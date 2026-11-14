Di loro, 270 sono in servizio in Calabria. Il deputato di Forza Italia punta a inserire nella legge di bilancio una procedura riservata per le assunzioni a tempo indeterminato. Il Governo aveva dato parere favorevole a un ordine del giorno, ma la stabilizzazione non è ancora legge

Il 24 novembre scadono i contratti di 321 lavoratori del Ministero della Cultura. Di loro, 270 sono in servizio in Calabria, 35 in Campania, 14 in Puglia e due in Sicilia, secondo i dati riportati in un’interrogazione alla Camera. Si occupano di accoglienza, vigilanza e supporto tecnico e amministrativo in musei, parchi archeologici, archivi, biblioteche e uffici territoriali. A pochi giorni dalla scadenza, il deputato di Forza Italia Andrea Gentile annuncia che presenterà un emendamento alla legge di bilancio per aprire un percorso di assunzione a tempo indeterminato.

Il nodo è il limite dei 36 mesi di contratto. Il decreto PNRR ha consentito di rinnovare i rapporti di lavoro fino al 31 dicembre 2026, ma senza superare quella durata complessiva. Per i lavoratori interessati, il limite viene raggiunto il 24 novembre. Ecco perché il 31 dicembre è il termine massimo previsto dalla norma, non la data fino alla quale sono garantiti i loro contratti.

Gentile richiama l’ordine del giorno presentato con Giovanni Arruzzolo durante l’esame del decreto sulla pubblica amministrazione. Il 28 settembre il Governo ha espresso parere favorevole dopo aver chiesto di inserire un riferimento ai vincoli di finanza pubblica. Il testo impegna l’esecutivo a promuovere una norma che autorizzi il Ministero ad assumere il personale attraverso una procedura riservata, nel rispetto dei requisiti di accesso e dei margini di assunzione disponibili. L’ordine del giorno, da solo, non autorizza le assunzioni né proroga i contratti.

Una proposta di stabilizzazione era già stata presentata durante l’esame del decreto sulla pubblica amministrazione. In ottobre Gentile e Simona Loizzo l’hanno riproposta nel decreto Giustizia, ma l’emendamento è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla materia del provvedimento. Ora Gentile indica nella legge di bilancio la sede per riprendere il confronto con i ministeri competenti e le forze parlamentari.

La proposta annunciata guarda al posto stabile. Resta aperta la questione più immediata per chi oggi lavora nelle sedi del Ministero: che cosa succederà dal 25 novembre, se la procedura di stabilizzazione non sarà ancora partita? È su quella scadenza che anche la Cgil Calabria ha chiesto un intervento al presidente della Regione Roberto Occhiuto.