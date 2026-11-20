Nove voti contrari e otto favorevoli. Il sindaco annuncia la ricandidatura e punta già alle prossime elezioni. Adesso sei mesi di commissariamento

Il Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore non ha approvato il consuntivo 2025, nonostante i ripetuti solleciti della Prefettura di Cosenza. Il presidente del pubblico consesso, Marco Ambrogio, leader dell’opposizione, è riuscito in queste settimane a trovare i voti necessari per mettere in minoranza gli uomini del sindaco Antonio Barile, costretto fin dall’inizio a governare con l’anatra zoppa. Al momento della conta, i voti contrari sono stati 10 contro i 7 favorevoli, compreso quello di Marco Gentile, eletto con il centrodestra ma successivamente fuoriuscito dalla coalizione.

Il clima in aula è stato pesantissimo fin dall’inizio, tanto da richiedere ripetuti interventi delle forze dell’ordine per riportare la calma tra il folto pubblico presente. Anche durante gli interventi dei consiglieri non sono mancati momenti di tensione e urla da uno scranno all’altro. Una volta chiarito l’esito della votazione, il primo cittadino e la sua squadra di governo hanno abbandonato l’aula, pronunciando la parola «vergogna» in direzione dei banchi del centrodestra.

Barile: «Tra sei mesi stravinceremo»

Antonio Barile ha affidato al nostro network un commento amaro, ma già proiettato alla prossima primavera, quando la capitale della Sila tornerà alle urne. «Oggi - ha detto - abbiamo scritto una pagina storica a due facce. Un lato della medaglia fotografa un Consiglio comunale vergognoso che ha bocciato un consuntivo certificato da un revisore dei conti (Antonino Daffinà, ndr) nominato dall’opposizione. Hanno dato parere negativo senza un motivo valido, se non quello di coprire le spalle a qualcuno che ha l’urgenza di andare via da San Giovanni in Fiore. Così facendo hanno messo sotto i piedi la città».

«Il risvolto della medaglia, tuttavia, è il proseguo dello scorso 8 giugno quando vincemmo le elezioni. Soffriremo per altri 6 mesi e poi stravinceremo nuovamente. Stavolta, però, abbiamo tolto di mezzo definitivamente la peggiore parte della città. Io sarò candidato a sindaco, ma a vincere sarà San Giovanni in Fiore».

A San Giovanni arriverà un commissario

Il futuro del centro silano appare facilmente delineabile alla luce di quanto previsto dal comma 2 della norma 141 del Tuel, il Testo unico degli enti locali: «Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio».