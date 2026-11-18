Difficile che si sia parlato di Manovra visto che in mattinata la premier aveva incontrato i leader della coalizione insieme al ministro Giorgietti. Più probabile che si sia parlato del Piano di Rientro 2025 bocciato dal tavolo di controllo. La battuta dei maggiorenti di Fdi: «L’ha incontrato perché è bravo»

Resta un mistero il contenuto dell’incontro fra il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, e la premier Giorgia Meloni. Il diretto interessato, appena uscito dal vertice, incalzato dai cronisti ha detto che «questo è il governo che ha investito di più sulla sanità negli anni passati. Sulla sanità io mi auguro che ci sia un incremento ulteriore, ma non abbiamo parlato soltanto di questo». In effetti le indiscrezioni dell’Ansa mettevano al centro dell’incontro proprio la sanità e in particolare gli stanziamenti al fondo sanitario previsti nella manovra. Difficile però che la Meloni abbia affrontato il tema con il solo Occhiuto, visto che tutti i presidenti di Regione hanno chiesto maggiori risorse per aumentare i salari al personale sanitario e rendere più attrattivo il servizio pubblico. Sarebbe stato, fra l’altro, uno sgarbo istituzionale al collega del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga che è presidente della Conferenza delle Regioni e quindi titolato a rappresentare tutti i governatori.

Certo, la Calabria sulla sanità ha qualche argomento in più da affrontare visto che è appena uscita dal commissariamento del settore ma resta in Piano di Rientro. Fra l’altro il Piano di Rientro 2025 è stato bocciato dal tavolo di controllo dei Ministri affiancanti. Un dato che preoccupa non poco per la tenuta dei conti il Governo. Forse questo può essere stato un argomento.

Del resto di manovra la Meloni aveva parlato in mattinata con i leader dei partiti di centrodestra ovvero Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio Tajani. Evidente quindi che la premier non ha affrontato nemmeno temi legati all’eventuale tenuta di Forza Italia Ma questo lo dice Occhiuto stesso ai giornalisti. A chi gli chiedeva se con la premier avesse parlato di Forza Italia, il vicesegretario azzurro ha tagliato corto dicendo: «Per la verità no. Non ho partecipato a vertici».

Sembra fra l’altro ancora presto per parlare di eventuali candidature soprattutto se consideriamo l’ostinazione con la quale Occhiuto ribadisce di non voler lasciare la Calabria.

Non restano quindi che le suggestioni e le supposizioni che in queste ore si sono sprecate. Anche perché sinora Occhiuto sulla questione non ha prodotto nessuno dei suoi consueti reel. Restando ai fatti è la seconda volta che Occhiuto incontra la Meloni a Palazzo Chigi. L’altro incontro si era tenuto il 28 agosto 2024. All’epoca Occhiuto era stato più prodigo di particolari sull’incontro. Aveva detto ai giornalisti che si era discusso di diversi dossier inerenti la Calabria come l’idrico, la sanità, i lavori sulla Ss 106 e per ultimo la legge regionale che prevede incentivi alle compagnie aeree non impugnata dal Governo. Questa volta invece nemmeno uno spunto. I maggiorenti di Fratelli d’Italia, da noi interpellati, se la cavano con una battuta: «L’ha incontrato perché è bravo».

Un punto è certo. Ha ragione Occhiuto quando dice che in fondo «io sono presidente di Regione, lei è presidente del Consiglio: è normale che ogni tanto un presidente di Regione incontri il presidente del Consiglio». Se son rose fioriranno...