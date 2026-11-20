La maggioranza che sostiene il governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni si divide apertamente in Senato, trasformando un emendamento sui libri scolastici digitali in uno scontro politico tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. A Palazzo Madama gli azzurri votano insieme alle opposizioni, determinando il parere contrario della commissione Bilancio con 12 voti contro 11. Successivamente, l'Aula approva la proposta con 84 favorevoli, 76 contrari e un astenuto, grazie anche al sostegno di Azione. Fratelli d'Italia ottiene il risultato legislativo, ma non ricompone la maggioranza.

Il contrasto riguarda l'emendamento presentato dalle senatrici di Fratelli d'Italia Carmela Bucalo e Anna Maria Fallucchi, che prevede libri scolastici e universitari disponibili anche in formato digitale a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea. Una misura sostenuta dal partito della premier per alleggerire le spese delle famiglie, ma contestata da Forza Italia per le possibili conseguenze sull'industria editoriale e per l'assenza di un accordo preventivo nella coalizione.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, Meloni aveva già affrontato la questione con i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, e Matteo Salvini, leader della Lega, senza raggiungere un'intesa. La presidente del Consiglio avrebbe comunque sostenuto la prosecuzione dell'iter parlamentare, mentre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari avrebbe seguito direttamente la vicenda.

Tajani avverte Meloni, Forza Italia vota compatta contro FdI

La novità politicamente più significativa arriva dalle dichiarazioni di Tajani. Intervenendo a Napoli, il vicepresidente del Consiglio ha confermato che Forza Italia aveva comunicato anticipatamente la propria contrarietà e che anche Meloni ne era informata. La divisione era conosciuta ai vertici della coalizione, ma non è stata ricomposta prima del voto.

I tabulati parlamentari confermano la compattezza degli azzurri: tutti i sedici senatori presenti di Forza Italia hanno votato contro. Tra loro Elisabetta Casellati, ministra per le Riforme istituzionali, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, e Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria.

Quattro componenti dell'esecutivo hanno quindi espresso voto contrario a una proposta sostenuta dal principale partito della maggioranza. Non equivale a una sfiducia al governo, trattandosi di un emendamento parlamentare, ma rende evidente il dissenso politico.

La presidente dei senatori azzurri, Stefania Craxi, ha contestato il metodo seguito da Fratelli d'Italia, rivendicando il diritto di Forza Italia a non sostenere una misura priva di un accordo politico. Tajani ha escluso conseguenze sulla stabilità dell'esecutivo, spiegando che il partito ha raccolto le preoccupazioni dell'industria editoriale. Le rassicurazioni non cancellano il dato parlamentare: Forza Italia ha preferito votare con le opposizioni anziché seguire Fratelli d'Italia.

Il nodo Mondadori e la famiglia Berlusconi

Dietro la contrapposizione emerge anche una questione economica. La norma interviene in un mercato nel quale opera Mondadori, il gruppo editoriale presieduto da Marina Berlusconi, figlia del fondatore di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Secondo i dati riportati da RaiNews, Mondadori deteneva nel 2025 il 32,5% del mercato delle adozioni scolastiche, quota salita al 34,7% nei primi nove mesi del 2026, anche grazie all'acquisizione del ramo scolastico di Hoepli.

La coincidenza tra il peso economico del gruppo e la posizione degli azzurri solleva interrogativi politici, ma non dimostra che il voto sia stato determinato dalla volontà di tutelare una specifica azienda. Forza Italia sostiene che la misura rischi di penalizzare l'intera filiera editoriale.

Il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta, ha contestato il provvedimento, sostenendo che possa favorire la pirateria, compromettere la sostenibilità economica delle imprese e incidere negativamente sul diritto d'autore. L'associazione ha annunciato ulteriori iniziative contro la disposizione.

Fratelli d'Italia rivendica invece l'obiettivo di ridurre il costo dei materiali didattici. Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica del partito, ha indicato un possibile risparmio di circa 200 euro annui per figlio. Una stima dei promotori che dovrà essere verificata alla luce dell'effettiva applicazione della norma.

Il confronto riguarda dunque interessi economici e obiettivi sociali differenti, ma assume una dimensione politica più ampia: il principale partito di governo ha sostenuto una misura alla quale uno degli alleati si è opposto fino al voto finale.

Il decreto passa, ma resta la frattura politica

La giornata parlamentare si è conclusa con l'approvazione del decreto Scuola da parte del Senato, con 80 voti favorevoli, 46 contrari e un astenuto. Il testo passa ora alla Camera, dove dovrà completare l'iter di conversione.

L'approvazione complessiva conferma che Forza Italia non ha ritirato il sostegno al governo. Il dissenso è rimasto circoscritto all'emendamento, ma il passaggio parlamentare ha dimostrato che la volontà di Fratelli d'Italia non garantisce automaticamente il consenso degli alleati, neppure quando la proposta è sostenuta politicamente da Palazzo Chigi.

Il precedente assume particolare interesse alla vigilia della manovra economica 2027, che imporrà scelte sulle risorse pubbliche e sulle priorità fiscali e sociali. Non esistono elementi sufficienti per parlare di una crisi di governo, ma il voto documenta una difficoltà di mediazione su una questione conosciuta da tempo.

Meloni ha ottenuto l'approvazione dell'emendamento, Tajani ha difeso l'autonomia di Forza Italia e il Senato ha registrato una frattura che le rassicurazioni politiche non cancellano. La stabilità dell'esecutivo non appare immediatamente compromessa, ma il confronto ha evidenziato un problema di metodo e di rapporti tra alleati. La reale portata dello strappo emergerà nei prossimi passaggi parlamentari, quando il centrodestra dovrà dimostrare di saper trasformare le proprie differenze in decisioni condivise.



