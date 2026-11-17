Il presidente della Regione a Roma per un confronto con la premier: «Mi auguro che ci sia uno stanziamento ulteriore ma questo è il governo che ha investito di più nel settore. Forza Italia? Non ne abbiamo discusso»

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario di FI, secondo quanto si apprende, è arrivato da poco a Palazzo Chigi per un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’indiscrezione è stata riportata dall’Ansa senza – almeno in prima battuta – alcun riferimento ai temi dell’incontro. Di carne al fuoco ce ne sarebbe parecchia. Non ultimo lo stanziamento insufficiente previsto sulla sanità e contestato un po’ da tutti i governatori.

Soltanto ieri il governatore ha ribadito l’insoddisfazione per i fondi previsti dal governo (anche se le sue contestazioni sono sempre state molto soft): «Sono abbastanza fiducioso – ha detto in un convegno organizzato da Bankitalia – del fatto che questo Governo, che negli ultimi anni ha finanziato di più la sanità rispetto ai governi precedenti, si farà carico nel dibattito parlamentare, forse anche a cominciare nei prossimi giorni, della necessità di incrementare le risorse per la sanità di più di 500 milioni».

Incontro con Meloni, Occhiuto: «Non abbiamo parlato solo di sanità»

Occhiuto ha poi commentato brevemente dopo aver lasciato Palazzo Chigi: «Questo è il governo che ha investito di più sulla sanità negli anni passati. Sulla sanità io mi auguro che ci sia un incremento ulteriore, ma non abbiamo parlato soltanto di questo». Rispondendo a chi gli domandava se fosse soddisfatto per quanto previsto per le Regioni nella manovra, il governatore ha risposto: «Io sono presidente di Regione - ha tagliato corto Occhiuto replicando alle domande sui temi dell'incontro -, lei è presidente del Consiglio: è normale che ogni tanto un presidente di Regione incontri il presidente del Consiglio». A chi gli chiedeva se con la premier avesse parlato di Forza Italia, il vicesegretario azzurro ha tagliato corto dicendo: «Per la verità no. Non ho partecipato a vertici».