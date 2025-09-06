Social
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Sud

C'è tempo fino a domani per la presentazione delle liste. Sono otto quelle che sosterranno l'ex presidente. Tutti i candidati della Circoscrizione Sud
Redazione Politica
6 settembre 202513:20
Saranno otto le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria.
A confermarlo è stato lo stesso presidente uscente con un post sui social. I simboli sono quelli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e della nuova lista “Occhiuto Presidente”. A queste si è aggiunta in extremis anche quella di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. La composizione ricalca quella del 2021, con l’aggiunta di una lista personale. Di seguito i candidati per la Circoscrizione Sud.

Sono sette i candidati della Lega nella circoscrizione elettorale Sud per la provincia di Reggio Calabria. Confermati i due consiglieri uscenti della Lega Giuseppe Gelardi, che sara capolista, già capogruppo del partito in consiglio regionale, e Giuseppe Mattiani. Insieme a loro, ci saranno anche Caterina Maria Capponi, Daniela Demetrio, Armando Neri, Francesco Sarica e Anna Maria Stanganelli. La lista è stata depositata questo pomeriggio e sarà presentata, insieme alle altre due, lunedì mattina in una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il segretario federale della Lega Matteo Salvini e il vice segretario e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Così in una nota della segreteria della Lega Calabria. 

I candidati

Giuseppe Gelardi
Giuseppe Mattiani
Caterina Maria Capponi
Daniela Demetrio
Armando Neri
Francesco Sarica
Anna Maria Stanganelli

Il nome di peso è quello del capolista: Giovanni Calabrese, assessore regionale al Lavoro, torna in campo per guidare la lista di Fratelli d'Italia a sostegno del governatore uscente Roberto Occhiuto nella Circoscrizione Sud. Ci sono, tra gli altri, anche Giovanna Cusumano, responsabile Giustizia del partito per la Regione Calabria e Daniela Iriti, moglie del sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri. 

I candidati

Giovanni Calabrese
Marco Cascarano
Ramona Calafiore
Giovanna Cusumano
Daniela Iriti
Francesco Praticò
Stefano Princi

Noi Moderati - Circoscrizione Sud

Antonino Crea
Francesca Eroi
Orlando Fazzolari
Antonio Malara
Marilena Maria Morrone
Maria Grazia Pascale
Gaetano Rao

Lista Udc - Circoscrizione Sud

Riccardo Occhipinti
Evelin Giada Monardi
Manuela Barletta
Daniela Moscato
Pancrazio Melcore
Luigi Marcianò
Francesco Antonino Latella
 

Lo schema di Forza Italia è quello di unire l'esperienza dei consiglieri regionali uscenti a nuove candidature capaci di allargare la base elettorale del partito che sostiene la ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione. Tra i confermati dopo 4 anni a Palazzo Campanella ci sono Salvatore Cirillo e Domenico Giannetta. Tra gli altri si aggiungono Serena Aghelone, medico già in Coraggio Italia, e il sindaco di Taurianova Roy Biasi, ex Lega.

Forza Italia - circoscrizione Sud

Salvatore Cirillo
Domenico Giannetta
Serena Anghelone
Rocco Biasi
Concetta Scarcella
Virginia Parisi
Antonino Zimbalatti

Nella lista legata direttamente al presidente uscente si registrano il ritorno di Giacomo Crinò, che passa da Forza Azzurri a Occhiuto presidente, e l'inserimento in lista di Raffaele Sainato, ex Fratelli d'Italia con esperienze amministrative a Locri. Tra gli altri ci sono anche Chiara Luccisano, consigliere comunale di Rizziconi, Eulalia Micheli, di Locri, già componente della struttura del governatore Occhiuto, Antonino Parrello, vicesindaco di Gioia Tauro, e Giuseppe Zampogna, medico e sindaco di Scido. 

Occhiuto presidente Cirscoscrizione Sud

Crinò Giacomo
Fortunata Ieracitano
Chiara Luccisano
Eulalia Micheli
Antonino Parrello
Raffaele Sainato
Giuseppe Zampogna

Il nome nuovo nella lista di Forza Azzurri che sostiene Occhiuto alle elezioni del 5 e 6 ottobre è quello di Gabriella Castelletti, madre di una delle ragazze stuprate dal branco a Seminara. Il caso della giovane e della sua famiglia isolate dal paese dopo la denuncia è finito sulla stampa nazionale. Proprio Occhiuto si è speso per trovare una sistemazione e un posto da cui ripartire per il nucleo familiare. Tra gli altri c'è anche l'imprenditore turistico Giuseppe Nucera.  

Forza Azzurri - Circoscrizione Sud

Gabriella Castelletti
Roberta Caldovino
Antonio Condoleo 
Giuliana Barberi
Enzo Rocco Bartolo
Giuseppe Nucera
Giuseppe Ventra

Sud chiama Nord Circoscrizione sud

Bonavita Marilene
Adamo Giuseppe
Marino Andrea
Paolillo Ilaria
Candido Federica
Surace Vincenzo
Borrelli Dario Salvatore

Tutti gli articoli di Politica

Verso il voto

Regionali, Conte: «Con Tridico la svolta è a portata di mano, possiamo costruire un modello Calabria»

L’ex premier a Catanzaro per sostenere l’europarlamentare candidato alla presidenza. Oggi la presentazione del programma elettorale: «Per la prima volta, abbiamo un progetto ampio che unisce tantissime forze culturali, politiche, sociali»
Regionali, Conte: «Con Tridico la svolta è a portata di mano, possiamo costruire un modello Calabria»
L’intervista

L’intervento al cuore, l’inchiesta e poi le dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia. «Ho dato tutto alla Calabria. Ora si riparte»

Il presidente uscente ospite della seconda puntata della trasmissione di Antonella Grippo in onda su LaC Tv: «Ho governato con rigore assoluto e decisionismo domando un sistema che da decenni si definisce un “mostro”»
Bruno Mirante
L’intervento al cuore, l’inchiesta e poi le dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia. «Ho dato tutto alla Calabria. Ora si riparte»\n
Regionali Calabria

Tridico e Conte infiammano Crotone: «Stop a Occhiuto e Meloni, dalla sanità alla bonifica hanno mostrato di non saper governare»

Il candidato del centrosinistra e il leader del M5s accolti da grandi applausi nel capoluogo pitagorico: «Il reddito di dignità? Puntiamo a una legislatura che si occupi dei diritti di tutti ad iniziare dai più deboli». E sul palco spunta una bandiera della Palestina
Giuseppe Dell'Aquila
Tridico e Conte infiammano Crotone: «Stop a Occhiuto e Meloni, dalla sanità alla bonifica hanno mostrato di non saper governare»
Verso le Regionali

Calabria 2025: il valzer delle promesse, tra vecchi lupi e nuovi profeti. Parte la sfida tra Occhiuto, Tridico e Toscano

I tre candidati in corsa alle Regionali del 5 e 6 ottobre incarnano tre anime diverse di una terra che cerca un riscatto che sembra sempre sfuggire. Ma l’analisi delle loro strategie rivela un copione già visto, con qualche variazione sul tema
Gianfranco Donadio*
Calabria 2025: il valzer delle promesse, tra vecchi lupi e nuovi profeti. Parte la sfida tra Occhiuto, Tridico e Toscano\n

