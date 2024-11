Due persone a Lamezia in due distinti seggi sono state denunciate perché sorprese a fotografare le schede elettorali durante il voto

Due persone sono state denunciate dalla polizia di stato per essere state sorprese a fotografare la scheda elettorale dopo aver espresso la loro preferenza di voto. Si tratta di due distinti casi, si sono verificati in un seggio di Sambiase e il secondo in un seggio di Sant'Eufemia.