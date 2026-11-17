Il dato che colpisce di più non è il primo posto di Fratelli d'Italia. Quello è scontato. Colpisce che gli indecisi e gli astenuti scendano di 7,5 punti, dal 48,5 al 41,0 per cento. In due settimane una fetta di italiani ha smesso di guardare altrove e ha scelto un nome. Il sondaggio Only Numbers per Porta a Porta, con dati al 12 novembre, racconta soprattutto questo: l'elettorato si sta muovendo. Ma vediamo i dati del sondaggio, che per quanto riguarda le coalizioni non cambiano molto. Maggioranza e opposizione sono sempre molto vicine.

Giorgia Meloni resta sempre prima. Il suo partito sale al 28,2 per cento, sei decimi in più rispetto al 26 ottobre, e mantiene 7,8 punti di vantaggio sul Pd, che scende al 20,4. Per Elly Schlein è un calo piccolo, quattro decimi, ma in una settimana in cui gli indecisi si assottigliano, il Pd non ne raccoglie neppure uno.

Chi sale davvero è Giuseppe Conte: il Movimento 5 Stelle guadagna 1,2 punti e arriva all'11,6, la crescita più forte del sondaggio. Non è un dettaglio. Dentro il campo largo il baricentro si sposta e il rapporto tra Pd e M5S, già delicato, torna a essere una questione politica.

Nel centrodestra le cose si tengono, con qualche scricchiolio. Forza Italia sale di un decimo al 7,6, Noi Moderati di due al 1,1, mentre la Lega perde mezzo punto e si ferma al 6,0. È un pareggio simbolico con Avs, e dalle parti di Salvini qualcuno lo noterà. Somm ati, i quattro partiti della maggioranza fanno 42,9 per cento, contro il 42,5 di due settimane fa.

Il campo largo, invece, dipende da come lo si conta. Se si guarda al nucleo, Pd, M5S e Avs, si arriva al 38,0 per cento. Quasi cinque punti sotto il centrodestra: un distacco vero, che dice quanto sia ancora faticoso fare a tre quello che la destra fa a quattro. Ma se la coalizione si allarga davvero, con Italia Viva al 2,2, +Europa all'1,1 e Progetto Civico all'1,1, la somma sale al 42,4. Il vantaggio della maggioranza si riduce così a mezzo punto. Lo stesso mezzo punto di due settimane fa. Il quadro, in sostanza, non si è mosso.

Tutto dipende dunque dalla domanda che nessun sondaggio può chiudere: questi partiti staranno davvero insieme? Restano poi fuori dal conto un'area che pesa parecchio. Futuro Nazionale è al 6,5, Schierarsi di Di Battista al 2,2, Sud chiama Nord di De Luca allo 0,8, il progetto di Ruffini e Gabrielli allo 0,5. Sono voti che vanno da soli, per ora, e in una sfida giocata sul filo possono diventare decisivi, in un senso o nell'altro. Qui contano le alleanze, più dei decimali.

C'è poi quel 41 per cento. Quattro italiani su dieci non hanno ancora detto da che parte stanno, o hanno detto che non andranno. È un serbatoio enorme, e chi lo conquisterà non lo farà con le percentuali, ma con quello che saprà dire e fare nei prossimi mesi. Ogni settimana una fetta si sposta, e ogni sondaggio fotografa un equilibrio che dura il tempo di una nuova rilevazione.

Per questo non c'è un vincitore, e non c'è ancora un favorito vero. Il consenso degli italiani è ancora indeciso, e tutto può ancora accadere. La partita è aperta, e si gioca ogni settimana, un punto alla volta.