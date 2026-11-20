Il segretario regionale Irto punta il dito contro l’autonomia differenziata: «Aggraverebbe i divari territoriali, soprattutto nella sanità. Sarebbe un colpo fatale per chi è già in difficoltà»

«Il nostro partito sostiene lo sciopero generale contro le politiche economiche e sociali del governo Meloni, che penalizzano il lavoro, riducono il potere d'acquisto dei salari e aumentano le diseguaglianze territoriali. La Calabria paga un prezzo altissimo: l'occupazione non dà garanzie, gli stipendi sono insufficienti, la povertà dilaga e i giovani scappano via. Nel 2025, circa 7mila giovani hanno lasciato la regione, con una perdita di capitale umano stimata dal Cnel in circa 610 milioni di euro. Questa emorragia continua impoverisce le famiglie e compromette il futuro della Calabria». Lo afferma in una nota il Pd Calabria, che sottolinea «l'assenza di una politica nazionale per contrastare lo spopolamento, creare lavoro vero e qualificato, sostenere i redditi e assicurare servizi pubblici efficienti».

«Il governo - sottolineano i dem calabresi - continua a ignorare le condizioni reali del Mezzogiorno e spinge per l'autonomia differenziata, che renderebbe strutturali le disparità tra Nord e Sud».

«Il recente allarme dell'Ufficio parlamentare di bilancio conferma tutta la gravità delle nostre preoccupazioni», dichiara il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd. «L'autonomia differenziata - prosegue il parlamentare - aggraverebbe i divari territoriali, soprattutto nella sanità. Sarebbe un colpo fatale per la Calabria, che già subisce carenze spaventose di personale, enormi difficoltà nell'accesso alle cure e una pesantissima mobilità sanitaria passiva. Il governo vuole attribuire nuovi poteri alle Regioni più forti, ma senza aver assicurato un'effettiva perequazione delle risorse e uguali diritti ai cittadini. Il centrodestra - conclude Irto - rinunci a questo progetto ingiusto e folle».