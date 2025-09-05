Video
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Sud
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Sud
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Sud
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Sud
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Sud
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Sud
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Sud
Sono sei le liste a sostegno di Pasquale Tridico alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra appartenenti al cosiddetto campo largo che va da Avs fino ad Italia Viva e Azione confluite nella "Casa dei Riformisti". Il Partito Democratico si presenterà ai nastri di partenza con due liste, la propria e quella dei Democratici Progressisti. Chiudono il quadro quella del presidente e del Movimento 5 Stelle. Di seguito i candidati per la Circoscrizione Sud.
Circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria)
Giovanna Milena Roschetti
Antonio Germanò
Benedetta Genovese
Ismaele Ottavio Caruso
Rosario Antipasqua
Filippo Zavaglia
Elisa Scutellà
in aggiornamento
in aggiornamento
in aggiornamento
in aggiornamento
Tutti gli articoli di Politica