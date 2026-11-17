Sono ore decisive per la definizione della manovra finanziaria. Unica cosa certa è che verrà rimodulata rispetto a quanto trapelato finora. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi dovrebbero mettersi intorno al tavolo con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per ragionare sulle ultime modifiche alla manovra. Mentre sempre oggi, entro le 18, scadano i termini per la presentazione di emendamenti in Parlamento:se ne attendono la bellezza di 5.000.

Il problema è che la coperta è troppo corta, soprattutto in materia sanitaria. Questo nonostante il Governo abbia già rimodulato le risorse per il fondo sanitario aumentandole di 500 milioni.

Ma i soldi non bastano. Lo dice anche il ministro Francesco Lollobrigida (FdI), in relazione soprattutto alla Sanità: «Noi abbiamo portato un aumento di 3 miliardi, ma in Italia è cresciuta in maniera molto rilevante». Massimiliano Fedriga governatore leghista del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, dice che i quattrini sono pochi fra aumenti contrattuali, inflazione altri incrementi di spesa. I presidenti di Regione vogliono infatti più soldi soprattutto per aumentare l’attrattività del servizio sanitario nazionale che va vieppiù scemando come dimostrano i dati sulle dimissioni volontarie che hanno superato quelle dei pensionamenti. Non solo. Ma anche per assicurare l’immissione di nuovo personale nelle strutture pubbliche realizzate grazie al Pnrr, come le Case e gli ospedali di comunità. Ma in Calabria i soldi servirebbero anche per migliorare sugli screening e sull’assistenza domiciliare e la medicina di base. Un versante sul quale la Calabria risulta essere ancora sotto la soglia di sufficienza per quanto riguarda i Livelli essenziali di assistenza.

Per questo anche Roberto Occhiuto, sia pure senza toni accesi come fanno i Governatori del centrosinistra, chiede più soldi. «Sono abbastanza fiducioso del fatto che questo Governo, che negli ultimi anni ha finanziato di più la sanità rispetto ai governi precedenti, si farà carico nel dibattito parlamentare, forse anche a cominciare nei prossimi giorni, della necessità di incrementare le risorse per la sanità di più di 500 milioni». Lo stesso coordinatore della Salute in Conferenza delle Regioni, Massimo Fabi, ha spiegato che i 500 milioni in più per la sanità sarebbero «palesemente insufficienti», e certo non possono uscire dalle casse regionali: «Sono già allo stremo». La controproposta: girare al Fondo sanitario nazionale gli 1,6 miliardi del voucher di 300 euro per gli over 75, che rischiano di finire interamente nella sanità privata.

Quello che Roberto Occhiuto non dice è che non tutte le regioni vivono la stessa situazione. Le quattro (Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) che hanno ottenuto il via libera definitivo della Camera alle pre intese sull’autonomia differenziata in materia di sanità hanno maggiori capacità di spesa rispetto le altre e soprattutto di attrarre i professionisti del settore. Guarda caso sono proprio le regioni verso cui è forte la migrazione sanitaria dei calabresi. Con questo quadro economico per la Calabria sarebbe davvero difficile risalire la china.