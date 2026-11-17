Due anni dopo il rapporto sulla competitività, Bruxelles ha recepito molte delle indicazioni dell’ex presidente della BCE, ma la distanza tra le ambizioni comuni e le decisioni dei governi continua a condizionare il futuro del continente.

L'Europa rischia di diventare il continente che ha saputo diagnosticare con maggiore lucidità le ragioni del proprio possibile declino senza trovare, con altrettanta determinazione, gli strumenti politici per contrastarlo. Una contraddizione che attraversa l'intera storia dell'integrazione comunitaria, ma che assume oggi un significato diverso, perché la trasformazione degli equilibri internazionali ha messo in discussione le condizioni sulle quali l'Unione aveva costruito buona parte della propria prosperità: l'accesso relativamente conveniente all'energia, l'espansione del commercio mondiale, la sicurezza garantita dall'alleanza atlantica e la convinzione che la forza economica potesse tradursi, quasi naturalmente, in influenza geopolitica.

Mario Draghi, già presidente del Consiglio italiano e della Banca centrale europea, aveva colto la portata di questo cambiamento prima di presentare, nel settembre 2024, il rapporto sul futuro della competitività europea, un documento che non si limitava a individuare ritardi industriali e tecnologici, ma metteva in discussione la capacità dell'Unione di sostenere nel tempo il proprio modello economico e sociale senza una trasformazione delle politiche comuni. La questione, dunque, non riguardava soltanto la crescita, bensì il rapporto tra prosperità, autonomia strategica e potere decisionale, in un contesto nel quale Stati Uniti e Cina avevano già ricondotto industria, innovazione e sicurezza all'interno di strategie di lungo periodo.

Due anni dopo, il confronto tra l'Europa delineata da Draghi e quella realmente esistente non restituisce l'immagine di un continente completamente immobile, ma quella di un sistema politico che ha riconosciuto la necessità del cambiamento senza averne ancora realizzato pienamente le condizioni. Le raccomandazioni dell'ex presidente della BCE hanno influenzato l'agenda della Commissione, orientato iniziative legislative e alimentato il confronto tra i governi; resta tuttavia aperta la distanza tra l'adesione a una diagnosi condivisa e la disponibilità ad affrontarne le conseguenze istituzionali, finanziarie e politiche.

Dalla visione strategica alla prova delle decisioni

Il rapporto Draghi quantificava in almeno 750-800 miliardi di euro all'anno il fabbisogno di investimenti aggiuntivi, pubblici e privati, necessari a sostenere una trasformazione che investe energia, innovazione, infrastrutture e sicurezza. Una stima riferita al quadro del 2024, alla quale si sono aggiunte successive valutazioni dello stesso economista sulle maggiori esigenze di spesa strategica, a conferma di un problema strutturale: l'Europa dispone di risparmio, capacità produttive, ricerca scientifica e un mercato di dimensioni continentali, senza riuscire a mobilitare queste risorse con la stessa efficacia dei principali concorrenti internazionali.

La frammentazione dei mercati dei capitali, le differenze normative, la debolezza degli investimenti in tecnologie avanzate e la difficoltà di far crescere imprese innovative su scala globale rappresentano altrettante manifestazioni di un'integrazione rimasta incompleta. Non basta, infatti, condividere un mercato se le condizioni per finanziare l'innovazione, realizzare infrastrutture strategiche e sostenere la trasformazione industriale continuano a dipendere prevalentemente dalle capacità dei singoli Stati, con il rischio di accentuare le distanze tra economie forti e sistemi produttivi più fragili.

Gli Stati Uniti possono orientare investimenti strategici attraverso strumenti federali, mentre la Cina dispone di una capacità di coordinamento industriale e finanziario fortemente centralizzata; l'Unione europea opera invece attraverso un equilibrio più complesso, nel quale la pluralità degli interessi nazionali deve conciliarsi con decisioni comuni che richiedono tempi, mediazioni e compromessi non sempre compatibili con la rapidità delle trasformazioni economiche. La differenza non riguarda una presunta superiorità istituzionale, ma la capacità di ciascun sistema di tradurre le proprie priorità in politiche coerenti.

La Commissione europea, presieduta da Ursula von der Leyen, ha risposto con la Competitiveness Compass, il Clean Industrial Deal e iniziative dedicate al mercato unico, all'intelligenza artificiale e all'integrazione finanziaria, recependo una parte significativa delle indicazioni del rapporto. Sarebbe quindi inesatto sostenere che l'agenda Draghi sia stata abbandonata, così come sarebbe prematuro considerarla realizzata sulla base dei programmi annunciati: tra la presentazione di una strategia, l'approvazione delle misure e la produzione di risultati economici esiste una distanza che soltanto una valutazione puntuale dell'attuazione può misurare.

Un monitoraggio dell'European Policy Innovation Council, aggiornato al luglio 2026, indicava come pienamente attuate 60 delle 383 misure esaminate, pari al 15,7 per cento, mentre altre 98 risultavano parzialmente realizzate, 160 ancora in corso e 65 non attuate. Il dato, costruito sulla verifica degli atti legislativi adottati e non sull'insieme degli effetti economici delle riforme, segnala comunque quanto il percorso rimanga incompleto, soprattutto quando dalle iniziative settoriali si passa alle trasformazioni che richiedono un coordinamento più profondo tra gli Stati membri.

Il limite politico di un'integrazione incompiuta

L'energia costituisce un esempio particolarmente significativo, perché il costo degli approvvigionamenti e la frammentazione delle infrastrutture incidono direttamente sulla competitività delle imprese, mentre la transizione verso tecnologie meno dipendenti dai combustibili fossili richiede investimenti coordinati, reti adeguate e una politica industriale capace di accompagnare il cambiamento senza compromettere la base produttiva europea. Draghi aveva individuato proprio nella necessità di conciliare decarbonizzazione e competitività uno dei passaggi decisivi, superando l'idea che le due priorità potessero essere perseguite attraverso politiche separate.

Analoga contraddizione emerge nella difesa, dove l'aumento degli stanziamenti nazionali non coincide necessariamente con la costruzione di capacità comuni, perché una maggiore autonomia strategica presuppone programmazione industriale, coordinamento degli acquisti, interoperabilità e una definizione condivisa delle responsabilità europee. Il problema non consiste soltanto nello spendere di più, ma nel comprendere quali obiettivi possano essere raggiunti efficacemente attraverso iniziative nazionali e quali richiedano invece una dimensione comunitaria.

È su questo terreno che la riflessione economica incontra il suo limite politico. Ogni governo può riconoscere l'utilità di un'Europa più competitiva e meno dipendente dall'esterno, ma il consenso diventa più difficile quando gli obiettivi condivisi richiedono strumenti finanziari comuni, un coordinamento vincolante o il trasferimento di competenze che incidono sulla sovranità nazionale. Né sarebbe corretto liquidare queste resistenze come semplice incapacità di comprendere l'interesse europeo, perché l'integrazione solleva questioni reali di rappresentanza democratica, distribuzione dei costi e responsabilità delle decisioni, alle quali nessuna soluzione esclusivamente tecnica può sostituirsi.

La differenza tra l'Europa prospettata da Draghi e quella attuale si colloca precisamente in questo passaggio: la prima individuava nella convergenza tra innovazione, competitività, sicurezza e autonomia energetica la condizione per preservare il modello europeo; la seconda ha avviato un percorso nella medesima direzione, ma continua a misurarsi con istituzioni e interessi nazionali che ne condizionano la velocità e la portata.

Il punto, allora, non è stabilire se Draghi avesse ragione su ogni singola proposta, né attribuire alla Commissione la responsabilità esclusiva di ritardi che coinvolgono anche i governi e le altre istituzioni dell'Unione. La questione è comprendere se l'Europa intenda affrontare le proprie debolezze attraverso una successione di interventi parziali oppure costruire una capacità politica proporzionata alla dimensione delle sfide che ha riconosciuto.

Draghi aveva indicato ciò che l'Europa avrebbe dovuto diventare; l'Europa di oggi deve ancora dimostrare fino a che punto sia disposta a realizzarlo. La distanza tra le due non è soltanto economica, perché riguarda la possibilità stessa di trasformare interessi nazionali differenti in una strategia comune, senza rinunciare al pluralismo democratico che costituisce uno dei fondamenti dell'Unione.

Il tempo, in questa prospettiva, non rappresenta una variabile secondaria, ma una componente essenziale della competitività: le decisioni rinviate hanno un costo, le opportunità industriali non rimangono indefinitamente disponibili e le dipendenze strategiche possono consolidarsi più rapidamente delle istituzioni chiamate a ridurle. Per questo il futuro europeo non dipenderà soltanto dalla qualità dei rapporti che Bruxelles commissiona o delle strategie che approva, ma dalla capacità dei governi di assumersi la responsabilità politica delle scelte che quei documenti rendono ormai difficili da eludere.

L'Europa non manca di una diagnosi. Deve ancora trovare un accordo sufficientemente solido sulle conseguenze che è disposta a trarne.