«Reintrodurre l’elezione diretta dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali da parte dei cittadini rappresenta un passaggio fondamentale, un segnale concreto di ritorno alla piena democrazia e di reale attenzione verso le esigenze dei territori».

Lo afferma in una nota la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, esprimendo grande soddisfazione per il via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento che ristabilisce il voto popolare per gli enti provinciali.

«Si tratta di una vittoria storica della Lega – continua la senatrice – che per anni, spesso anche in totale solitudine, ha portato avanti con determinazione questa battaglia di buonsenso per rimediare agli evidenti disastri prodotti dalla riforma Delrio voluta da Renzi. Quella riforma non ha generato i risparmi promessi, ma ha svuotato di legittimazione democratica un ente intermedio cruciale, allontanando le istituzioni dai cittadini e paralizzando la capacità di risposta sui bisogni quotidiani».

«Restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente i propri rappresentanti – aggiunge l’esponente leghista – significa garantire amministratori che rispondano in prima persona agli elettori, con un impatto immediato sull’efficienza dei servizi essenziali. Penso innanzitutto alla gestione e alla manutenzione delle scuole superiori e della rete stradale provinciale, ambiti strategici che, specialmente in realtà complesse come la Calabria, richiedono risorse certe, governance chiara e una forte responsabilità politica, nel segno della vera autonomia».

«Oggi compiamo un passo decisivo per mettere finalmente la parola fine a una stagione di scelte calate dall’alto – conclude Minasi – restituendo dignità agli enti locali e centralità al voto popolare. La Lega dimostra ancora una volta di mantenere gli impegni presi: avanti tutta per territori più forti, amministrati meglio e davvero vicini ai cittadini».