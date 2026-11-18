A margine di un’iniziativa il presidente della Regione ha commentato il faccia a faccia con la premier, avvenuto a Palazzo Chigi: «Parliamo di tante questioni che riguardano il territorio»

Un incontro ordinario, nell'ambito dei rapporti istituzionali tra Governo e Regione, ma di «grande utilità» per la Calabria. A margine di un’iniziativa in Cittadella, Roberto Occhiuto commenta così il faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, avvenuto ieri Palazzo Chigi.

«Abbiamo sempre degli incontri. Questa volta, invece di entrare con la macchina, sono entrati a piedi, e l'hanno visto i giornalisti», ha spiegato il governatore, ridimensionando l'attenzione suscitata dall'incontro. «È normale che un presidente di Regione si incontri di tanto in tanto con la presidente del Consiglio. Parliamo sempre di tante cose, di tante questioni che riguardano la Calabria. Se avessi voluto fare una conferenza stampa, l'avrei fatta».

Rispondendo alle domande su eventuali indicazioni ricevute dalla premier, soprattutto in materia di sanità, Occhiuto ha ribadito la natura del confronto tra i due livelli istituzionali. «Quando il presidente del Consiglio parla con il presidente della Regione, non è che qualcuno gli dice che cosa deve fare. La stessa cosa vale per il presidente della Regione. Sono incontri che si fanno ordinariamente e credo siano, almeno per quanto mi riguarda, di grande utilità, non solo per me ma per la Calabria».

Nel corso delle dichiarazioni, il governatore è intervenuto anche sull'ipotesi di un nuovo condono edilizio, tema al centro del dibattito nazionale. La possibilità di estendere eventuali misure anche al territorio calabrese, ha spiegato, è legata innanzitutto alla natura degli abusi.

«Se ne sta ragionando a livello nazionale, si sta cercando di capire in che modo strutturare un'ipotesi del genere», ha premesso Occhiuto, chiarendo poi la propria posizione: «Per quanto mi riguarda, se si tratta di piccole opere all'interno di abitazioni, se ne può parlare».

A sostegno di questa apertura, il presidente ha richiamato quanto accaduto in occasione delle alluvioni dei mesi scorsi, quando alcune famiglie non hanno potuto ottenere ristori per la presenza di interventi interni alle abitazioni che ne compromettevano l'ammissibilità.

Una posizione che, tuttavia, non riguarda gli abusi più gravi e gli immobili realizzati in contesti particolarmente esposti ai rischi naturali. «Se invece si tratta di condonare immobili costruiti sull'alveo dei fiumi o in zone soggette al dissesto idrogeologico, è chiaro che ogni persona di buon senso non può essere favorevole a condoni del genere», ha concluso.