento presentato da Andrea Delmastro propone di sospendere i benefici economici, comprese le borse di studio, agli studenti sottoposti a indagini per determinati reati commessi durante manifestazioni, proteste e occupazioni. La distinzione è importante anche per chi giudica quella proposta profondamente sbagliata. A far scattare la sospensione sarebbe l'indagine per un fatto specifico. La partecipazione a un corteo, da sola, resta fuori dalla previsione. È proprio questa precisione a rendere più seria l'obiezione. L'indagine serve ad accertare chi abbia commesso quel fatto, in quali circostanze e con quale responsabilità. Delmastro propone che, mentre si cerca la risposta, l'amministrazione interrompa l'aiuto economico fino alla definizione del procedimento. Prendiamo due ragazzi coinvolti nel medesimo episodio, con la medesima posizione processuale. Uno può contare sulla famiglia per pagare la stanza e continuerà a frequentare. L'altro quella stanza se la può permettere grazie alla borsa. Il fascicolo giudiziario è lo stesso. La possibilità di arrivare alla laurea può diventare molto diversa.

Nell'articolo 34 della Costituzione c'è una parola che spiega meglio di molte requisitorie il difetto della proposta. È «effettivo». I costituenti sapevano quanto poco valesse dire al figlio di una famiglia povera che l'università era aperta anche a lui, se poi nessuno si prendeva carico di ciò che serviva per frequentarla. Per questo affidarono alla Repubblica il compito di rendere quel diritto effettivo, anche mediante borse di studio. Usarne la sospensione come strumento di ordine pubblico significa rovesciarne la funzione. C'è anche un effetto politico che nessun tribunale sarà mai chiamato a misurare. La sera prima di un corteo, in due case si discuterà dell'opportunità di andarci. In una si parlerà delle ragioni della protesta, nell'altra anche dell'affitto del mese successivo. Quale risposta darebbe Forza Italia a quel secondo ragazzo? Per un partito che ha fatto delle garanzie dell'indagato una questione di civiltà, sarebbe una buona occasione per spiegare quanto valgano quelle garanzie quando a invocarle è uno studente del quale magari si disapprova ogni singola idea.

Sulle moschee la Consulta ha già parlato

Con le moschee si compie un passo ulteriore, perché qui, in origine, manca persino la protesta. C'è una comunità che chiede un luogo di culto. Matteo Salvini ha annunciato per il 12 e 13 dicembre una raccolta di firme che tiene insieme la chiusura delle moschee abusive, la trasparenza sui finanziamenti, un registro degli imam e il blocco delle nuove moschee in attesa di un'intesa fra lo Stato e l'Islam. Sono proposte della Lega e hanno conseguenze assai diverse fra loro. Alla richiesta di documentare la provenienza di un finanziamento si risponde esibendo i conti. A un rilievo urbanistico si risponde modificando il progetto o contestando il rilievo nelle sedi previste. Ma che cosa dovrebbe fare una comunità che abbia messo in regola i conti e le carte, se la condizione per aprire è un'intesa nazionale sulla quale non ha alcun potere? Potrebbe soddisfare una per una tutte le richieste che dipendono dalla sua condotta e trovare ancora la porta chiusa. A quel punto il diniego riguarderebbe direttamente la confessione a cui appartiene.

La questione ha già attraversato le aule della Corte costituzionale. Nel 2016, esaminando la legge lombarda sugli edifici di culto, la Consulta ha chiarito che la libertà religiosa spetta anche alle confessioni prive di un'intesa con lo Stato. A Torino questo principio assume la forma assai concreta di un progetto nell'area dell'ex fonderia Nebiolo, sul quale il Comune è tenuto a rendere conto ai residenti. Cirio ha scelto di pronunciarsi dal palco di partito. Salvini porterà la questione ai gazebo. Il vescovo Olivero ha firmato perché i fedeli di un'altra religione possano avere un posto in cui riunirsi. La frattura passa anche da qui, dentro un Paese nel quale la destra rivendica spesso le radici cristiane e un esponente della Chiesa ricorda, con un gesto, quali obblighi quelle radici possano comportare verso una minoranza. A Giorgia Meloni resta una domanda alla quale solo chi guida il governo può rispondere con piena autorità politica. Che cosa dovrebbe dire un sindaco a cittadini che hanno rispettato la legge, quando un vicepremier gli chiede di tenerli in attesa?

Il Sessantotto aiuta a capire quanto sia impegnativo governare una società che contesta. La Democrazia cristiana conosceva bene il linguaggio dell'ordine pubblico e ad Avola la Repubblica mostrò il suo volto più duro. Eppure, dentro la stessa stagione, le istituzioni seppero riconoscere che una parte di ciò che accadeva nelle università aveva a che fare con il modo in cui le università erano state costruite. Nel dicembre 1969 il Parlamento aprì tutti i corsi di laurea ai diplomati delle scuole superiori quinquennali. Per un ragazzo che a quattordici anni aveva scelto ragioneria, magari perché in casa si sperava in un impiego sicuro, significava poter decidere a diciannove di studiare medicina. Questa fu la statura della risposta riformatrice, conquistata nel conflitto e pagata cara anche fuori dagli atenei. Una classe dirigente trovò nelle rivendicazioni di una generazione ragioni sufficienti per rivedere le proprie decisioni. È la capacità che oggi si fatica a scorgere dietro il succedersi di decreti, emendamenti e campagne di partito.

Il giudizio sul governo Meloni si può allora affidare a una domanda più circoscritta del primato storico, e forse per questo più scomoda. Che cosa ha imparato questa maggioranza dalle persone delle quali si è occupata con tanta sollecitudine? Sul rave fu il Parlamento a insegnare al governo la differenza fra un pericolo generico e uno concreto. Sulle borse di studio basterebbe ascoltare uno studente fuori sede per capire quanto duri, nella vita di una famiglia, una misura che sulla carta si definisce provvisoria. A Torino basterebbe riconoscere ai musulmani ciò che si riconosce senza esitazioni ai cattolici, compreso il diritto di discutere con il Comune di un edificio e dei suoi parcheggi senza che la loro fede diventi materia di una campagna nazionale. Il dettaglio politico più rivelatore, alla fine, è anche il più semplice. I musulmani di Torino avevano chiesto un posto dove pregare. A convocare la piazza è stato il vicepremier.