L'eurodeputata ha illustrato il fitto programma istituzionale e culturale che andrà in scena all’Eruroparlamento che bissa il successo dello scorso anno ottenuto grazie a Conpait, Arsac e alla musica tradizionale

È stato un momento musicale d'eccezione curato dalla cantante Carmen Floccari, accompagnata dal musicista Paolo Paviglianiti alla chitarra e all'organetto, ad aprire l’incontro voluto dall’europarlamentare Giusi Princi nella Sala "Giuditta Levato" di Palazzo Campanella a Reggio Calabria per la presentazione della tre giorni di iniziative (dal 30 novembre al 2 dicembre) promossa a Bruxelles proprio dall'eurodeputata reggina.

Carmen Floccari che sarà protagonista con la sua inconfondibile voce, ha eseguito il brano tradizionale in dialetto "A nascita du bambinuzzu", esprimendo profonda emozione per la partecipazione alla “missione” europea: «Sono molto felice e orgogliosa di poter farmi da portavoce per la musica tradizionale. Arrivare al Parlamento europeo è motivo di orgoglio e spero di portare la musica della Calabria vera con un concerto di Natale frutto di un'accurata ricerca». L'artista ha inoltre sottolineato il valore formativo dell'esperienza: «Sarà un'esperienza che ci arricchirà tantissimo, perché vedere dal vivo come funziona il Parlamento europeo sarà sicuramente molto bello».

D’altra parte una delle finalità di questo tipo di eventi, organizzati proprio dalla Princi, è anche quella di mostrare il reale funzionamento delle istituzioni europee, ancora da troppi percepite come lontane.

L'eurodeputata ha poi dettagliato il percorso che vedrà la nostra regione al centro del dibattito comunitario, affermando: «C'è grande attesa a Bruxelles perché nuovamente la Calabria è protagonista nel cuore delle istituzioni europee, laddove si vanno a decidere le politiche della coesione e laddove la governance dei territori diventa sempre più centrale».

L'iniziativa si articolerà in tre momenti cardine: il primo giorno vedrà protagonisti l'Università della Calabria (Unical) e l'associazione AIDIA (sezione di Reggio Calabria), con la presentazione di uno studio di caso alla Commissione e al Parlamento europeo. L'obiettivo, ha evidenziato l'eurodeputata, è «trattenere i talenti e creare reti sociali nell'ambito di un ecosistema dell'innovazione, per attrarre i riflettori attorno alla gestione del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)».

Il secondo appuntamento è rappresentato da un convegno internazionale che affronterà il tema dell'assistenza in vista del Patto Europeo per la Cura del 2027, con un confronto tra Calabria, Austria, Spagna, Francia e Grecia e le conclusioni della Relatrice Speciale dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, Heba Hagrass, di recente in visita proprio a Reggio Calabria, per «definire una politica uniforme che abbracci il ruolo strategico dei caregiver».

Infine, la serata conclusiva riunirà oltre mille partecipanti attorno alla «più bella Calabria che si esprime attraverso l'enogastronomia, l'arte e la cultura» ha ribadito Princi. Saranno infatti presenti le degustazioni dolciarie della Conpait centrate sul bergamotto, la promozione agraria dell'ARSAC, la musica tradizionale grecanica di Carmen Floccari e Paolo Paviglianiti e le creazioni del maestro orafo Gerardo Sacco.

Princi ha concluso rimarcando che l'evento intende «tessere relazioni e mostrare la straordinarietà delle nostre risorse: questa è la Calabria che narra la sua storia migliore».

Il Garante regionale per la disabilità, Ernesto Siclari, ha sottolineato l'importanza politica e sociale della presenza calabrese a Bruxelles: «la Calabria va raccontata in tutte le sue espressioni e nelle grandi potenzialità che possiede, per dimostrare all'Europa e al mondo intero che i calabresi sono capaci di grandi cose». Entrando nel merito del suo mandato, il Garante ha aggiunto: «Sono entusiasta di partecipare perché questa tre giorni ci darà modo di parlare degli aspetti della fragilità della nostra comunità, della figura del caregiver e del mondo della disabilità. È un ambito complesso, ma la strada intrapresa dalla Regione Calabria è quella giusta. Auspichiamo che nel prossimo futuro si possa parlare della Calabria con maggiore riguardo, attenzione e con meno pregiudizi».

In chiusura, il maestro pasticcere Davide De Stefano, in rappresentanza della Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait), ha confermato la partecipazione degli artigiani reggini, cosentini e catanzaresi alla trasferta europea: «Fare questa seconda esperienza con l'onorevole Princi a Bruxelles nel cuore delle istituzioni non è solo un motivo di orgoglio, ma segna la continuazione di un grande percorso di valorizzazione dell'identità della nostra città e dell'intera regione».

Il rappresentante della Conpait ha spiegato che i maestri pasticceri porteranno «i dolci della tradizione natalizia reggina e calabrese e la gelateria artigianale, realizzati con le materie prime dei nostri territori come il bergamotto, ma presentati in maniera innovativa». De Stefano ha quindi concluso ribadendo la volontà di «presentare una Calabria diversa, capace di fare rete, forte di conoscenze tecniche di altissimo livello e in grado di mostrare la propria eccellenza su scenari internazionali».