La legge di Bilancio punta sulla flat tax sugli aumenti di stipendio per gli under 30, ma le risorse sono limitate e la misura dura un anno. La Regione prova a intervenire con il reddito di merito e incentivi per i nuovi agricoltori

In questi giorni si fa un gran parlare della manovra di bilancio, l’ultima prima del voto delle Politiche. Le attenzioni sono concentrate tutte sulla questioni del Fondo sanitario. I presidenti di regione chiedono che gli stanziamenti siano aumentati per pagare di più il personale sanitario.

Poca attenzione, invece, sembra essere rivolta ai giovani. Eppure la premier Giorgia Meloni ha sempre parlato della necessità di frenare la fuga di cervelli. Ma fra le pieghe della manovra c’è davvero poco per le giovani generazioni. L’iniziativa principale riguarda la cosiddetta flat tax sugli aumenti di stipendio per gli under 30. Chi a un reddito superiore a 28mila euro e nel 2027 percepiranno un aumento, su quell’aumento, fino a un massimo di 2.500 euro, pagherà solo l’1 per cento di Irpef , anziché il 23%. Per la misura sono stati stanziati 378 milioni di euro, e solo per il 2027. A partire dal prossimo anno, bisognerà poi eventualmente trovare altri soldi per rifinanziarla. Per fare un paragone i bonus di 300 euro per gli over 75, su cui molti hanno messo gli occhi e vorrebbero che finissero nel fondo sanitario complessivo, valgono 1,6 miliardi solo per il 2027.

Altra misura molto sponsorizzata dal Governo è la riduzione dal 43 al 33% dell’aliquota Irpef per gli stipendi compresi tra 50 e 55mila euro, con l’impegno, soprattutto da parte di Forza Italia, a estendere quel beneficio fino a 60mila euro. Se guardiamo però al mercato del lavoro italiano è chiaro che la misura si rivolge soprattutto ad una fascia d’età attorno ai 45 anni. Altra misura interessante è il “fondo Valore nuovi nati” con cui lo stato si impegna a creare, per ogni nuovo nato, un conto di 100 euro all’INPS, gestito indirettamente dallo stesso ministero dell’Economia tramite Cassa depositi e prestiti, che verrà poi rimpinguato ogni anno con altri 100 euro all’anno fino al compimento dei 18 anni, quando il beneficiario potrà riscattarlo. Altre misure riguardano poi benefici indiretti per i più giovani come la cedolare secca all’1% per chi fitta casa agli under 35 a canone concordato.

Insomma c’è davvero poco per stimolare il mercato del lavoro e trattenere i giovani nel Paese. Sotto questo aspetto molto di più sta facendo la Regione. Il presidente della giunta regionale. Roberto Occhiuto, ha lanciato la misura del reddito di merito che ha incontrato un grande successo, al punto che la dotazione finanziaria iniziale è stata rimpinguata. Dai 15 milioni iniziali si è passati a venti. Certo non è risolutiva perché rimanere a studiare in Calabria non significa automaticamente decidere di rimanere a lavoravi. L’emigrazione di giovani specializzati è in realtà un problema vecchio di decenni, che ha cause profonde nel sistema produttivo, sociale e occupazionale della Calabria.

C’è un altro provvedimento però interessante che ha messo in campo la Regione e riguarda il mondo agricolo e chi decide di investire in questo settore strategico per la Calabria. La misura si rivolge a tutti i giovani tra i 18 e i 40 anni e prevede fino a 100.000 euro a fondo perduto per aprire la loro azienda agricola. Vale anche per chi ha già iniziato, purché si sia insediato da meno di due anni. La partita IVA si può aprire anche dopo la graduatoria. L’unica cosa richiesta, quindi, è avere un piano aziendale chiaro. Le domande si presentano online, sul portale della Regione Calabria, entro le 17 del 23 dicembre.

Due misure che tentano di dare una risposta ai ragazzi che qualche settimana fa sono scesi in piazza per dire agli adulti che ci sono anche loro e meritano un futuro diverso da quello che gli stiamo costruendo.