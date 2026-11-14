Per l’occasione il professore dell'Università Magna Graecia spiega i rischi delle diagnosi tardive, i progressi delle terapie e le criticità della rete sanitaria calabrese, con particolare attenzione alle complicanze e all'obesità giovanile

Oggi, 14 novembre, si celebra la Giornata mondiale del diabete: la data in cui nacque Frederick Banting, il co-scopritore dell'insulina. Quest'anno la parola d'ordine è il tempo. L'International Diabetes Federation ha scelto un tema biennale, "Early action on diabetes": muoversi presto. La campagna mette l'accento sull'urgenza di migliorare la diagnosi precoce e di garantire un accesso rapido a cure di qualità.

In Italia il punto è proprio questo. Quattro milioni di persone sanno di avere il diabete. Un altro milione ce l'ha e non lo sa. Vive, lavora, mangia come sempre, mentre la malattia lavora in silenzio su cuore, reni, occhi. Quando arriva la diagnosi, spesso arrivano insieme anche le complicanze. Il diabete non fa rumore, e questo è il suo vantaggio. Quante vite cambierebbe un semplice esame della glicemia fatto in tempo?

Ne abbiamo parlato con Francesco Andreozzi Professore ordinario di Medicina Interna all'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, Direttore della UOC di Medicina Interna dell'AOU "R. Dulbecco" e Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'UMG.

Professore, un milione di italiani ha il diabete e non lo sa. Come si arriva a non accorgersene, e quali sono i segnali che nessuno dovrebbe ignorare?

«Purtroppo, nell’adulto, il diabete è una malattia subdola, e i sintomi con cui si manifesta possono essere facilmente sottovalutati, o erroneamente attribuiti a condizioni passeggere, incluso lo stress psicofisico. I segni più evidenti sono la comparsa di una sensazione di sete marcata, accompagnata da un aumento della frequenza della minzione, disturbi visivi, stanchezza e sonnolenza e perdita di peso inaspettata, ma si manifestano solo quando la patologia è fuori controllo, per cui per la maggior parte delle persone l’insorgenza del diabete può restare celata per anni, se non indagata.

Indipendentemente dalla presenza di queste manifestazioni, è importante che tutti gli individui con fattori di rischio si sottopongano ad uno screening annuale della glicemia e dell’emoglobina glicata. Mi riferisco a chi ha superato i 50 anni di età, ha sovrappeso o obesità, è iperteso, presenta una storia di alterazioni metaboliche (es. diabete in gravidanza, resistenza insulinica, steatosi epatica), senza dimenticare gli individui che hanno parenti stretti (genitori, fratelli/sorelle, zii/zie) con diagnosi di diabete. Tutte queste categorie hanno un rischio aumentato di insorgenza di diabete, per cui il check-up annuale è fondamentale!».

Il tema di quest'anno è agire presto. In concreto cosa cambia per un paziente scoprire la malattia cinque anni prima?

«Scoprire precocemente la presenza del diabete cambia radicalmente la storia del paziente. Innanzitutto, cambia l’approccio terapeutico: rivolgendosi subito al diabetologo sarà possibile impostare un trattamento efficace e su misura, imparare gradualmente a gestire le escursioni glicemiche, adattare la terapia in funzione delle abitudini alimentari, dello stile di vita e della risposta soggettiva al trattamento.

Se il paziente impara a gestire la malattia, può avere una vita del tutto normale. Inoltre, con un controllo adeguato della malattia, potrebbe non aver mai bisogno di trattamenti più intensivi e scomodi, prevenire il peggioramento e ridurre l’incidenza di complicanze fastidiose e invalidanti, tra cui cecità, insufficienza renale e malattie cardiovascolari».

Come sta la Calabria? Ci sono differenze di diagnosi e di accesso alle cure rispetto al resto del Paese?

«La Calabria è il mio campo di battaglia quotidiano, e devo riconoscere che al giorno d’oggi la rete della diabetologia ha raggiunto un’ottima distribuzione, e aggiungo, con orgoglio, che la Scuola di Medicina Interna dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro ha personalmente contribuito a formare molti dei giovani colleghi che hanno preso servizio in maniera capillare su tutto il territorio. Dal punto di vista dell’accesso alle cure di base e ai percorsi diagnostici, siamo perfettamente in linea con la media nazionale.

La vera nota dolente, purtroppo, riguarda la gestione delle complicanze più gravi, in particolare il piede diabetico. Sul nostro territorio mancano ancora centri dedicati e team multidisciplinari adeguati per prevenire e curare le ulcere, una carenza che espone i pazienti al rischio di amputazioni o li costringe a spostarsi fuori regione. È su questo fronte che dobbiamo concentrare gli sforzi».

I nuovi farmaci, dalle gliflozine agli agonisti del GLP-1, proteggono anche cuore e reni. Stanno davvero cambiando la storia di questa malattia, e arrivano a tutti quelli che ne hanno bisogno?

«Assolutamente sì, stiamo vivendo una rivoluzione epocale. Per decenni ci siamo limitati ad abbassare la glicemia; oggi abbiamo farmaci che, oltre a controllare gli zuccheri senza causare ipoglicemie, combattono i fattori di rischio come l’obesità e proteggono attivamente cuore e reni, riducendo drasticamente infarti, scompenso cardiaco e dialisi. Grazie all’apertura della prescrizione anche ai medici di medicina generale e alla stretta collaborazione con cardiologi e nefrologi, la platea di chi ne beneficia si è ampliata molto e la generazione attuale di pazienti ne sta già toccando con mano i benefici».

Alimentazione, sedentarietà, obesità, anche tra i più giovani: il diabete di tipo 2 si può ancora 6prevenire, o abbiamo già perso terreno?

«Non abbiamo perso terreno, ma dobbiamo cambiare passo subito. La prevenzione è ancora possibile, ma va costruita partendo dalle famiglie e dalle scuole. Oggi l’emergenza più preoccupante si chiama obesità pediatrica, un fenomeno che in Calabria raggiunge livelli allarmanti e che non accenna a diminuire: stiamo vedendo comparire il diabete di tipo 2 - un tempo malattia dell'età avanzata - in ragazzi sempre più giovani. La battaglia si è spostata dall’anziano al giovane, e qui le armi sono due: educare i ragazzi a mangiare sano e a fare movimento quotidiano, affiancando poi lo screening regolare della glicemia e dell'emoglobina glicata per intercettare precocemente chi è già in sovrappeso o ha familiarità.

La tempestività resta la nostra migliore alleata, nella prevenzione come nella diagnosi. Quando il diabete esordisce in giovane età, gli anni di convivenza con la malattia aumentano e con essi il rischio di complicanze. Agire subito significa esattamente questo: guadagnare tempo per sradicare le abitudini nocive prima che facciano danni e mettere il paziente nelle condizioni di proteggere la propria qualità della vita».