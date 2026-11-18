Voyager 1 ha raggiunto la distanza di 25,9 miliardi dalla Terra. A bordo, il disco d’oro con i saluti in 55 lingue e una foto del Quartetto Italiano. La storia del messaggio che nel film Starman trova qualcuno pronto a rispondere

«Tanti auguri e saluti». La voce è quella di Debby Grossvogel, scelta per registrare una frase in italiano da incidere sul Golden Record, il disco di rame placcato in oro destinato a viaggiare nello spazio interstellare. Voyager 1, la sonda della NASA, ha raggiunto proprio oggi la distanza di un giorno luce dalla Terra, una distanza di circa 25,9 miliardi di chilometri. Nell’ottica universale, neanche un granello di sabbia.

Nel luglio del 1975, due anni prima del lancio delle due sonde Voyager, l’americano Thomas Stafford e il sovietico Aleksej Leonov si erano stretti la mano in orbita, nel tunnel che univa Apollo e Soyuz. Un gesto rivoluzionario, considerando che i fumi della Guerra fredda erano tutt’altro che diradati. Il mondo tremava ancora per la paura di un conflitto nucleare e l’idea di inviare nello spazio la dolcezza di un bacio o l’armonia di un’orchestra sembrò la risposta giusta da affidare all’Universo.

L’idea germinò poco dopo quella stretta di mano. Alla fine di gennaio del 1977, in un albergo di Honolulu, due astronomi della Cornell University si trovarono a chiacchierare a lungo su un dilemma che avrebbe potuto coinvolgere anche due ragazzini. Se una civiltà aliena dovesse capire cos’è l’umanità, come potremmo spiegargliela?

Alcune delle foto caricate su Voyager - fonte Nasa

Uno dei due scienziati al tavolino era Carl Sagan che aveva ricevuto l’incarico di preparare un messaggio per le due Voyager destinate a un lunghissimo viaggio nello spazio profondo. Il suo collega astronomo Frank Drake, seduto davanti a lui, suggerì l’idea del disco. Qualche tempo prima altre due sonde, la Pioneer 10 e 11 erano partite con una targa che mostrava due figure umane e indicava, attraverso una mappa di pulsar, da dove provenivano. Ma con le Voyager si voleva fare di più.

La Terra doveva anche “sentirsi”.

Si pensò, sulle prime, a un nastro magnetico con la registrazione della Nona di Beethoven, ma chi poteva garantire che fosse ancora leggibile dopo un viaggio così complesso e lungo? Il disco proposto da Drake avrebbe conservato il suono nei solchi senza il rischio di smagnetizzarsi. E in quegli stessi solchi, aggiunse l’astronomo, si sarebbero potute codificare anche le immagini.

L’idea approdò nel salone del Kahala Hilton, durante un convegno di astronomia e registrò subito ampi consensi. Eppure c’era una domanda che ancora tormentava gli scienziati: chi troverà il disco, non avendo mai visto un essere umano, come farà a distinguere un brano musicale da una voce, da un suono o dal richiamo di un animale?

Il Golden Record - fonte Nasa

A bordo anche un Quartetto italiano

Jon Lomberg, che lavorò alla selezione delle immagini, pensò di disseminare indizi che potessero indirizzare meglio i potenziali destinatari. Nella penultima fotografia inclusa nel disco si vede il Quartetto Italiano – composto da Paolo Borciani ed Elisa Pegreffi ai violini, Piero Farulli alla viola e Franco Rossi al violoncello – mentre suona. Nell’ultima, un violino è accostato allo spartito della Cavatina di Beethoven, che chiude anche la selezione musicale del disco nell’esecuzione del Budapest String Quartet.

L’idea era mostrare i gesti, le note e poi il suono che ne risulta.

Con il disco viaggia anche la puntina per leggerlo. Le istruzioni sono incise sulla custodia, in simboli anziché in parole, nella speranza che siano più comprensibili. Spiegano dove posare la puntina e a quale velocità far girare il disco. Accanto, una mappa usa quattordici pulsar come punti di riferimento per individuare la posizione del Sistema solare. C’è anche una piccola traccia di uranio-238. Misurando quanto ne è decaduto, i destinatari del messaggio potrebbero calcolare da quanto tempo la sonda è in viaggio.

la foto del Quartetto italiano che si trova a bordo del Voyager 1 e 2 - fonte Nasa

Il lancio e il futuro delle Voyager

Il 5 settembre 1977, da Cape Canaveral, in Florida, la sonda Voyager 1 venne lanciata verso il cielo. Voyager 2, partita prima della gemella, ha visitato più pianeti, arrivando fino a Urano e Nettuno. Voyager 1, invece, ha seguito una traiettoria più rapida che l’ha portata nello spazio interstellare nel 2012, sei anni prima della gemella. Le fotocamere di Voyager 2 sono spente dal 1989. Per risparmiare energia, la NASA ha spento via via altri strumenti, ma ne tiene ancora accesi tre per studiare i raggi cosmici, il campo magnetico e le onde del plasma. E su quella traiettoria diversa continua a viaggiare anche la seconda copia del Golden Record.

Quando l’energia non basterà più ad alimentare la radio, la sonda smetterà di rispondere, ma non di viaggiare. Continuerà per inerzia nello spazio interstellare, con il suo disco d’oro ancora a bordo.

Jeff Bridges e Karen Allen protagonisti di Starman di Carpenter

L’idea che ispirò Carpenter per Starman

Nel film Starman, del 1984, il regista John Carpenter prende spunto dalla storia delle Voyager. Voyager 2 viene intercettata da extraterrestri che, ascoltando il disco, prendono il messaggio per un invito. Così mandano sulla Terra un emissario, che assumerà le sembianze del marito da poco deceduto di una donna. L’accoglienza non sarà quella sperata. Ad accoglierlo non troverà un comitato di benvenuto, ma i caccia americani.

La vera storia delle sonde è invece raccontata in The Farthest, il documentario del 2017 firmato da Emer Reynolds, che ricostruisce la missione attraverso le immagini d’archivio e le voci di chi lavorò al disco. Il disco, ancora oggi, continua a viaggiare senza che si sappia se qualcuno lo ascolterà, chi sarà e quando accadrà. In quel long playing, espressione oggi incredibilmente arcaica, si immaginava nel 1977 il futuro. Un futuro che cominciava con un saluto semplice. Come tra due amici.