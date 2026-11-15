Stefanaconi si prepara a riavere un sindaco eletto dopo 28 mesi di gestione commissariale. Salvatore Solano, già primo cittadino per due mandati ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia, ha infatti superato il primo ostacolo della sua corsa verso il ritorno alla guida del Comune: il quorum del 40 per cento degli aventi diritto al voto. Le rilevazioni delle 19 hanno fissato il dato dell'affluenza a 841 votanti, pari al 47,57 per cento degli elettori. Alle ultime comunali, alla stessa ora, la percentuale si era fermata al 45,39, ma in quel caso le liste in campo erano due.

Le urne rimarranno aperte fino alle 23 di stasera, per poi riaprire domattina dalle 7 alle 15. Il dato finale segnerà pertanto un ulteriore incremento della partecipazione a questo turno elettorale straordinario che, salvo sorprese legate allo scrutinio (la soglia del 40% si riferisce ovviamente a voti dichiarati validi), vedrà il ritorno alla guida del Comune della lista SiAmo Stefanaconi, unica compagine presente ai nastri di partenza.

Gli elettori hanno dunque manifestato, attraverso la partecipazione alle urne, la volontà di riportare il paese a una gestione amministrativa ordinaria. Per la compagine uscente, chiamata a raccogliere nuovamente la fiducia dei cittadini, si profila la possibilità di riprendere il percorso interrotto nel luglio del 2024, quando il Consiglio comunale venne sciolto per infiltrazioni mafiose e la gestione dell'ente fu affidata a una commissione straordinaria.

Dallo scioglimento del Comune al ritorno alle urne

Il voto di oggi e domani rappresenta l'ultimo capitolo di una vicenda amministrativa e giudiziaria particolarmente complessa. Il provvedimento di scioglimento, disposto nel luglio 2024, aveva interrotto anticipatamente il secondo mandato di Salvatore Solano, determinando anche la sua decadenza dalla presidenza della Provincia di Vibo Valentia.

Una decisione che l'ex sindaco e gli amministratori uscenti hanno contestato attraverso una lunga battaglia legale. I ricorsi presentati alla giustizia amministrativa sono stati tuttavia respinti, prima dal Tar del Lazio e successivamente dal Consiglio di Stato, che ha confermato la legittimità dello scioglimento.

Parallelamente, sul fronte penale, Solano ha ottenuto nel marzo scorso l'assoluzione in appello nell'ambito del processo Petrolmafie. Un esito che l'ex presidente della Provincia ha più volte richiamato per rivendicare la correttezza del proprio operato, pur trattandosi di un procedimento distinto da quello relativo allo scioglimento dell'amministrazione comunale.

La vicenda ha registrato un ulteriore sviluppo lo scorso 15 ottobre, quando il Tribunale civile di Vibo Valentia ha dichiarato Solano incandidabile per due turni elettorali, in relazione alle responsabilità individuate nel provvedimento di scioglimento. Trattandosi di una pronuncia di primo grado, soggetta a impugnazione, la decisione non ha impedito all'ex sindaco di presentare la propria candidatura. Resta comunque aperta la questione degli eventuali effetti di una successiva pronuncia definitiva.

Nonostante questo quadro, Solano ha scelto di tornare in campo, riproponendo il progetto politico di SiAmo Stefanaconi. Al suo fianco buona parte della precedente maggioranza consiliare, insieme ad alcuni nuovi candidati. Una squadra che ha impostato la campagna elettorale sulla continuità amministrativa e sulla volontà di riprendere il lavoro interrotto dal commissariamento.

Nel comizio conclusivo, tenuto in piazza della Vittoria, Solano ha rivendicato i risultati raggiunti durante i suoi mandati e contestato ancora una volta le circostanze che hanno portato allo scioglimento del Comune, arrivando ad affermare che «la vicenda del nostro scioglimento meriterebbe un film».

La sfida elettorale, tuttavia, si è giocata su un terreno diverso rispetto alle precedenti consultazioni. Con una sola lista ammessa, il principale avversario di Solano non è stato un altro candidato sindaco, ma il rischio di non raggiungere il quorum necessario a rendere valida la consultazione. Un ostacolo che il dato delle 19 consente già di considerare superato.

Insomma, dopo oltre due anni di commissariamento, Stefanaconi si avvia a chiudere la parentesi della gestione straordinaria, con la prospettiva di restituire la guida del Municipio agli organi eletti dai cittadini. Per Solano, ormai vicino al ritorno sulla poltrona di sindaco, si tratterebbe del terzo mandato alla guida del paese.