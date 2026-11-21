La frattura sui libri digitali accende lo scontro tra gli alleati. Stefania Craxi rivendica l'autonomia azzurra, Tajani organizza il direttorio elettorale e a Milano Forza Italia minaccia di correre da sola. Sullo sfondo l'influenza di Marina Berlusconi, gli interessi di Mondadori e la battaglia per gli equilibri

La battaglia è cominciata sui libri scolastici digitali, ma il vero terreno dello scontro è il potere nel centrodestra. Forza Italia ha deciso di mostrare a Giorgia Meloni che governare insieme non significa obbedire a Fratelli d'Italia. Il voto contrario agli e-book a prezzo dimezzato, la rivolta parlamentare guidata da Stefania Craxi, la sfida sulle candidature a Milano e la nascita di un direttorio elettorale raccontano un partito intenzionato a recuperare autonomia. Sullo sfondo si muove Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, alla quale diversi retroscena attribuiscono un ruolo determinante nell'irrigidimento dei rapporti con Palazzo Chigi.

La frattura è esplosa il 19 novembre, quando Forza Italia ha votato contro l'emendamento di Fratelli d'Italia sui libri scolastici digitali, schierandosi con le opposizioni nella commissione Bilancio del Senato. La disposizione, successivamente approvata dall'Aula, prevede che gli editori offrano una versione digitale interamente stampabile dei testi scolastici alla metà del prezzo cartaceo. Per FdI rappresenta un sostegno alle famiglie; per gli azzurri rischia di danneggiare editori, tipografie e cartiere, senza garantire i risparmi annunciati.

Dietro la controversia economica è emersa una questione politica: chi stabilisce le regole nella maggioranza? Stefania Craxi ha rivendicato il voto contrario, contestando il metodo adottato dagli alleati. Tajani ha difeso la scelta parlamentare, precisando che la norma non nasceva da un'iniziativa collegiale del governo. Una distinzione significativa: Forza Italia non mette formalmente in discussione l'esecutivo, ma rivendica il diritto di opporsi alle proposte di Fratelli d'Italia.

Marina Berlusconi, gli interessi di Mondadori e la sfida a Palazzo Chigi

Il nome politicamente più delicato è quello di Marina Berlusconi, alla guida di un gruppo che opera anche nell'editoria scolastica. Secondo le ricostruzioni pubblicate da La Stampa e Il Foglio, la presidente di Fininvest avrebbe sollecitato una posizione particolarmente ferma contro la disposizione sugli e-book. Si tratta di indiscrezioni giornalistiche, non di dichiarazioni ufficiali, ma la battaglia parlamentare degli azzurri è proseguita con la presentazione di tre emendamenti alla Camera.

La coincidenza tra gli interessi editoriali di Mondadori e l'iniziativa politica di Forza Italia pone una questione di trasparenza. Il partito sostiene di difendere un intero comparto produttivo, mentre FdI rivendica l'obiettivo di ridurre le spese delle famiglie. Non esistono elementi sufficienti per affermare che Marina Berlusconi abbia personalmente diretto la rivolta parlamentare, ma le cronache descrivono un'influenza politica che supera i confini delle sue responsabilità imprenditoriali.

La Zarina dell'universo berlusconiano, come viene talvolta rappresentata nel linguaggio politico, non possiede incarichi nella segreteria azzurra. Eppure il rapporto tra la famiglia del fondatore e il partito continua a rappresentare una componente essenziale degli equilibri interni. La contrapposizione con Meloni assume così un significato più ampio: Forza Italia non intende rinunciare alla propria capacità di condizionare le decisioni della coalizione.

La tensione è diventata evidente anche durante una cena organizzata da Letizia Moratti alla periferia di Milano, con circa cinquecento partecipanti tra parlamentari, amministratori e imprenditori. Stefania Craxi ha rilanciato l'identità popolare, liberale e riformista degli azzurri. Alessandro Sorte, coordinatore lombardo, ha respinto ogni ipotesi di subordinazione agli alleati, rivendicando un partito capace di difendere autonomamente le proprie posizioni.

Milano, il direttorio di Tajani e la partita delle prossime elezioni

Il confronto si sposta ora sulle candidature. A Milano Forza Italia sostiene Matteo Perego, sottosegretario alla Difesa, mentre Fratelli d'Italia e Lega non hanno ancora raggiunto un'intesa. Secondo Repubblica, gli azzurri lombardi contemplano perfino la possibilità di presentarsi autonomamente insieme ad Azione di Carlo Calenda, riproponendo il modello sperimentato a Vigevano.

La minaccia di correre da soli rappresenta uno strumento di pressione politica: Forza Italia vuole partecipare alle decisioni, non limitarsi ad accettare candidature indicate dagli altri partiti. Tajani ha intanto dichiarato di considerare Calenda un interlocutore benvenuto nel centrodestra, mantenendo aperta una prospettiva di allargamento della coalizione.

Il segretario azzurro, tuttavia, non appare affatto indebolito. Durante una riunione nella sede nazionale è stato istituito un comitato ristretto per preparare le prossime elezioni. Secondo Repubblica, ne fanno parte Tajani, i quattro vicesegretari, i tre capigruppo parlamentari e Letizia Moratti. Una struttura che coinvolge sia i fedelissimi del segretario sia esponenti della componente considerata vicina a Marina Berlusconi.

Il direttorio può rappresentare una mediazione interna, ma anche uno strumento attraverso il quale Tajani consolida la propria leadership. È lui a guidare l'organizzazione, mentre i congressi territoriali e gli organismi di partito continuano a costituire leve fondamentali del suo potere. L'allargamento della gestione elettorale non equivale dunque a un commissariamento della segreteria.

La nuova struttura dovrà affrontare candidature, strategia politica e comunicazione in vista delle prossime scadenze. In Sicilia, secondo il quotidiano romano, Forza Italia valuta Giorgio Mulè in contrapposizione a Cateno De Luca, mentre sul piano nazionale prende forma una campagna ispirata al modello comunicativo berlusconiano.

Resta aperta la controversia sugli e-book, con il tentativo di modificare la norma alla Camera e l'eventualità di un voto di fiducia per accelerare l'approvazione del decreto. Tajani continua a escludere una crisi politica, ma la successione degli scontri dimostra quanto sia diventata complessa la gestione dei rapporti tra gli alleati.

Meloni conserva la guida del governo, Tajani controlla la macchina organizzativa di Forza Italia e Marina Berlusconi rappresenta un centro d'influenza esterno agli organismi del partito. Tre posizioni differenti, destinate a confrontarsi sulle candidature, sulla manovra e sulla futura legge elettorale.

Il centrodestra non è davanti a una rottura formalizzata, ma a una ridefinizione dei rapporti di forza. La controversia sui libri digitali ha portato alla luce una tensione più profonda: Forza Italia vuole continuare a governare con Meloni senza rinunciare a farle opposizione quando ritiene in gioco la propria autonomia. Una contraddizione che il direttorio di Tajani dovrà gestire e che le prossime elezioni metteranno inevitabilmente alla prova.