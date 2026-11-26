Oltre 4 miliardi per la Statale 106 e una nuova trasversale, dice il governatore. Ma il progetto ha anche assorbito risorse destinate all’alta velocità e alla coesione territoriale. E intanto la prima pietra continua ad aspettare

Nonostante la posa della prima pietra, più volte annunciata, non sia ancora arrivata il Ponte sullo Stretto torna al centro del dibattito politico. Certo l’opera non è più una bandiera per Matteo Salvini che sentendo avvicinarsi le elezioni e avendo compreso le difficoltà tecniche a far partire almeno la posa della prima pietra, ha virato decisamente sulla sicurezza per provare a recuperare consenso fra gli italiani. L’iter progettuale però va avanti e l’infrastruttura è stata al centro di un dibattito organizzato dal Cnel con il centro studi economico Thea (The European House – Ambrosetti).

Nell’occasione Roberto Occhiuto ha detto che per i calabresi in fondo si è trattato di un buon affare. Ha ricordato, infatti, che senza che si muovesse foglia la Calabria ha già avuto dal governo nazionale 3,8 miliardi per la Strada Statale Ionica e altri 500 milioni per un'importante trasversale: oltre 4 miliardi trovati nel bilancio dello Stato in conto capitale. Operazione per niente facile visto che l'Italia, a differenza di altri Paesi europei, non ha potuto finanziare le strade con il Pnrr. Insomma la posizione di Occhiuto è nota: grandi opere fanno da attrattore ad altre opere. Per questo il presidente è solito paragonare il Ponte all’autostrada del Sole.

D’altronde durante, lo stesso convegno, il gruppo ha esposto i suoi studi economici dicendo che sommando alla fase di costruzione i primi 30 anni di gestione, il Ponte sullo Stretto genererà un Pil aggiuntivo complessivo di circa 146 miliardi di euro; a fronte dei 13,5 miliardi di investimento pubblico. Secondo THEA, l’impatto complessivo per l’Italia si calcolerà «con un moltiplicatore di 8,8: ogni euro di investimento necessario a realizzare, gestire e manutenere l’opera, abilita la generazione di 8,8 Euro cumulati di Pil per il sistema Paese». Si prevede poi la creazione di circa 18.900 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno ogni anno durante il periodo di costruzione, con una media di 14.600 di questi localizzati in Sicilia e Calabria.

Numeri quindi decisamente importanti anche perchè connessi all’impegno di Anas. L’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme ha parlato di un piano industriale da 43,2 miliardi di euro al 2035, di cui 23,16 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno. L’obiettivo è quello di rafforzare le reti di Calabria e Sicilia per dotare il Ponte sullo Stretto di collegamenti efficienti verso aree interne

Voce fuori dal coro è stata quella della sindaca di Villa San Giovanni, lo spazio fisico dove il Ponte vedrà porre i propri pilastri, Giusy Caminiti: «Uno studio, una valutazione come quella che ci è stata presentata, che sia in grado di trasformare questa opportunità, queste potenzialità in un dato intelligibile dalla comunità - ha detto - con una verifica concreta di un controllo oggettivo ex ante ed ex post dei risultati realizzabili».

Rispetto poi alle potenzialità future qualcuno fa notare i soldi che per il momento sono stati concretamente persi perché dirottati sul progetto del Ponte. Stiamo parlando ad esempio dei soldi per la progettazione dell’alta velocità da Cosenza fino a Reggio Calabria che erano stati stanziati dal Governo Conte II. Ci sono poi 4,6 miliardi di euro circa di risorse Fsc nazionali, finalizzate alla coesione del Paese: sono state destinate al Ponte. Infine alla Calabria sono stati tolti 300 milioni dalle risorse regionali del Fsc 2021-2027. L’opera non è stata realizzata ma tutte queste risorse sono state “congelate” e quindi non messe a terra. E’ stato davvero un buon affare?